إعلان أسماء الحاصلين على منح دراسة الطب في المغرب

إعلان أسماء الحاصلين على منح دراسة الطب في المغرب
التاريخ
10/27/2024 11:29:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من المملكة المغربية الشقيقة بتخصص "الطب البشري " للعام الجامعي 2024/2025.
علماُ بأنه تقدم لهذه المنح (248) طالب حققوا الشروط المعلنة سابقاً، تالياً أسماء المرشحين والمحافظات التي يتبعون لها:
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