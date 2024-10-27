مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد أن المجلس سيعقد اجتماعا لبحث هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران يوم غد الاثنين.
وذكرت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة في بيان صحفي أن عقد الاجتماع جاء بطلب من إيران وبدعم من الجزائر والصين وروسيا.
وكان وزير
الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن يوم أمس السبت قال فيها "تشكل تصرفات النظام الإسرائيلي تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأضاف عراقجي "تحتفظ ايران تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي بحقها الأصيل في الرد القانوني والمشروع على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".
وأعلن الجيش الإيراني أمس السبت ارتفاع عدد قتلى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية إلى أربعة أشخاص. (النهاية)
ع س ت / ف ا س
MENAFN27102024000071011013ID1108823087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.