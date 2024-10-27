لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال إلى 2672 قتيلا و 12468 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 27 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2672 قتيلا و12468 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي التي يشنها منذ بدء العدوان في اكتوبر من العام الماضي على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان اسفرت عن مقتل 2672 شخصا واصابة 12468 آخرين.
واضاف المركز ان طيران الاحتلال شن غارة على بلدة (عين بعال) في جنوب لبنان وأدت في حصيلة محدثة الى مقتل سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة مسعفين يعملون في الدفاع المدني واصابة 24 آخرين نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وذكر ان غارة اخرى شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (البرج الشمالي) وأدت إلى مقتل خمسة اشخاص واصابة آخر بجروح.
واشار مركز الطوارئ الى ان الحصيلة النهائية للغارة الجوية التي شنها طيران الاحتلال في وقت سابق اليوم على (حارة صيدا) في مدينة صيدا هي مقتل تسعة اشخاص واصابة 38 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة و 25 عولجوا في الطوارئ.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
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