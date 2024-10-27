منتخب الكويت للناشئين يفوز على جزر ماريانا الشمالية (9 - 0) في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 10 (كونا) -- فاز منتخب
الكويت لناشئي كرة القدم
اليوم الأحد على نظيره جزر ماريانا الشمالية بنتيجة (9 - 0) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة السابعة في إطار تصفيات بطولة كأس آسيا (السعودية 2025).
سجل أهداف (الكويت) عبدالله القرزعي (4 أهداف) في الدقائق الـ8 والـ30 والـ40 والـ71 وفواز الداود (هدفان) في الدقيقتين الـ32 والـ79 وعبدالله السويدي في الدقيقة الـ38 ومبارك العجمي في الدقيقة الـ58 وأحمد مسير في الدقيقة الـ92.
وفقد منتخب الكويت سلفا فرصته في التأهل إلى البطولة على إثر تلقيه خسارتين أمام إندونيسيا وأستراليا.
يذكر أن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة للنهائيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني. (النهاية) م ي م / م ص ع
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