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مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد أن المجلس سيعقد اجتماعا لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران يوم غد الاثنين.
وذكرت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة في بيان صحفي أن عقد الاجتماع جاء بطلب من إيران وبدعم من الجزائر والصين وروسيا.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن يوم أمس السبت قال فيها "تشكل تصرفات النظام الإسرائيلي تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأضاف عراقجي "تحتفظ ايران تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي بحقها الأصيل في الرد القانوني والمشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".
وأعلن الجيش الإيراني أمس السبت ارتفاع عدد قتلى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية إلى أربعة أشخاص. (النهاية)

ع س ت / ف ا س




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