الحسين إربد يطيح بالأهلي بغياب الأساسيين.. وسمرين يقود الوحدات لتخطي العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أطاحت التشكيلة الاحتياطية لفريق الحسين إربد بمستضيفه الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها الأحد، على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.
لاعب الحسين إربد أنس بني ياسين يقطع الكرة من مهاجم الأهلي ويلدسون دي ميلو - (تصوير: أمجد الطويل)
وشهدت المواجهة مشاركة غالبية اللاعبين البدلاء لدى فريق الحسين إربد، ليحقق الفريق فوزا ثمينا على الأهلي عبر هدفي يوسف أبو جلبوش (43) ورزق بني هاني (90)، فانفرد الحسين بصدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي للأهلي عند 16 متراجعا للمركز الرابع.
وفي المباراة الأخيرة ضمن الجولة الثامنة، حقق الوحدات فوزا صعبا على ضيفه شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي احتضنه ستاد عمان الدولي.
وسجل أهداف الوحدات إبراهيم صبرة (16)، ومهند سمرين (35 و84)، فيما وقع على هدفي شباب العقبة محمد الجوهري (11) وسيف الطاهر (49).
وصعد الوحدات للمركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 17 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب العقبة عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر والأخير.
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حاول المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو الاستقرار على العناصر الأساسية للفريق، بالاعتماد على كل من ربيع عز الدين، محمد دهشان، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، بهاء الشملتي، يزن دهشان، أنس أبو طعيمة، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
بدوره، قام المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بعدد كبير من التغييرات على التشكيلة المعتادة، عبر الزج بكل من يزيد أبو ليلى، علي حجبي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إحسان حداد، أحمد ثائر، وسيم ريالات، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، سيف درويش، مجدي عطار ورزق بني هاني.
وبدأ الحسين اللقاء بقوة بحثا عن هدف التقدم بالنتيجة، ليحصل الفريق على ركلة جزاء بعد إعاقة ريالات داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، فتقدم يوسف أبو جلبوش“صيصا” لتنفيذها، لكن حارس الأهلي ربيع عزالدين وقف لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة، قبل أن يعوض“صيصا” فريقه بهدف قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد أن رفع حجبي كرة له بالمقاس على رأسه ليسكنها في الشباك.
ولم يفلح الأهلي بتهديد مرمى أبو ليلى رغم محاولة المدرب كغدو لتعزيز المنظومة الهجومية، مقابل تعديلات عديدة في الطرف الآخر بحثا عن تأمين النتيجة، ليقدم البديل عارف الحاج بعد فاصل مهاري، كرة على طبق من ذهب لزميله رزق بني هاني الذي حولها برأسه في الشباك عند الدقيقة 90، ويلحق الحسين بالأهلي الخسارة الثانية له بدوري المحترفين.
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دخل فريق الوحدات اللقاء بقيادة المدير الفني رأفت علي بتشكيلة مكونة من أحمد جعيدي، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، شوقي القزعة، مروان إفلاح، محمود شوكت، عامر جاموس، مهند سمرين، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل.
وأشرك المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، كلا من أصيل الصياحين، خالد العسولي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، قصي دواهدة، أنس الجبارات، محمد أبو طه، عبده أتاكورا، سيف الطاهر ومحمد الجوهري.
وفاجأ شباب العقبة مستضيفه الوحدات بهدف مبكر بعد مرور 11 دقيقة، حيث استغل أتاكورا سوء تفاهم بين الحاج وجعيدي، ليمنح الكرة لزميله محمد الجوهري الذي وضعها من مسافة قريبة بالمرمى من اللمسة الأولى، قبل أن يعدل الوحدات سريعا عند الدقيقة السادسة عشرة عبر إبراهيم صبرة، بعد تمريرة من حارس المرمى جعيدي وصلته من خلف المدافعين، ليضع الكرة من تحت الحارس.
وواصل الوحدات حضوره القوي بغية التقدم بالنتيجة، وحصل على مراده عند الدقيقة 35 من زمن المواجهة، بعد أن مرر إفلاح إلى زميله مهند سمرين في مواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة في المرمى بمساعدة القائم الأيسر لمرمى شباب العقبة، قبل أن تقف العارضة بوجه أتاكورا، وينتهي الشوط بتقدم الوحدات 2-1.
وبدأ شباب العقبة الشوط الثاني بقوة وعدل الكفة عند الدقيقة 49 عبر سيف الطاهر من تسديدة زاحفة من حدود منطقة الجزاء، ليكثف الوحدات من طلعاته الهجومية بغية التقدم من جديد وسط تألق من صياحين في الذود عن مرماه، قبل أن يفك سمرين العقدة بهدف قاتل من تسديدة قوية سكنت الشباك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، ليحقق الوحدات الفوز الثالث على التوالي بالمسابقة.
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