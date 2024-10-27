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منتخب الكويت للناشئين يفوز على جزر ماريانا الشمالية (9 - 0) في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم

10/27/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 10 (كونا) -- فاز منتخب الكويت لناشئي كرة القدم اليوم الأحد على نظيره جزر ماريانا الشمالية بنتيجة (9 - 0) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة السابعة في إطار تصفيات بطولة كأس آسيا (السعودية 2025).
سجل أهداف (الكويت) عبدالله القرزعي (4 أهداف) في الدقائق الـ8 والـ30 والـ40 والـ71 وفواز الداود (هدفان) في الدقيقتين الـ32 والـ79 وعبدالله السويدي في الدقيقة الـ38 ومبارك العجمي في الدقيقة الـ58 وأحمد مسير في الدقيقة الـ92.
وفقد منتخب الكويت سلفا فرصته في التأهل إلى البطولة على إثر تلقيه خسارتين أمام إندونيسيا وأستراليا.
يذكر أن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة للنهائيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني. (النهاية) م ي م / م ص ع

MENAFN27102024000071011013ID1108823093

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