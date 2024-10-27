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الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني للكرة الطائرة

10/27/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - أعلن المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الكابتن حسن الحصري، عن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال، التي ستخوض منافسات البطولة العربية الثالثة والعشرين، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 30 تشرين الأول ولغاية 11 تشرين الثاني المقبل.
وضمت تشكيلة المنتخب الوطني 14 لاعبا هم (عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، اياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم عفانة).
ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.
ويغادر وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة البحرينية المنامة صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث يرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، ويضم المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، ومحلل الأداء فايز الدعجة، والإداري سامي المحاسنة، والمعالج فارس عثامتة، ويرافق الوفد الحكم الدولي باسل شباب.

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