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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال إلى 2672 قتيلا و 12468 مصابا

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2672 قتيلا و12468 جريحا.


وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي التي يشنها منذ بدء العدوان في اكتوبر من العام الماضي على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان اسفرت عن مقتل 2672 شخصا واصابة 12468 آخرين.


واضاف المركز ان طيران الاحتلال شن غارة على بلدة (عين بعال) في جنوب لبنان وأدت في حصيلة محدثة الى مقتل سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة مسعفين يعملون في الدفاع المدني واصابة 24 آخرين نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وذكر ان غارة اخرى شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (البرج الشمالي) وأدت إلى مقتل خمسة اشخاص واصابة آخر بجروح.


واشار مركز الطوارئ الى ان الحصيلة النهائية للغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال في وقت سابق اليوم على (حارة صيدا) في مدينة صيدا هي مقتل تسعة اشخاص واصابة 38 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة و 25 عولجوا في الطوارئ.


ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)




ف ز / م م ج




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