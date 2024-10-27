((تمكين)) ينفذ أكثر من 4300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬الرقابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الدعم‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭.‬

إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4 , 300‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الخطة‭ ‬المحدثة‭ ‬للإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬استحداث‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والتوظيف‭ ‬أثناء‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32 , 400‭ ‬مستفيد،‭ ‬حيث‭ ‬تبيّن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الرقابة‭ ‬والمتابعة‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬0‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المستفيدين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬معهم،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬لبرامج‭ ‬الأفراد‭ ‬18‭ ‬مخالفة‭. ‬ويتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭ ‬وفقاً‭ ‬لطبيعتها‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المخالفات‭ ‬الإدارية‭ ‬كمخالفة‭ ‬اشتراطات‭ ‬الدعم‭ ‬واللوائح‭ ‬والسياسات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬البت‭ ‬فيها‭ ‬وفقاً‭ ‬للائحة‭ ‬التنظيمية‭ ‬للمخالفات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموردين‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجزاءات‭ ‬وتشمل‭ ‬استرجاع‭ ‬الأموال،‭ ‬أو‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لفترة‭ ‬محددة‭ ‬أو‭ ‬كلاهما‭ ‬معًا،‭ ‬بينما‭ ‬يتم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭ ‬كالتوظيف‭ ‬غير‭ ‬القانوني،‭ ‬والتلاعب‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬وما‭ ‬شابه‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬للبت‭ ‬فيها‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حق‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬الجميع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬المخالفة‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينمّ‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬والوعي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وصونه،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بكل‭ ‬الأحكام‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬موافقات‭ ‬الدعم،‭ ‬وعدم‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للاستيضاح‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالدعم،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مفتشي‭ ‬الصندوق‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬والمستندات‭ ‬الصحيحة‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬الرقابية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬بالصورة‭ ‬المثلى‭.‬