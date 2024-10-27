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النظام الداخلي لـالنواب.. هل بحاجة للتعديل؟

10/27/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - رغم أن مجلس النواب السابق (التاسع عشر) أقر في دورته الأخيرة تعديلات على نظامه الداخلي ومدونة السلوك النيابية، إلا أن البعض يعتقد أن النظام ما يزال بحاجة للكثير من التعديلات، معتبرين أن المرحلة المقبلة تحتاج لأفكار شمولية أوسع وتعزيزٍ لفكرة الأحزاب داخل قبة البرلمان، فيما يذهب البعض للقول بضرورة إقرار نظام داخلي جديد.
وبموجب التعديلات التي أقرت سابقا، فإنه إذا لم تفز أي امرأة في المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، فإن أحد مقاعد مساعدي رئيس المجلس يكون مخصصاً لترشح امرأة فقط، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة 20، بعد أن كانت 15، ووفق التعديلات، يجري حسم مالي للنائب المتغيب بدون عذر عن الجلسة، كما وضع تعديل جديد بموجبه تقع فيه عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه على 8 جلسات متتالية أو 15 متفرقة.
من جهته يرى أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن المجلس الحالي عليه التفكير جليا بتطوير أنظمة الرقابة لديه ونظامه الداخلي ومنح مساحات أوسع وأشمل للأحزاب حتى تعبر عن نفسها، وعدم التضييق عليها.
ويعتقد السواعير أن تعديل النظام الداخلي يمثل خطوة مهمة بتعزيز دور النائب التشريعي والرقابي، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية التي تم إقرارها مؤخرا، والذي جاء المجلس الحالي وفق تلك الرؤية الإصلاحية.
وقال إن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني، بخاصة وأنه سيدفع بالمجلس للعمل بطريقة عملية تقتصد من الوقت والجهد وتحقق أعلى درجات الشفافية، وإن التوجهات الإصلاحية التي جاء نتاجها المجلس الحالي تتطلب نموذجا جديدا من النظام الداخلي يتماشى مع تلك التعديلات، ووضع نصوص قانونية تمكن المجلس من أداء دوره على أكمل وجه.
ويرى النائب فراس قبلان أن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، يتلاءم مع مخرجات المنظومة السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، ومع الشكل الجديد لمجلس النواب.
كما ويرى نواب كثر في جلساتهم المغلقة بأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب أولوية قصوى يجب على المجلس التنبه لها، وأن يقدمها على أي عمل تشريعي آخر، مشيرين إلى أن مجلس النواب العشرين يختلف شكلا ومضمونا عن المجلس السابق سواء في تشكيلته وتركيبة الأعضاء فيه، وهو الأمر الذي سينعكس على الكتل النيابية العاملة فيه، وطريقة ممارستها لمهام عملها.
ويرون أن مجلسهم يضم في عضويته نوابا حزبيين حدهم الأدنى (41) عضوا يمثلون عددا من الأحزاب، وهذه النسبة من النواب المنتمين للأحزاب ستجعل العمل البرلماني في المجلس العشرين مختلفا بطبيعته عن المجلس التاسع عشر والمجالس السابقة، وهذا ما يجب أخذه بالاعتبار وتعديله، ولا ضير في إقرار نظام داخلي جديد كليا.
ويعتقد قبلان أن المجلس الحالي بحاجة لتحسين صورته أمام المواطنين، وعقد مجموعة من الجلسات التي تساهم بتعزيز الفهم للعمل البرلماني وآليات استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، ونقل الخبرات المتعلقة بتطوير الخطاب الإعلامي، ووضع معايير واضحة لآليات الغياب بعذر المعتمدة، وتطبيق نص المادة 155– ب من النظام الداخلي التي تتضمن عقوبات على النائب الذي يتغيب بدون عذر، وأن يأخذ المجلس دوراً أكبر فيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ الموازنة ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وتحديد فترة زمنية لدراسة تقرير ديوان المحاسبة من قبل اللجنة المالية وتقديمه للمجلس، وأن تأخذ تقارير ديوان المحاسبة صفة الاستعجال لدراستها بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور والنظام الداخلي.

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