(أرسنال) و(ليفربول) يفترقان على التعادل بهدفين في قمة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 27 - 10 (كونا) -- أضاع فريق (أرسنال) فوزا محققا على ضيفه (ليفربول) واكتفى في المقابل بالتعادل بهدفين لمثلهما في قمة الجولة التاسعة من الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
والتي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب (الإمارات).
ونجح اصحاب الارض في التقدم بالنتيجة مبكرا عند الدقيقة التاسعة عبر المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا.
وتمكن الضيوف من تعديل الكفة في الدقيقة ال18 عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غير ان الاسباني ميكال ميرينو منح (أرسنال) التقدم من جديد بتوقيع الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.
وانتظر (ليفربول) حتى الدقيقة ال81 ليخطف نقطة ثمينة بهدف ثان سجله المهاجم المصري محمد صلاح.
وسمح هذا التعادل لفريق (مانشستر سيتي) بالحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بينما تراجع (ليفربول) إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة متقدما بفارق اربع نقاط على (أرسنال) في المركز الثالث والذي يتقدم بدوره بفارق الاهداف فقط عن (استون فيلا) رابع الترتيب.
وكان (مانشستير سيتي) فاز يوم امس بصعوبة على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدف نظيف.
وفي مباريات اخرى فاز (ويستهام يوناتيد) على (مانشستر يونايتد) بهدفين مقابل هدف واحد وبنفس النتيجة فاز (تشيلسي) على ضيفه (نيوكاسل يونايتد) في حين تغلب (كريستال بالاس) على (توتنهام هوتسبر) بهدف نظيف.
وصعد (تشيلسي) إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة فيما يحتل (توتنهام هوتسبر) المركز الثامن ب 13 نقطة ويحتل (نيوكاسل يونايتد) المركز ال12 بمجموع 12 نقطة.
ويتفوق (ويستهام يوناتيد) في المركز ال13 بفارق الاهداف عن (مانشستر يوناتيد) برصيد 11 نقطة لكل منهما بينما يحتل (كريستال بالاس) المركز ال17 بست نقاط. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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