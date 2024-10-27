الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم مواجهة آرسنال وليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتهت مباراة آرسنال وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل كل من بوكايو ساكا (9) وميكيل ميرينو (43) هدفي المدفعجية فيما دوّن فرجيل فان ديك (18) والنجم المصري محمد صلاح (81) هدفي ليفربول.
ومنح هذا التعادل الصدارة رسمياً لفريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة.
وتراجع ليفربول إلى مركز الوصافة بـ22 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر فيما يحتل آرسنال المركز الثالث بـ18 نقطة.
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