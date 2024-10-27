نابولي يبتعد 5 نقاط مؤقتاً في الصدارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط مؤقتاً في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 السبت في المرحلة التاسعة بانتظار مباراة القمة بين مطارديه إنتر ويوفنتوس.
ورفع نابولي رصيده الى 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 عن يوفنتوس قبل "دربي ايطاليا" الأحد.
وسجل الظهير الدولي جوفاني دي لورنتسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع منذ مطلع الموسم الحالي مقابل خسارة في مباراته الافتتاحية وتعادل واحد.
أكرم أتالانتا وفادة فيرونا بالفوز عليه 6-1 ليحتفل بخوض مدربه المحنك جان بييرو غاسبيريني مباراته الرقم 400 على رأس الجهاز الفني.
حسم أتالانتا النتيجة عندما سجل خمسة أهداف في نصف الساعة الأول، وتناوب على تسجيل الأهداف الستة عن طريق الهولندي مارتن دي رون (6) وماتيو ريتيغي (9 و58) والبلجيكي شارل دي كيتيلير (14) والنيجيري اديمولا لوكمان (29 و34)، في حين سجل هدف الشرف لفيرونا السويدي امين سار (42).
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