Monday, 28 October 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري كرة اليد.. الأهلي وحيدا بالصدارة والشغب يعكر الأجواء

10/27/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- عزز فريق الأهلي فرصته بالمحافظة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن بقي وحيدا في صدارة الترتيب العام جراء الفوز الكبير والمستحق الذي أدركه على حساب منافسه التقليدي فريق السلط بنتيجة وصلت إلى فارق 9 أهداف 29-20، في الجولة السادسة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، حققها من خلال الانتصارات في لقاءاته كافة.
ورغم الخسارة بقي فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وهي الخسارة الوحيدة التي يتعرض لها في منافسات الدوري، فيما بقي فريق العربي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، يليه فريق ساكب برصيد 5 نقاط، مستفيدا من الفوز المثير الذي حققه على فريق الكتة 25-19، والحال ينطبق على فريق كفرنجة الذي تقدم خطوة مهمة نحو منطقة الأمان بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط مستغلا الفوز الدراماتيكي الذي حققه على فريق كفرسوم بنتيجة 20-19، ثم بقي فريق الكتة بالمركز السادس نقطتين، وأخيرا فريق كفرسوم بالمركز السابع والأخير من دون نقاط.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، التي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط وتقام عند الساعة السابعة مساء.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى تقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي (الذهاب والإياب)، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يفوز باللقب، بينما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يرافق فريق الحسين بالهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
أحداث شغب مؤسفة
ألقت أحداث الشغب التي أعقبت لقاء ساكب والكتة، والذي أقيم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب أول من أمس، بظلالها على منافسات الدوري، ما يتطلب من الاتحاد ضرورة معالجة مثل هذه الأحداث التي تعكر الصفو العام للرياضة.
وينتظر أن يحيل الاتحاد التقارير والفيديوهات الخاصة بالأحداث إلى لجنة الانضباط والسلوك لدارستها واتخاذ القرارات المناسبة، التي يفترض أن تحد من مثل هذه الأحداث.
وكانت شرارة أحداث الشغب، انطلقت بعد صافرة نهاية المباراة جراء التلاسن الذي حصل بين عدد من اللاعبين ثم التشابك بينهم، وانتقال الأحداث إلى مدرجات الصالة، لتتدخل قوات الدرك وتعيد الأمور إلى نصابها قبل أن تتفاقم.
وتمر منافسات الدوري بحالات عصبية وخروج عن النص بين أغلب الفرق، في ظل تواضع المستوى الفني وضعف أداء الفرق.
وباتت الكرة الآن في ملعب الاتحاد لوقف مثل هذه الحالات، خصوصا وأن شدة المنافسة على اللقب والهروبط من شبح الهبوط لم تدخل بعد، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسيئين للعبة وللرياضة الأردنية.

MENAFN27102024000072011014ID1108823034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث