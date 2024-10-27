دوري كرة اليد.. الأهلي وحيدا بالصدارة والشغب يعكر الأجواء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- عزز فريق الأهلي فرصته بالمحافظة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن بقي وحيدا في صدارة الترتيب العام جراء الفوز الكبير والمستحق الذي أدركه على حساب منافسه التقليدي فريق السلط بنتيجة وصلت إلى فارق 9 أهداف 29-20، في الجولة السادسة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، حققها من خلال الانتصارات في لقاءاته كافة.
ورغم الخسارة بقي فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وهي الخسارة الوحيدة التي يتعرض لها في منافسات الدوري، فيما بقي فريق العربي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، يليه فريق ساكب برصيد 5 نقاط، مستفيدا من الفوز المثير الذي حققه على فريق الكتة 25-19، والحال ينطبق على فريق كفرنجة الذي تقدم خطوة مهمة نحو منطقة الأمان بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط مستغلا الفوز الدراماتيكي الذي حققه على فريق كفرسوم بنتيجة 20-19، ثم بقي فريق الكتة بالمركز السادس نقطتين، وأخيرا فريق كفرسوم بالمركز السابع والأخير من دون نقاط.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، التي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط وتقام عند الساعة السابعة مساء.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى تقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي (الذهاب والإياب)، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يفوز باللقب، بينما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يرافق فريق الحسين بالهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
أحداث شغب مؤسفة
ألقت أحداث الشغب التي أعقبت لقاء ساكب والكتة، والذي أقيم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب أول من أمس، بظلالها على منافسات الدوري، ما يتطلب من الاتحاد ضرورة معالجة مثل هذه الأحداث التي تعكر الصفو العام للرياضة.
وينتظر أن يحيل الاتحاد التقارير والفيديوهات الخاصة بالأحداث إلى لجنة الانضباط والسلوك لدارستها واتخاذ القرارات المناسبة، التي يفترض أن تحد من مثل هذه الأحداث.
وكانت شرارة أحداث الشغب، انطلقت بعد صافرة نهاية المباراة جراء التلاسن الذي حصل بين عدد من اللاعبين ثم التشابك بينهم، وانتقال الأحداث إلى مدرجات الصالة، لتتدخل قوات الدرك وتعيد الأمور إلى نصابها قبل أن تتفاقم.
وتمر منافسات الدوري بحالات عصبية وخروج عن النص بين أغلب الفرق، في ظل تواضع المستوى الفني وضعف أداء الفرق.
وباتت الكرة الآن في ملعب الاتحاد لوقف مثل هذه الحالات، خصوصا وأن شدة المنافسة على اللقب والهروبط من شبح الهبوط لم تدخل بعد، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسيئين للعبة وللرياضة الأردنية.
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