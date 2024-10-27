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شومان تحتفي بالفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين

10/27/2024 11:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفت مؤسسة عبد الحميد شومان، بالفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين "أبدع" للدورة العشرين، وذلك في حفل أقيم بمركز هيا الثقافي، برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة.
وهنأ الرواشدة في كلمة له خلال الحفل، الفائزين بالجائزة، مشيرا إلى أهميتها كونها صادرة عن مؤسسة ثقافية وطنية تسعى للاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي، وتضع من يحوزها على بداية الطريق لمسيرة الإبداع .
وقال: "إن أهمية الجائزة، لا تكمن في قيمتها المادية فحسب، وإنما في رمزيتها، والفرصة التي منحت فيها للمشاركين التعبير عن أنفسهم في عدد من الحقول الإبداعية والابتكارية، والتجربة التي أتاحت لهم فرصة صقل مواهبهم وقدراتهم ليكونوا جزءا من المشهد الثقافي الوطني بما تميزوا به من إبداع".
وأشار إلى أن الثقافة هي مسؤولية اجتماعية وطنية تشاركية، للارتقاء بوعي الأجيال الذين يمثلون مستقبل الوطن وصورته المشرقة، وأن تشجيع الأطفال والفتيان على حب المعرفة والابتكار والمثابرة للإنجاز، يمثل عنوانا أساسيا في الحركة التنموية الشاملة كنهج وممارسة لوزارة الثقافة.
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، أكدت أن مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، حين فكرت في إنشاء هذه المسابقة، انطلقت من محددات واضحة للأثر الذي يمكن أن تضيفه لشخصية المشتركين، فأهمية تشجيع ممارسة الهوايات والإبداع عند الأطفال تتجاوز مجرد التسلية، فهذه المسابقة يمكن أن تساعد الأطفال على تطوير مهارات جديدة مثل التفكير النقدي، حل المشكلات، والتعاون مع الآخرين.
وأشارت إلى أن الجائزة تساعد في تطوير الهوية الشخصية للطفل، من خلال مساهمتها في اكتشاف اهتماماته وشغفه، ما يؤدي إلى بناء هويته الشخصية، وتعزيز تفاعله الاجتماعي، والذي يؤدي في النهاية إلى بناء أفراد منخرطين في مجتمعاتهم، ومتفهمين لاحتياجاتها وتحدياتها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإبداعات تسهم بتعزيز الثقة بالنفس، والتي تتم من خلال إتقان هواية أو إبداع يشعر الأطفال معه بالإنجاز، ما يزيد من ثقته بنفسه، ويحفز خياله، للتعبير عن نفسه وأفكاره ومشاعره، ما يقود إلى تعزيز القدرة على الإبداع والابتكار.
وقالت قسيسية: "إن أحد أقسام هذه المسابقة، مخصص لاستكشاف القدرات العلمية والمعرفة التكنولوجية لدى المشتركين، وهو فرع الابتكارات العلمية الذي يتأسس على تشجيع التوجه نحو الابتكار، وتقديم حلول عملية للمشاكل المجتمعية.
من جهتها قالت عضو اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة رزان إبراهيم: "إن الإبداع هو الشكل الأكثر حرية للتعبير عن الذات، وأنه لا يوجد ما هو أكثر إشباعا للناشئة من أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بشكل علني".
وأضافت: "أنه ما من شك في أن المبدعين أو من نصفهم كذلك، هم أفراد عملوا بجهد فردي مكثف، ما كان له أن يظهر بالصورة التي رأيناها بمعزل عن جهد مؤسساتي كبير، ساعدهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم المعرفية على أفضل وجه".
واشتمل الحفل الذي حضره أعضاء اللجنة العليا والمدربين والمحكمين للجائزة، وأولياء أمور الفائزين، على عرض أدائي لمواهب الفائزين بالجائزة، كذلك تكريم ضباط الارتباط في مديريات التربية والتعليم والفائزين بالجائزة العام الحالي.
