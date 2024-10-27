((السلام)) يطرح ((تكافل السلام لتأمين الطرف الثالث)) بمزايا إضافية للسيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كجزء‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬منتجات‭ ‬‮«‬تكافل‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬لطرح‭ ‬نسخة‭ ‬مُحدثة‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬للسيارات‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬تكافل‭ ‬السلام‭ ‬لتأمين‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬بمزايا‭ ‬إضافية‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬التأمين‭ ‬الشامل‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬طرح‭ ‬منتج‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات‭ ‬التكافلي‭ ‬متعدد‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شراكة‭ ‬البنك‭ ‬مع‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬وسيطاً‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬لزبائنه‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬بشراء‭ ‬السيارات‭.‬

وسيحظى‭ ‬المستفيدون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد،‭ ‬بعدة‭ ‬مزايا‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬الشامل‭ ‬تتضمن‭: ‬توفير‭ ‬سيارة‭ ‬بديلة‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أيام،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬لحادث‭ ‬مع‭ ‬مركبة‭ ‬غير‭ ‬مؤمنة،‭ ‬سيتم‭ ‬تغطية‭ ‬أضرار‭ ‬حامل‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬تعويض‭ ‬تأميني‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بريادته‭ ‬واستمراريته‭ ‬بإثراء‭ ‬محفظة‭ ‬منتجات‭ ‬‮«‬تكافل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الوجهة‭ ‬الجامعة‭ ‬للحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬والمنتجات‭ ‬التأمينية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحث‭ ‬زبائننا‭ ‬الأعزاء،‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬تكافل‭ ‬السلام‭ ‬لتأمين‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬بمزايا‭ ‬إضافية،‭ ‬لإصدار‭ ‬الوثائق‭ ‬عبر‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬باقة‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬المنتج‭ ‬الجديد‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬بسيط‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬الفروع،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدفع‭ ‬نقدًا‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭ ‬تسوق‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭.‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ alsalambank ‭.‬ com ،‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتساب‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17005500،‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Skiplino ‭.‬