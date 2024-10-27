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نابولي يبتعد 5 نقاط مؤقتاً في الصدارة

10/27/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط مؤقتاً في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليتشي 1-0 السبت في المرحلة التاسعة بانتظار مباراة القمة بين مطارديه إنتر ويوفنتوس.
ورفع نابولي رصيده الى 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 عن يوفنتوس قبل "دربي ايطاليا" الأحد.

وسجل الظهير الدولي جوفاني دي لورنتسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع منذ مطلع الموسم الحالي مقابل خسارة في مباراته الافتتاحية وتعادل واحد.

أكرم أتالانتا وفادة فيرونا بالفوز عليه 6-1 ليحتفل بخوض مدربه المحنك جان بييرو غاسبيريني مباراته الرقم 400 على رأس الجهاز الفني.

حسم أتالانتا النتيجة عندما سجل خمسة أهداف في نصف الساعة الأول، وتناوب على تسجيل الأهداف الستة عن طريق الهولندي مارتن دي رون (6) وماتيو ريتيغي (9 و58) والبلجيكي شارل دي كيتيلير (14) والنيجيري اديمولا لوكمان (29 و34)، في حين سجل هدف الشرف لفيرونا السويدي امين سار (42).

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