وكانت اللجنة العليا للجائزة أعلنت عن أسماء الفائزين في وقت سابق، بناءً على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة، حيث فاز في المجال الأدبي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)، ليث محمد النوايسة من الكرك مناصفة مع جنى أحمد مصاروة من عجلون، كما فازت عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، فرح نبيل ملكاوي من إربد ويارا محمد غماز من عمان، أما في حقل الشعر، فقد فازت عن الفئة العمرية (12- 15 عاما)، جنى بلال القاضي من عمان، في حين فازت عن الفئة (16-18 عاما)، أسمى إيهاب الشلبي من عمان.
وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فازت عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8-11 عاما)، نورين محمد بشار السراج من عمان، وفازت عن الفئة العمرية (12 -15 عاما)، مناصفة كل من: ريما أحمد المحاسنة من الطفيلة ونغم علي الشرمان من إربد، وعن الفئة العمرية من (16-18 عاما)، فازت مناصفة كل من: هبة سليمان العودات من عمان ومشعل مصلح الغبين من عمان.
وفي حقل النحت والخزف فازت في الفئة العمرية (8-11) سنة، لمار فراس سرية من عمان، وعن الفئة (12-15عاما)، مناصفة كل من: لجين رامي أبو العينين من عمان ومحمد زهير الوشاح من البلقاء، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما)، لمار أمجد أبو عورة من محافظة معان.
وفي حقل الكاريكاتير فاز إسلام سامح البدوي من عمان عن فئة (8-11 عاما)، وربى طلال عريق من عجلون عن فئة (12-15 عاما)، وحنين خالد حسونة من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
في مجال الفنون الأدائية وعن حقل الموسيقا في الآلات الغربية، فازت في الفئة العمرية (8-11 عاما)، ميلانا صهراب مريان من إربد ولمياء محمد التلاوي من عمان. وفي الآلة الشرقية للفئة العمرية (12- 15 عاما)، رائف عصام أبو داهود أما عن الآلة الغربية، ففازت مناصفة كل من: كندة نضال عبيدات من إربد وسيلين خالد السقاف من عمان، كما فازت في الفئة العمرية (16-18 عاما)، عن الآلة الشرقية رهف أحمد عنبتاوي من عمان وعن الآلة الغربية إياد سامي حشيشو من عمان.
وفي حقل الغناء، فازت مناصفة كل من: غزل محمد أبو خروب وتيا محمد الزبدة من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وعبد الرحمن الخضور من عمان عن الفئة (12-15 عاما)، وباتريسيا مروان السماوي من البلقاء عن الفئة (16-18 عاما).
وعن حقل الرقص فازت فرقة كريم الكسواني من عمان عن الفئة (8-11 عاما)، وزينة الياس مشربش من البلقاء عن الفئة (12-15 عاما)، وفازت مناصفة كل من: فرقة وعد عقل من عمان ولميس خليل الدبش من عمان عن الفئة (16-18 عاما).
وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما)، مؤمن عيسى السقرات من الزرقاء، وفازت مجموعة مرام التميمي وسعد الدين غانم من عمان عن الفئة العمرية (16-18 عاما).
وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر/ الخاطرة)"، "إبداع الفنون الأدائية (الموسيقا، الرقص والغناء)"، "إبداع الفنون التشكيلية والبصرية (الرسم والنحت، الخزف، والكاريكاتير)"، "الابتكارات العلمية (العلوم)".
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية عند الأطفال، وصياغة حالة انزياح جاد نحو الثقافة المعرفية والإبداع الأصيل المنحاز للحياة والإنسان والمستقبل، وانسجاما مع دور المؤسسة المعرفي والتنويري في خدمة الأجيال القادمة.
كما تهدف إلى خلق روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال واليافعين، وإبراز مواهبهم وإثراء معلوماتهم، مع تأكيد تنمية قدراتهم والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية ودعم الابتكار العلمي لديهم، والمساهمة في إعداد جيل واع بألوان المعرفة والمهارات الأدبية بلغة عربية سليمة.
وتستهدف الجائزة جميع الأطفال واليافعين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، من الفئات العمرية ما بين 8 سنوات إلى 18 سنة، باشتراط عدم التقدم بأكثر من عمل واحد في الحقل الواحد من حقول الجائزة.

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