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وزيرة (الشؤون): حريصون على دعم المبادرات الثقافية والتراثية

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -27 - 10 (كونا) -- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد الحرص على دعم المبادرات الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالحرف التراثية والإبداعية الكويتية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون عقب لقاء الوزيرة الحويلة مع مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد كمال وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة سبل تعزيز الحرف التراثية في الكويت وكيفية استثمارها لترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الشابة.
وأشادت الحويلة بجهود (الفريق) في الحفاظ على التراث الكويتي وتعريف المجتمع بالإبداع الحرفي الوطني.
وأكدت أن الشراكات مع الفرق الوطنية المتخصصة تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتراث والثقافة وأهمية الاستمرار في هذا النهج لنشر الوعي الثقافي.
من جانبه استعرض الباحث محمد كمال أبرز إنجازات الفريق في مجال الحرف التراثية والمشاريع المستقبلية التي يسعى إلى تنفيذها مؤكدا حرص أعضاء الفريق على التعاون المستمر مع الوزارة لدعم الفنون والحرف الكويتية. (النهاية)

ع ي س


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