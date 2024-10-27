الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ايقاف إطلاق النار في غزة لوضع حد للأزمة الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأحد إن الوقت قد حان لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال ايقاف إطلاق النار الذي من شأنه ان يؤدي إلى وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية والمراقبين الدوليين والصحافة.
وحذر بوريل في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) من أن "الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في غزة يتزايدان يوما بعد يوم إلى مستوى لا إنساني" حيث أن الوضع يعد حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار بوريل إلى تقارير تصنيف مراحل الأمن الغذائي لمنظمة (الفاو) التي توقعت أن يصل نقص الغذاء إلى مستوى كارثي ليشمل 000ر345 شخص بقطاع غزة بحلول أبريل 2025.
وأضاف بوريل "قد لا تكون هذه الصورة المروعة كاملة فمن الصعب تأكيد مدى المجاعة حيث أن القطاع الصحي مدمر تقريبا ويفتقر إلى المراقبين". (النهاية)
أ ر ن / ف ا س
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