الدوري الإسباني: (ريال بيتيس) يهزم (أتلتيكو مدريد) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 27 - 10 (كونا) -- حقق فريق (ريال بيتيس) الفوز على منافسه (أتلتيكو مدريد) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (بينيتو بيامارين) جاء هدف الفوز ل(ريال بيتيس) بنيران صديقة حيث وضع المدافع خوسيه ماريا خيمينيز الكرة بالخطأ في مرمى الضيوف في الدقيقة الرابعة من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع (ريال بيتيس) رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 20 نقطة في المركز الرابع بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها فاز المتصدر (برشلونة) أمس السبت بأربعة أهداف نظيفة على منافسه التقليدي (ريال مدريد) الثاني بالترتيب في أول مباراة (كلاسيكو) بالموسم على ملعب (سانتياغو برنابيو) ليوسع الفارق إلى ست نقاط. (النهاية)
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