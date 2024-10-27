انخفاض أسعار 200 سلعة في المؤسسة المدنية 10 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - أظهر تقرير لدراسة تسويقية حول أسعار 200 سلعة محلية أن مستوى الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية يقل بنحو 10 بالمائة مقارنةً بأسعار السلع المماثلة في المحلات التجارية الأخرى داخل السوق المحلي.
وأظهر التقرير، الذي أعدته شركة (نيلسن) للدراسات التسويقية، ارتفاع الحصص السوقية للمواد الأساسية مثل (الأرز، والسكر، والزيوت النباتية، والشاي) في المؤسسة بنسب تتراوح بين 2 - 5 بالمائة خلال الفترة من بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول الماضي. وبحسب تقرير النتائج الذي عرضته الشركة خلال ورشة عمل في المؤسسة أمس، فإن الحصص السوقية لمواد (الشوكولاتة، والمعلبات، والمجمدات، والعصائر) انخفضت بنسبة 8 بالمائة.-(بترا)
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