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الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم مواجهة آرسنال وليفربول

10/27/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




انتهت مباراة آرسنال وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كل من بوكايو ساكا (9) وميكيل ميرينو (43) هدفي المدفعجية فيما دوّن فرجيل فان ديك (18) والنجم المصري محمد صلاح (81) هدفي ليفربول.

ومنح هذا التعادل الصدارة رسمياً لفريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.

وتراجع ليفربول إلى مركز الوصافة بـ22 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر فيما يحتل آرسنال المركز الثالث بـ18 نقطة.

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