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دور النواب بوجود الأحزاب.. سياسي أم رقابي تشريعي؟

10/27/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






عمان - بماذا سيمتاز مجلس النواب الحالي؟ وما هو الدور الذي سيشغله: سياسي أم رقابي تشريعي؟ هذه أسئلة تراود المواطن كما تراود النائب نفسه، وبالذات النائب حين يسأل: ما هو المطلوب من استحقاقات في المرحلة المقبلة؟
خبراء ومراقبون، تساءلوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" هل ستكون سقوف النواب محكومة بقيادات أحزابها ولن تتجاوزها، في ظل تلميحات بأن هذه المرحلة ستكون فرصة للمجلس الحالي، لأن يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ العمل النيابي في الأردن، أو دفع المجلس لاعتماد نهج أكثر حزما في ممارسة الرقابة لضمان الشفافية والمساءلة.
العين بسام حدادين، قال إن "الكتل في المجلس الحالي ستتشكل بأسلوب أكثر تماسكاً مما كان عليه الأمر في البرلمانات السابقة، وستكون محكومة بسقوف قيادات الأحزاب التي تنتمي لها"، متوقعا بأن تكون "مساحة المناورة لدى المجلس مقيدة بسقف واضح، ولن يكون صاحب أفكار محددة، وليس بمقدوره مساعدة الدولة في التحديث السياسي"، مدللاً على ذلك بعدم تبني أي حزب في أدبياته وخلال حملته الانتخابية، نهج "التحديث السياسي".
وأكد حدادين، أن موقف المجلس المقبل، سيكون موحدا من التشريعات، وسيقود مشاورات حثيثة مع الحكومة، ولن يكون هذا الموقف ضد الحكومة أو يعاكس التوجهات الحكومية، لافتا إلى أن "الجلسات البرلمانية المقبلة، ستكون بمنزلة مرآة تعكس واقع الأحزاب، والمواطن سيتعرف على حقيقتها عن طريق جلسات المجلس".
وقال وزير الإعلام الأسبق صخر دودين، إن "المجلس الحالي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ العمل النيابي بالأردن، فهو جاء بعد تعديلات دستورية وقانونية، كنتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أتاحت للأحزاب ولأول مرة في تاريخ الأردن، أن يكون لها حضورها المتدرج صعوداً في المجلس، بالإضافة لضمان وصول أكبر عدد من الإناث والشباب إلى المجلس".
وأضاف دودين لـ"الغد"، "أفرزت الانتخابات الأخيرة معطيات أبرزها: فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بـ31 مقعدا، ما يجعله قوة مؤثرة في المجلس، وما يمكن أن يسهم به ذلك، هو تسريع تفاهم كتل الأحزاب الوسطية التي تمكنت من دخول المجلس، ليكونوا جبهة موازية ووازنة لضمان استمراريتهم وعدم تهميشهم".
وبين أنه "يحتمل بأن يشهد هذا المجلس أداءً سياسيا مختلفا عن المجالس السابقة، سيما وأن المنطقة تمر بظروف صعبة وضاغطة وملتهبة، ولا يمكن للأردن إغفالها، لأنه في قلب العاصفة منها، لقربه الجيوسياسي من كل مكوناتها".
ولفت إلى أنه "سيكون لنوعية الأداء وسويته من طرف المجلس، ما يؤمل بأن يكرس صورة إيجابية منشودة في أذهان الناس، لتحفيزهم وتشجيعهم على انخراط أكبر في الحياة العامة وفي الانتخابات المقبلة التي يفترض بأن يصل عدد الحزبيين فيها بالمجلس لأكثر من 50 %، وبالتالي ستزداد مشاركة الناس في صنع القرار بارتفاع نسبة تصويتهم في الانتخابات المقبلة.
مدير مركز "الحياة – راصد" الذي يراقب عمل البرلمان، عامر بني عامر، قال "يشكل الدور الرقابي والتشريعي جوهر عمل البرلمان، وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في فاعلية هذه الأدوار خلال آخر ثلاث دورات برلمانية، فعندما تضعف الرقابة؛ تتآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى شعور عام بالإحباط وفقدان الأمل".
وأضاف بني عامر، "ينبغي على المجلس الجديد اعتماد نهج أكثر حزما في ممارسة الرقابة، لضمان الشفافية والمساءلة، كما تأتي أهمية التشريع أيضًا في هذه المرحلة، إذ يجب توسيع دائرة النقاش حول التشريعات الجديدة، وإعطاء مساحة لآراء المواطنين والمختصين".
وزاد، "ينبغي أن يكون البرلمان منصة للحوار الآمن البنّاء، بعيدًا عن تقديم التشريعات على نحو أحادي الجانب، فعندما يشترك المواطنون في هذه العملية، تتعزز الثقة في النظام التشريعي، ما يسهم بصياغة قوانين تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة، وهذا النهج، يمكن البرلمان من تجاوز دوره التقليدي ليصبح صوتًا حقيقيًا للمواطنين".

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