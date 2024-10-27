الإعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني للكرة الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة الكابتن حسن الحصري، عن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال، التي ستخوض منافسات البطولة العربية الثالثة والعشرين، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 30 تشرين الأول ولغاية 11 تشرين الثاني المقبل.
وضمت تشكيلة المنتخب الوطني 14 لاعبا هم (عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، اياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم عفانة).
ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.
ويغادر وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة البحرينية المنامة صباح يوم الأربعاء المقبل، حيث يرأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، ويضم المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، ومحلل الأداء فايز الدعجة، والإداري سامي المحاسنة، والمعالج فارس عثامتة، ويرافق الوفد الحكم الدولي باسل شباب.
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