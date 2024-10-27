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الأكثرية النيابية المؤقتة لـالحركة الإسلامية.. هل تتحول إلى فرصة ضائعة؟

10/27/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






عمان - تعتبر هذه المرة الأولى التي يحظى بها حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا العدد من المقاعد النيابية، لكن الحزب اعتاد سابقا الحصول على أرقام، تمثل أكثرية من حيث عدد المقاعد وليس الأغلبية النيابية.
فعبر تتبع مشاركة الحركة الإسلامية منذ العام 1956 في المجالس النيابية، وهو عام التحولات من مسار العمل الاجتماعي العام إلى المسار السياسي، ثم لاحقا المشاركة التي تمثلت بحزب الجبهة، كانت الأرقام التي حظيت بها "الجبهة" في المجلس لافتة وتمثل حالة استثنائية من حيث المشاركة النيابية.
قبل العام 1989 كان تمثيل "جماعة الإخوان المسلمين" التي خرجت الجبهة والحركة من رحمها، محصورا بعدد محدود من النواب يتراوح بين نائب إلى 4 وعلى مراحل مختلفة، إلى أن عادت الحياة البرلمانية في العام 1989، بعد انقطاع نسبي.
وفي العام 1967 أجريت انتخابات، نجح فيها من مترشحي "الإخوان" 22 نائبا من بين 80، هم إجمالي عدد النواب في المجلس آنذاك، وفي العام 1993 تقدمت الحركة للانتخابات باسم حزب جبهة العمل الإسلامي فنجح منها 17 نائبا.
في انتخابات العام 2024، شغل حزب جبهة العمل الإسلامي 31 مقعدا، ليمثل الأكثرية النيابية من حيث عدد المقاعد بالنسبة للعدد الإجمالي لها في المجلس الحالي (138 مقعدا)، لكن في ظل معطيات محلية وإقليمية، إذ تدفع التوترات والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وفي الضفة الغربية، لضرورة إعادة التفكير في كيفية تحصين الجبهة الداخلية الأردنية، باستثمار القوى السياسية، سواء القديمة أو الجديدة ممثلة بالأحزاب الجديدة لدورها النيابي، والإسهام في مواجهة الخطر القادم من الاحتلال.
ويثور السؤال، حول ما الجديد - دورا وعلاقة بين القوى الحزبية النيابية على صعيد الملفات الوطنية، وتحديدا ماهية الدور المتوقع لـ"الجبهة" تقديمه، بعد حصدها أكبر عدد من المقاعد في المجلس الحالي كأكثرية نيابية وليس أغلبية؟
هذا التساؤل على أهميته، يظل رهين معطيات ستسفر عنها التحالفات بين الأحزاب، كالميثاق وإرادة وتقدم وغيرها، ممن نالت مقاعد على مستويي الدائرتين العامة والمحلية، ما يجعل نجاحها في التكتل والتحالف، مهددا لأفضلية "الجبهة" في الحفاظ على الأكثرية النيابية.
برغم ذلك، يستذكر حزب الجبهة الذي يشغل 31 مقعدا؛ مكانته كحاضنة شعبية زخمة، وتاريخه النيابي؛ كأكثر كتلة في الاقتراحات وطرح التساؤلات النيابية، كما يتحزم بإنجازاته السابقة ويراهن على ثقله وعقول أعضائه وخبراتهم في الاشتباك السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وفي جولة سريعة لـ"الغد"، للوقوف على تاريخ مشاركة الحزب في المجالس النيابية منذ العام 1989 ولغاية المجلس الماضي، ينسب "الإخوان" لأنفسهم: إلغاء العمل بالأحكام العرفية في 30/3/ 1992، كما عملت الحركة، وفي محطات مفصلية من العمل العام، مثلا، على إعادة المفصولين لأسباب سياسية لوظائفهم أو وظائف أخرى، ورفع الحظر عن رابطة الكتاب الأردنيين وعودتها لمزاولة دورها، والمطالبة المستمرة بإنشاء نقابة للمعلمين، وإنشاء اتحاد عام لطلبة الأردن.
كما ينسب الحزب لإنجازاته، جهوده في ملاحقة قضايا فساد مالي وتقديمها للقضاء، والتأكيد المستمر على التوسع بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والمطالبة بتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتأكيد دعم القوات المسلحة تدريبا وتسليحا، وتفعيل دور الجيش الشعبي وتطويره تدريبا وتسليحا.
لطالما قدمت الحركة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب الجبهة، نفسها في إطار العمل العام والسياسي على أنها تعمل ضمن محددين: "احترام الدولة وثقة الناس"، لذا أمام هذه الحصيلة من الإنجازات- التي ينسبها الحزب لنفسه، يرى مراقبون ضرورة أن تستثمر الكتلة الحزبية النيابية للإسلاميين، في المرحلة المقبلة، فرصة تقديم حلول عملية بدلاً من الاكتفاء بـ"تسجيل مواقف"، لكن في مقابل ذلك يصف مراقبون تجربتها كحركة بـ"الإيجابية"، ويراهنون على قوة الكتلة وصلابتها في مدى حفاظها على مبادئها ودورها.
