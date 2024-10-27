الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (مارسيليا) بثلاثية نظيفة ويواصل تصدره للدوري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 27 - 10 (كونا) - - فاز فريق (باريس سان جيرمان) على مضيفه (مارسيليا) بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد على استاد (فيلودروم) ضمن الجولة التاسعة من الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (باريس سان جيرمان) بهدفه الاول عبر لاعب
الوسط البرتغالي جواو نيفيز في أسفل وسط المرمى في الدقيقة السابعة واستطاع ان يعزز موقفه من خلال ليوناردو باليردي الذي سدد هدفا على مرماه في الدقيقة ال29.
وقبل نهاية الشوط الأول استطاع الباريسي ان يسدد هدفه الثالث عبر برادلي باركولا بمساعدة عثمان ديمبلي في وسط يسار المرمى في الدقيقة ال40.
وبهذه النتيجة يتصدر (باريس سان جيرمان) جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بينما يقع فريق (مارسيليا) في المركز الثالث برصيد 17 نقطة. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN27102024000071011013ID1108823085
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