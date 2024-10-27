الحسين إربد يطيح بالأهلي بغياب الأساسيين.. وسمرين يقود الوحدات لتخطي العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - أطاحت التشكيلة الاحتياطية لفريق الحسين إربد بمستضيفه الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها الأحد، على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.









الحسين إربد أنس بني ياسين يقطع الكرة من مهاجم الأهلي ويلدسون دي ميلو - (تصوير: أمجد الطويل)



وشهدت المواجهة مشاركة غالبية اللاعبين البدلاء لدى فريق الحسين إربد، ليحقق الفريق فوزا ثمينا على الأهلي عبر هدفي يوسف أبو جلبوش (43) ورزق بني هاني (90)، فانفرد الحسين بصدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي للأهلي عند 16 متراجعا للمركز الرابع.

وفي المباراة الأخيرة ضمن الجولة الثامنة، حقق الوحدات فوزا صعبا على ضيفه شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي احتضنه ستاد عمان الدولي.

وسجل أهداف الوحدات إبراهيم صبرة (16)، ومهند سمرين (35 و84)، فيما وقع على هدفي شباب العقبة محمد الجوهري (11) وسيف الطاهر (49).

وصعد الوحدات للمركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 17 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب العقبة عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر والأخير.

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حاول المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو الاستقرار على العناصر الأساسية للفريق، بالاعتماد على كل من ربيع عز الدين، محمد دهشان، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، بهاء الشملتي، يزن دهشان، أنس أبو طعيمة، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.

بدوره، قام المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بعدد كبير من التغييرات على التشكيلة المعتادة، عبر الزج بكل من يزيد أبو ليلى، علي حجبي، أنس بني ياسين، سليم عبيد، إحسان حداد، أحمد ثائر، وسيم ريالات، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، سيف درويش، مجدي عطار ورزق بني هاني.

وبدأ الحسين اللقاء بقوة بحثا عن هدف التقدم بالنتيجة، ليحصل الفريق على ركلة جزاء بعد إعاقة ريالات داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، فتقدم يوسف أبو جلبوش“صيصا” لتنفيذها، لكن حارس الأهلي ربيع عزالدين وقف لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة، قبل أن يعوض“صيصا” فريقه بهدف قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد أن رفع حجبي كرة له بالمقاس على رأسه ليسكنها في الشباك.

ولم يفلح الأهلي بتهديد مرمى أبو ليلى رغم محاولة المدرب كغدو لتعزيز المنظومة الهجومية، مقابل تعديلات عديدة في الطرف الآخر بحثا عن تأمين النتيجة، ليقدم البديل عارف الحاج بعد فاصل مهاري، كرة على طبق من ذهب لزميله رزق بني هاني الذي حولها برأسه في الشباك عند الدقيقة 90، ويلحق الحسين بالأهلي الخسارة الثانية له بدوري المحترفين.

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دخل فريق الوحدات اللقاء بقيادة المدير الفني رأفت علي بتشكيلة مكونة من أحمد جعيدي، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، شوقي القزعة، مروان إفلاح، محمود شوكت، عامر جاموس، مهند سمرين، إبراهيم صبرة وبهاء فيصل.

وأشرك المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، كلا من أصيل الصياحين، خالد العسولي، محمد هشام، عبد الحكيم أبو بكر، صهيب القاضي، قصي دواهدة، أنس الجبارات، محمد أبو طه، عبده أتاكورا، سيف الطاهر ومحمد الجوهري.

وفاجأ شباب العقبة مستضيفه الوحدات بهدف مبكر بعد مرور 11 دقيقة، حيث استغل أتاكورا سوء تفاهم بين الحاج وجعيدي، ليمنح الكرة لزميله محمد الجوهري الذي وضعها من مسافة قريبة بالمرمى من اللمسة الأولى، قبل أن يعدل الوحدات سريعا عند الدقيقة السادسة عشرة عبر إبراهيم صبرة، بعد تمريرة من حارس المرمى جعيدي وصلته من خلف المدافعين، ليضع الكرة من تحت الحارس.

وواصل الوحدات حضوره القوي بغية التقدم بالنتيجة، وحصل على مراده عند الدقيقة 35 من زمن المواجهة، بعد أن مرر إفلاح إلى زميله مهند سمرين في مواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة في المرمى بمساعدة القائم الأيسر لمرمى شباب العقبة، قبل أن تقف العارضة بوجه أتاكورا، وينتهي الشوط بتقدم الوحدات 2-1.

وبدأ شباب العقبة الشوط الثاني بقوة وعدل الكفة عند الدقيقة 49 عبر سيف الطاهر من تسديدة زاحفة من حدود منطقة الجزاء، ليكثف الوحدات من طلعاته الهجومية بغية التقدم من جديد وسط تألق من صياحين في الذود عن مرماه، قبل أن يفك سمرين العقدة بهدف قاتل من تسديدة قوية سكنت الشباك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، ليحقق الوحدات الفوز الثالث على التوالي بالمسابقة.