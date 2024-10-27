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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية (أضنة) جنوبي تركيا

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 27 - 10 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد ولاية (أضنة) جنوبي تركيا.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في بيان أن زلزالا وقع الساعة 07ر20 بالتوقيت المحلي (07ر17 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه قضاء (كوزان) في (أضنة).
وأشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات على مقياس ريختر وأنه وقع على عمق 13ر20 كيلومترا تحت سطح الأرض.
وأضافت أن سكان ولايات تركية أخرى (عثمانية) و(غازي عنتاب) و(قيصري) شعروا بالزلزال الذي أثار حالة من الهلع.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول) قال والي (أضنة) ياووز سليم كوشكر إن الولاية لم تتلق بلاغات بشأن حدوث أضرار جراء الزلزال وأن أعمال الرصد متواصلة. (النهاية)

أ ع س / م م ج



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