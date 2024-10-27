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انخفاض أسعار 200 سلعة في المؤسسة المدنية 10 %

10/27/2024 11:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - أظهر تقرير لدراسة تسويقية حول أسعار 200 سلعة محلية أن مستوى الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية يقل بنحو 10 بالمائة مقارنةً بأسعار السلع المماثلة في المحلات التجارية الأخرى داخل السوق المحلي.
وأظهر التقرير، الذي أعدته شركة (نيلسن) للدراسات التسويقية، ارتفاع الحصص السوقية للمواد الأساسية مثل (الأرز، والسكر، والزيوت النباتية، والشاي) في المؤسسة بنسب تتراوح بين 2 - 5 بالمائة خلال الفترة من بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول الماضي. وبحسب تقرير النتائج الذي عرضته الشركة خلال ورشة عمل في المؤسسة أمس، فإن الحصص السوقية لمواد (الشوكولاتة، والمعلبات، والمجمدات، والعصائر) انخفضت بنسبة 8 بالمائة.-(بترا)

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