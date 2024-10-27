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إعلان أسماء الحاصلين على منح دراسة الطب في المغرب

10/27/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة بتخصص "الطب البشري " للعام الجامعي 2024/2025.


علماُ بأنه تقدم لهذه المنح (248) طالب حققوا الشروط المعلنة سابقاً، تالياً أسماء المرشحين والمحافظات التي يتبعون لها:




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