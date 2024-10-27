شح الأسماك من الأسواق بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت نوال عباس:
أكد عدد من الصيادين والجزافين شح الأسماك من الأسواق المحلية، بدءا من أمس بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح الشمالية الغربية، وصعوبة دخول الطراريد للبحر لصيد الأسماك خوفا من المخاطرة، وابتعاد الأسماك إلى داخل البحر.
ويقول الجزاف جاسم فلامرزي: «هناك شح كبير في الأسماك في الأسواق المحلية منذ يومين بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية وتصاعد الأتربة كما أفادت الأرصاد الجوية والتي ستستمر مدة 5 أيام، مما أدى إلى عدم دخول الطراريد البحر لصيد الأسماك بسبب الخوف من المخاطرة لأن وزنها خفيف، بالإضافة إلى هروب السمك إلى بعيد مع موجة البحر، لذلك نجد الأسماك قليلة في الأسواق والمتوافر منها يكون من صيد الحظور والغزل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار لأن كل ما يقل العرض ويزيد الطلب ترتفع أسعار الأسماك».
وأضاف: «يمكن للبوانيش الدخول إلى البحر للصيد ولكن مع هبوب الرياح الشمالية الغربية القوية تكون المخاطرة كبيرة، ويمتنع أصحابها من الدخول، مشيرا إلى أن بعد انتهاء الحظر توفرت أسماك كثيرة وتفاءل الجميع سواء من المواطنين أو الصيادين بذلك رغم التذمر في بداية الحظر، كما أن تو فر الأسماك أدى إلى انخفاض أسعارها ومنها سمك الصافي الذي وصل الكيلو إلى دينار للأحجام الصغيرة، والدينارين ونصف الدينار للأحجام المتوسطة، ونتوقع أن تتوافر كميات كبيرة من الأسماك وتنخفض الأسعار بعد توقف هبوب الرياح إن شاء الله».
ويقول الجزاف علي حسن: «هبوب الرياح في هذه الفترة أدى إلى قلة الأسماك في الأسواق، وارتفاع أسعار البعض منها، لقلة كمياته، وذلك نظرا إلى عدم دخول الطراريد البحر للصيد خوفا على سلامتهم، لافتا أنه مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجة الحرارة وهبوب الرياح تقل كميات السمك في الأسواق المحلية سنويا بسبب عدم دخول الصيادين البحر لتحذير الأرصاد الجوية لهم من المخاطرة».
MENAFN27102024000055011008ID1108823054
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