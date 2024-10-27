موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3191703 الكويت - اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية في البلاد برئاسة وزير
الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تبحث استعداداتها للعام المقبل 2025.
3191711 الكويت - اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي 26) برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تبحث آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبلين.
3191722 الكويت - مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعلن أن 10 مبتكرين ومخترعين كويتيين سيشاركون ببرنامج الابتكار المخصص للذكاء الاصطناعي المقرر إقامته في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من 18 الى 27 نوفمبر المقبل.
3191720 الكويت - رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي تقول إن فرق الاطفاء التابعة للجيش وقوة الإطفاء العام سيطرت على الحريق الذي اندلع في مخزن يحتوي على أثاث وقرطاسية بمعسكرات المباركية دون تسجيل أي إصابات.
3191697 الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يؤكد التزام دول الخليج بتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة والحياد الكربوني والمحفاظة على البيئة.
3191708 القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن تقديم دعم مالي عاجل إلى لبنان لتعزيز قدرات منظومته الصحية على استيعاب المصابين والجرحى من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
3191698 القاهرة - مصر تستنكر العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر (رفح) وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة واستهداف موظفيها وأجهزتها الرسمية.
3191705 كوالالمبور - هيئة الطيران المدني في فيتنام تعلن تعليق عمليات أربعة مطارات مؤقتا مع وصول عاصفة (ترامي) حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات عارمة بعد أن خلفت العاصفة قتلى ودمارا واسعا في الفلبين. (النهاية)
م م ج
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