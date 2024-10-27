وزيرة (الشؤون): حريصون على دعم المبادرات الثقافية والتراثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت -27 - 10 (كونا) -- أكدت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد الحرص على دعم المبادرات الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالحرف التراثية والإبداعية الكويتية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون عقب لقاء الوزيرة الحويلة مع مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد كمال وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة سبل تعزيز الحرف التراثية في الكويت وكيفية استثمارها لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الشابة.
وأشادت الحويلة بجهود (الفريق) في الحفاظ على التراث الكويتي وتعريف المجتمع بالإبداع الحرفي الوطني.
وأكدت أن الشراكات مع الفرق الوطنية المتخصصة تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتراث والثقافة وأهمية الاستمرار في هذا النهج لنشر الوعي الثقافي.
من جانبه استعرض الباحث محمد كمال أبرز إنجازات الفريق في مجال الحرف التراثية والمشاريع المستقبلية التي يسعى إلى تنفيذها مؤكدا حرص أعضاء الفريق على التعاون المستمر مع الوزارة لدعم الفنون والحرف الكويتية. (النهاية)
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