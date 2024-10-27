تدشين التطبيق الإلكتروني لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬تدشين‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمعرض‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ولغاية‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وسيتأهل‭ ‬مستخدمو‭ ‬التطبيق‭ ‬لدخول‭ ‬السحب‭ ‬تلقائيًا‭ ‬للفوز‭ ‬بإقامة‭ ‬لشخصين‭ ‬مدة‭ ‬ليلتين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنتجعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيه‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بجهود‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬ومواكبة‭ ‬الشركة‭ ‬للمتطلبات‭ ‬الحديثة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬تتيح‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭ ‬سهولة‭ ‬الدخول‭ ‬للحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والعطور‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإعلان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ليجمع‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬والمعلومات‭ ‬المهمة،‭ ‬ويوفر‭ ‬خاصية‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المسبق‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬زوارنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومطوّرة‮»‬‭.‬

ويشتمل‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مميزات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬تسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬المعارض‭ ‬وأوقات‭ ‬العمل،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬ومناطق‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬وتصفح‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركين‭ ‬عبر‭ ‬خريطة‭ ‬تفاعلية‭ ‬وحفظ‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المفضلة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لبطاقة‭ ‬الدخول‭ ‬الرقمية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الفعاليات‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬الدوليين‭ ‬والإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬الذين‭ ‬سيستعرضون‭ ‬مجموعات‭ ‬وقطعا‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬لأهم‭ ‬وأبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬والعالمية‭. ‬بينما‭ ‬سيشهد‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬استكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬الفاخرة‭.‬