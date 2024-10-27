Monday, 28 October 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (مارسيليا) بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 10 (كونا) - - فاز فريق (باريس سان جيرمان) على مضيفه (مارسيليا) بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد على استاد (فيلودروم) ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.


وتقدم (باريس سان جيرمان) بهدفه الاول عبر لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز في أسفل وسط المرمى في الدقيقة السابعة واستطاع ان يعزز موقفه من خلال ليوناردو باليردي الذي سدد هدفا على مرماه في الدقيقة ال29.


وقبل نهاية الشوط الأول استطاع الباريسي ان يسدد هدفه الثالث عبر برادلي باركولا بمساعدة عثمان ديمبلي في وسط يسار المرمى في الدقيقة ال40.


وبهذه النتيجة يتصدر (باريس سان جيرمان) جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بينما يقع فريق (مارسيليا) في المركز الثالث برصيد 17 نقطة. (النهاية)




م ع / م م ج




MENAFN27102024000071011013ID1108823085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث