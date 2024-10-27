النظام الداخلي لـالنواب.. هل بحاجة للتعديل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان - رغم أن مجلس النواب السابق (التاسع عشر) أقر في دورته الأخيرة تعديلات على نظامه الداخلي ومدونة السلوك النيابية، إلا أن البعض يعتقد أن النظام ما يزال بحاجة للكثير من التعديلات، معتبرين أن المرحلة المقبلة تحتاج لأفكار شمولية أوسع وتعزيزٍ لفكرة الأحزاب داخل قبة البرلمان، فيما يذهب البعض للقول بضرورة إقرار نظام داخلي جديد.
وبموجب التعديلات التي أقرت سابقا، فإنه إذا لم تفز أي امرأة في المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، فإن أحد مقاعد مساعدي رئيس المجلس يكون مخصصاً لترشح امرأة فقط، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة 20، بعد أن كانت 15، ووفق التعديلات، يجري حسم مالي للنائب المتغيب بدون عذر عن الجلسة، كما وضع تعديل جديد بموجبه تقع فيه عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه على 8 جلسات متتالية أو 15 متفرقة.
من جهته يرى أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن المجلس الحالي عليه التفكير جليا بتطوير أنظمة الرقابة لديه ونظامه الداخلي ومنح مساحات أوسع وأشمل للأحزاب حتى تعبر عن نفسها، وعدم التضييق عليها.
ويعتقد السواعير أن تعديل النظام الداخلي يمثل خطوة مهمة بتعزيز دور النائب التشريعي والرقابي، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية التي تم إقرارها مؤخرا، والذي جاء المجلس الحالي وفق تلك الرؤية الإصلاحية.
وقال إن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني، بخاصة وأنه سيدفع بالمجلس للعمل بطريقة عملية تقتصد من الوقت والجهد وتحقق أعلى درجات الشفافية، وإن التوجهات الإصلاحية التي جاء نتاجها المجلس الحالي تتطلب نموذجا جديدا من النظام الداخلي يتماشى مع تلك التعديلات، ووضع نصوص قانونية تمكن المجلس من أداء دوره على أكمل وجه.
ويرى النائب فراس قبلان أن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، يتلاءم مع مخرجات المنظومة السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، ومع الشكل الجديد لمجلس النواب.
كما ويرى نواب كثر في جلساتهم المغلقة بأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب أولوية قصوى يجب على المجلس التنبه لها، وأن يقدمها على أي عمل تشريعي آخر، مشيرين إلى أن مجلس النواب العشرين يختلف شكلا ومضمونا عن المجلس السابق سواء في تشكيلته وتركيبة الأعضاء فيه، وهو الأمر الذي سينعكس على الكتل النيابية العاملة فيه، وطريقة ممارستها لمهام عملها.
ويرون أن مجلسهم يضم في عضويته نوابا حزبيين حدهم الأدنى (41) عضوا يمثلون عددا من الأحزاب، وهذه النسبة من النواب المنتمين للأحزاب ستجعل العمل البرلماني في المجلس العشرين مختلفا بطبيعته عن المجلس التاسع عشر والمجالس السابقة، وهذا ما يجب أخذه بالاعتبار وتعديله، ولا ضير في إقرار نظام داخلي جديد كليا.
ويعتقد قبلان أن المجلس الحالي بحاجة لتحسين صورته أمام المواطنين، وعقد مجموعة من الجلسات التي تساهم بتعزيز الفهم للعمل البرلماني وآليات استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، ونقل الخبرات المتعلقة بتطوير الخطاب الإعلامي، ووضع معايير واضحة لآليات الغياب بعذر المعتمدة، وتطبيق نص المادة 155– ب من النظام الداخلي التي تتضمن عقوبات على النائب الذي يتغيب بدون عذر، وأن يأخذ المجلس دوراً أكبر فيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ الموازنة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة من قبل اللجنة المالية وتقديمه للمجلس، وأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور والنظام الداخلي.
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