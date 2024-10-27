شح الأسماك من الأسواق بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬





أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬والجزافين‭ ‬شح‭ ‬الأسماك‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬وهبوب‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية،‭ ‬وصعوبة‭ ‬دخول‭ ‬الطراريد‭ ‬للبحر‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬المخاطرة،‭ ‬وابتعاد‭ ‬الأسماك‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬البحر‭.‬

ويقول‭ ‬الجزاف‭ ‬جاسم‭ ‬فلامرزي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬شح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬بسبب‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬وتصاعد‭ ‬الأتربة‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬الطراريد‭ ‬البحر‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬بسبب‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‭ ‬لأن‭ ‬وزنها‭ ‬خفيف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هروب‭ ‬السمك‭ ‬إلى‭ ‬بعيد‭ ‬مع‭ ‬موجة‭ ‬البحر،‭ ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬الأسماك‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والمتوافر‭ ‬منها‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬الحظور‭ ‬والغزل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقل‭ ‬العرض‭ ‬ويزيد‭ ‬الطلب‭ ‬ترتفع‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬للبوانيش‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬للصيد‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬القوية‭ ‬تكون‭ ‬المخاطرة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويمتنع‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬الدخول،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحظر‭ ‬توفرت‭ ‬أسماك‭ ‬كثيرة‭ ‬وتفاءل‭ ‬الجميع‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬الصيادين‭ ‬بذلك‭ ‬رغم‭ ‬التذمر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحظر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تو‭ ‬فر‭ ‬الأسماك‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعارها‭ ‬ومنها‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الكيلو‭ ‬إلى‭ ‬دينار‭ ‬للأحجام‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والدينارين‭ ‬ونصف‭ ‬الدينار‭ ‬للأحجام‭ ‬المتوسطة،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬وتنخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الجزاف‭ ‬علي‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬البعض‭ ‬منها،‭ ‬لقلة‭ ‬كمياته،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬الطراريد‭ ‬البحر‭ ‬للصيد‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬لافتا‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬وانخفاض‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬وهبوب‭ ‬الرياح‭ ‬تقل‭ ‬كميات‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬سنويا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر‭ ‬لتحذير‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‮»‬‭.‬