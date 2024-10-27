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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ايقاف إطلاق النار في غزة لوضع حد للأزمة الإنسانية

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأحد إن الوقت قد حان لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال ايقاف إطلاق النار الذي من شأنه ان يؤدي إلى وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية والمراقبين الدوليين والصحافة.
وحذر بوريل في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) من أن "الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في غزة يتزايدان يوما بعد يوم إلى مستوى لا إنساني" حيث أن الوضع يعد حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار بوريل إلى تقارير تصنيف مراحل الأمن الغذائي لمنظمة (الفاو) التي توقعت أن يصل نقص الغذاء إلى مستوى كارثي ليشمل 000ر345 شخص بقطاع غزة بحلول أبريل 2025.
وأضاف بوريل "قد لا تكون هذه الصورة المروعة كاملة فمن الصعب تأكيد مدى المجاعة حيث أن القطاع الصحي مدمر تقريبا ويفتقر إلى المراقبين". (النهاية)

أ ر ن / ف ا س



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