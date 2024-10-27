دور النواب بوجود الأحزاب.. سياسي أم رقابي تشريعي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
عمان - بماذا سيمتاز مجلس النواب الحالي؟ وما هو الدور الذي سيشغله: سياسي
أم رقابي تشريعي؟ هذه أسئلة تراود المواطن كما تراود النائب نفسه، وبالذات النائب حين يسأل: ما هو المطلوب من استحقاقات في المرحلة المقبلة؟
خبراء ومراقبون، تساءلوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" هل ستكون سقوف النواب محكومة بقيادات أحزابها ولن تتجاوزها، في ظل تلميحات بأن هذه المرحلة ستكون فرصة للمجلس الحالي، لأن يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ العمل النيابي في الأردن، أو دفع المجلس لاعتماد نهج أكثر حزما في ممارسة الرقابة لضمان الشفافية والمساءلة.
العين بسام حدادين، قال إن "الكتل في المجلس الحالي ستتشكل بأسلوب أكثر تماسكاً مما كان عليه الأمر في البرلمانات السابقة، وستكون محكومة بسقوف قيادات الأحزاب التي تنتمي لها"، متوقعا بأن تكون "مساحة المناورة لدى المجلس مقيدة بسقف واضح، ولن يكون صاحب أفكار محددة، وليس بمقدوره مساعدة الدولة في التحديث السياسي"، مدللاً على ذلك بعدم تبني أي حزب في أدبياته وخلال حملته الانتخابية، نهج "التحديث السياسي".
وأكد حدادين، أن موقف المجلس المقبل، سيكون موحدا من التشريعات، وسيقود مشاورات حثيثة مع الحكومة، ولن يكون هذا الموقف ضد الحكومة أو يعاكس التوجهات الحكومية، لافتا إلى أن "الجلسات البرلمانية المقبلة، ستكون بمنزلة مرآة تعكس واقع الأحزاب، والمواطن سيتعرف على حقيقتها عن طريق جلسات المجلس".
وقال وزير الإعلام الأسبق صخر دودين، إن "المجلس الحالي يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ العمل النيابي بالأردن، فهو جاء بعد تعديلات دستورية وقانونية، كنتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أتاحت للأحزاب ولأول مرة في تاريخ الأردن، أن يكون لها حضورها المتدرج صعوداً في المجلس، بالإضافة لضمان وصول أكبر عدد من الإناث والشباب إلى المجلس".
وأضاف دودين لـ"الغد"، "أفرزت الانتخابات الأخيرة معطيات أبرزها: فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بـ31 مقعدا، ما يجعله قوة مؤثرة في المجلس، وما يمكن أن يسهم به ذلك، هو تسريع تفاهم كتل الأحزاب الوسطية التي تمكنت من دخول المجلس، ليكونوا جبهة موازية ووازنة لضمان استمراريتهم وعدم تهميشهم".
وبين أنه "يحتمل بأن يشهد هذا المجلس أداءً سياسيا مختلفا عن المجالس السابقة، سيما وأن المنطقة تمر بظروف صعبة وضاغطة وملتهبة، ولا يمكن للأردن إغفالها، لأنه في قلب العاصفة منها، لقربه الجيوسياسي من كل مكوناتها".
ولفت إلى أنه "سيكون لنوعية الأداء وسويته من طرف المجلس، ما يؤمل بأن يكرس صورة إيجابية منشودة في أذهان الناس، لتحفيزهم وتشجيعهم على انخراط أكبر في الحياة العامة وفي الانتخابات المقبلة التي يفترض بأن يصل عدد الحزبيين فيها بالمجلس لأكثر من 50 %، وبالتالي ستزداد مشاركة الناس في صنع القرار بارتفاع نسبة تصويتهم في الانتخابات المقبلة.
مدير مركز "الحياة – راصد" الذي يراقب عمل البرلمان، عامر بني عامر، قال "يشكل الدور الرقابي والتشريعي جوهر عمل البرلمان، وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في فاعلية هذه الأدوار خلال آخر ثلاث دورات برلمانية، فعندما تضعف الرقابة؛ تتآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى شعور عام بالإحباط وفقدان الأمل".
وأضاف بني عامر، "ينبغي على المجلس الجديد اعتماد نهج أكثر حزما في ممارسة الرقابة، لضمان الشفافية والمساءلة، كما تأتي أهمية التشريع أيضًا في هذه المرحلة، إذ يجب توسيع دائرة النقاش حول التشريعات الجديدة، وإعطاء مساحة لآراء المواطنين والمختصين".
وزاد، "ينبغي أن يكون البرلمان منصة للحوار الآمن البنّاء، بعيدًا عن تقديم التشريعات على نحو أحادي الجانب، فعندما يشترك المواطنون في هذه العملية، تتعزز الثقة في النظام التشريعي، ما يسهم بصياغة قوانين تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة، وهذا النهج، يمكن البرلمان من تجاوز دوره التقليدي ليصبح صوتًا حقيقيًا للمواطنين".
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