زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية (أضنة) جنوبي تركيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 27 - 10 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد ولاية (أضنة) جنوبي تركيا.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في بيان أن زلزالا وقع الساعة 07ر20 بالتوقيت المحلي (07ر17 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه قضاء (كوزان) في (أضنة).
وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر وأنه وقع على عمق 13ر20 كيلومترا تحت سطح الأرض.
وأضافت أن سكان ولايات تركية أخرى (عثمانية) و(غازي عنتاب) و(قيصري) شعروا بالزلزال الذي أثار حالة من الهلع.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول) قال والي (أضنة) ياووز سليم كوشكر إن الولاية لم تتلق بلاغات بشأن حدوث أضرار جراء الزلزال وأن أعمال الرصد متواصلة. (النهاية)
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