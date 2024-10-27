تدشين التطبيق الإلكتروني لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2024، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الشركة المنظمة إنفورما ماركتس تدشين التطبيق الإلكتروني الخاص بالمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 26 ولغاية 30 نوفمبر 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وسيتأهل مستخدمو التطبيق لدخول السحب تلقائيًا للفوز بإقامة لشخصين مدة ليلتين في أحد المنتجعات الفاخرة في مملكة البحرين بمجرد تحميل التطبيق الإلكتروني والتسجيل فيه.
وبهذه المناسبة، صرّحت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض قائلة: «نعتز بجهود شركة إنفورما ماركتس لتعزيز تجربة زوار معرض الجواهر العربية 2024 ومعرض العطور العربية ومواكبة الشركة للمتطلبات الحديثة عن طريق توظيف التكنولوجيا والابتكار للاستمرار بتقديم تجربة سلسة تتيح لزوار المعرض سهولة الدخول للحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات والعطور على مستوى الشرق الأوسط».
ومن جانبه، صرح محمد إبراهيم مدير عام شركة إنفورما ماركتس: «نحن سعداء بإعلان هذه المبادرة التي نهدف من خلالها إلى إثراء تجربة زوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية، حيث يأتي التطبيق الإلكتروني ليجمع كافة التفاصيل والمعلومات المهمة، ويوفر خاصية التسجيل الإلكتروني المسبق. ونتطلع إلى استقبال زوارنا هذا العام بحلة جديدة ومطوّرة».
ويشتمل التطبيق الإلكتروني على عدة مميزات من ضمنها: تسجيل الدخول إلى المعارض وأوقات العمل، والحصول على الموقع ومناطق مواقف السيارات، وتصفح قائمة المشاركين عبر خريطة تفاعلية وحفظ العلامات التجارية المفضلة، علاوة على عرض رمز الاستجابة السريعة لبطاقة الدخول الرقمية، والاطلاع على جدول الفعاليات.
ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الثانية والثلاثين من معرض الجواهر العربية العديد من العارضين الدوليين والإقليميين والمحليين الذين سيستعرضون مجموعات وقطعا فريدة من المجوهرات والساعات لأهم وأبرز العلامات التجارية المرموقة والعالمية. بينما سيشهد معرض العطور العربية مشاركة واسعة ومتنوعة من مختلف العلامات التجارية، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من العطور الفاخرة.
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