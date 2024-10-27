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الدوري الإسباني: (ريال بيتيس) يهزم (أتلتيكو مدريد) بهدف نظيف

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 10 (كونا) -- حقق فريق (ريال بيتيس) الفوز على منافسه (أتلتيكو مدريد) بهدف دون رد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (بينيتو بيامارين) جاء هدف الفوز ل(ريال بيتيس) بنيران صديقة حيث وضع المدافع خوسيه ماريا خيمينيز الكرة بالخطأ في مرمى الضيوف في الدقيقة الرابعة من المباراة.
وبهذه النتيجة رفع (ريال بيتيس) رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 20 نقطة في المركز الرابع بالترتيب.
وفي إطار الجولة نفسها فاز المتصدر (برشلونة) أمس السبت بأربعة أهداف نظيفة على منافسه التقليدي (ريال مدريد) الثاني بالترتيب في أول مباراة (كلاسيكو) بالموسم على ملعب (سانتياغو برنابيو) ليوسع الفارق إلى ست نقاط. (النهاية)

ه ن د / ر س



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