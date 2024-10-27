((السلام)) يطرح ((تكافل السلام لتأمين الطرف الثالث)) بمزايا إضافية للسيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كجزء من حزمة منتجات «تكافل السلام»، أعلن بنك السلام تعاونه مع شركة سوليدرتي لطرح نسخة مُحدثة من تأمين الطرف الثالث للسيارات تحت مسمى «تكافل السلام لتأمين الطرف الثالث بمزايا إضافية»، والذي يوفر مجموعة من مميزات التأمين الشامل. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان طرح منتج تأمين السيارات التكافلي متعدد السنوات في الفترة الماضية، وذلك تحت مظلة شراكة البنك مع سوليدرتي البحرين، إحدى أكبر شركات التأمين في مملكة البحرين حيث يعتبر بنك السلام وسيطاً في بيع هذا النوع من المنتجات لزبائنه الذين يرغبون بشراء السيارات.
وسيحظى المستفيدون من هذا المنتج الجديد، بعدة مزايا من التأمين التكافلي الشامل تتضمن: توفير سيارة بديلة مدة تصل إلى 8 أيام، مع توفير خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع داخل المملكة. وفي حال التعرض لحادث مع مركبة غير مؤمنة، سيتم تغطية أضرار حامل وثيقة التأمين في حدود تعويض تأميني يصل إلى 10 , 000 دينار بحريني بحسب الشروط والأحكام.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يفخر بنك السلام بريادته واستمراريته بإثراء محفظة منتجات «تكافل السلام» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك الوجهة الجامعة للحلول التمويلية والمنتجات التأمينية تحت سقف واحد».
وأضاف قائلاً: «نحث زبائننا الأعزاء، الراغبين في الحصول على وثيقة تكافل السلام لتأمين الطرف الثالث بمزايا إضافية، لإصدار الوثائق عبر بنك السلام والاستفادة من باقة المزايا التي يوفرها المنتج الجديد مقابل مبلغ مالي بسيط بشكل فوري من خلال مركز الاتصال أو الفروع، عن طريق الدفع نقدًا أو عبر خاصية تسوق الآن وادفع لاحقًا».
للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات بنك السلام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني >. alsalambank . com ، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب الخاص بالبنك على الرقم 17005500، أو حجز موعد في الفرع الافتراضي عبر تطبيق Skiplino .
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