مدير مركز "الحياة – راصد"، الذي يراقب عمل البرلمان، عامر بني عامر، قال "مع فوز جبهة العمل الإسلامي بـ 31 مقعدًا، تبرز فرص جديدة لإعادة إنتاج نهج جديد للتفاعل مع المواطنين ومؤسسات الدولة".
وأضاف، في حديثه لـ"الغد"، انه "يجب على الكتلة الإسلامية استثمار هذه الفرصة لتقديم حلول عملية للقضايا الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتسجيل المواقف والشعبويات، عبر التركيز على القضايا الملحة مثل البطالة والتعليم والصحة، وغيرها من الأولويات الوطنية"، مشيرا الى أن "هذا النهج الجديد، قد يدفع باقي الكتل في البرلمان لتحسين أدائها، وتبني إستراتيجيات أكثر فعالية في التفاعل مع القضايا الوطنية، بدلاً من التركيز على المناكفات السياسية، ما سيخلق حافزا للتنافس الإيجابي بين الكتل، ويؤدي لتقديم حلول أفضل للتحديات المطروحة".
فإذا نجحت "الجبهة" بترسيخ هذا النهج، يؤكد بني عامر أنها "لن تعزز فقط من تأثيرها، بل ستسهم أيضًا بخلق بيئة سياسية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم".
في هذا النطاق، تدرك "الجبهة" بأن المسؤوليات المتوقعة منها كبيرة، وفي الوقت ذاته، فإن الاشتباك مع الملفات الوطنية سيكون محط رقابة للأطراف جميعا، لذا لا يتردد النائب ينال فريحات، بوصف تاريخ المشاركات الإسلامية في الانتخابات بـ"الإيجابي"، بدليل صناديق الاقتراع وتصويت المواطنين للحزب في الانتخابات الأخيرة، التي استندت على تجارب سابقة للحزب في مجالس نيابية سابقة، لأنها "الكتلة الأقوى والأصلب والأكثر حفاظا على المبادئ".
وبين فريحات لـ"الغد"، أن الحزب يشكل حزب الأكثرية وليس حزب الأغلبية، فالأغلبية هي للحزب الذي يحرز عدد مقاعد 50 + 1، أما الأكثرية فتكون عند حصد الحزب أكبر عدد من المقاعد، لهذا "فإن الجديد في هذه المرحلة، يكمن في إمكانية التخصصية، وسيكون هنالك توزيع للمهام والملفات على مختلف المجالات والتخصصات، مع وجود خبراء ومختصين في الكتلة، كما سيجري تفعيل اللجان الموجودة في حزب الجبهة ليجري الاستفادة من العقول وبيوت الخبرة الموجودة فيه وفي الحركة".
وأوضح، أنه سيجري تتويج العمل بمشروع حكومة الظل التي أُعلن عنها سابقا، ويتمثل وجوده في الدول الديمقراطية كبريطانيا، بأن الحزب الذي لم تسنح له الفرصة بتشكيل حكومة، يشكل حكومة ظل لمراقبة أداء الحكومة الحقيقية والفعلية، وهو ما نسعى للوصول إليه، وهذه خطوتنا المقبلة، ما سيتيح لنا تبني القضايا الوطنية في المجالات البرامجية، خصوصا على مستوى الطاقة والنقل والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
وبرغم التفاؤل الذي يبديه فريحات لدور وعمل الحزب في المرحلة المقبلة، الا أن الحذر وعدم التعجل بإصدار الأحكام، يدفع المحلل السياسي د. منذر الحوارات للانتظار، ومراقبة الأداء، اعتمادا "أولا على طبيعة لجان مجلس النواب المقبل، والحصيلة التي ستخرج بها الكتلة الإسلامية كحصة لها، أم سيكونون خارج معادلة اللجان، وهذا ستبنى عليه مواقف لاحقة للجبهة جهة قضايا عديدة، أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية".
وزاد الحوارات لـ"الغد"، "في حال خروجهم من لعبة اللجان وتقسيماتها، سيكون موقفهم حادا، وربما سيقفون في مواجهة الحكومة بأغلب القضايا، وسيحاولون الاستفادة من القاعدة الشعبية لزيادة رصيدهم الاجتماعي، وبالتالي، فمعارضتهم للحكومة ستمنحهم دفعة كبيرة في المرحلة المقبلة".
وبين أن نقطة انطلاقهم في حال حصول هذه التحولات، تكمن في "معارضة الحكومة التي تملك برنامجها الخاص، في مقابل برنامجهم الخاص بالحزب، وبالتالي سيكون لديهم ما يحاججون به، في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي"، يقول الحوارات.
لا ينسى الحوارات نقطة انطلاق ثانية، ستحدد دور الجبهة في المرحلة المقبلة، وهي هذه المرة في الجانب السياسي المتأثر بالتطورات الإقليمية أولا، فـ"العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، ستكون نقطة انطلاق شعبية، تستثمر جبهة العمل عبرها منصات المجلس للتعبير عن مواقفها السياسية، والذي يستميل كثيرا من الناس".

MENAFN27102024000072011014ID1108823025

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