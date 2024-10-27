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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/27/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3191703 الكويت - اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في البلاد برئاسة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تبحث استعداداتها للعام المقبل 2025.



3191711 الكويت - اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تبحث آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبلين.



3191722 الكويت - مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعلن أن 10 مبتكرين ومخترعين كويتيين سيشاركون ببرنامج الابتكار المخصص للذكاء الاصطناعي المقرر إقامته في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من 18 الى 27 نوفمبر المقبل.



3191720 الكويت - رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي تقول إن فرق الاطفاء التابعة للجيش وقوة الإطفاء العام سيطرت على الحريق الذي اندلع في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية بمعسكرات المباركية دون تسجيل أي إصابات.



3191697 الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يؤكد التزام دول الخليج بتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة والحياد الكربوني والمحفاظة على البيئة.



3191708 القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن تقديم دعم مالي عاجل إلى لبنان لتعزيز قدرات منظومته الصحية على استيعاب المصابين والجرحى من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.



3191698 القاهرة - مصر تستنكر العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر (رفح) وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة واستهداف موظفيها وأجهزتها الرسمية.



3191705 كوالالمبور - هيئة الطيران المدني في فيتنام تعلن تعليق عمليات أربعة مطارات مؤقتا مع وصول عاصفة (ترامي) حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات عارمة بعد أن خلفت العاصفة قتلى ودمارا واسعا في الفلبين. (النهاية)




م م ج




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