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الأحزاب في البرلمان.. تفاؤل بتعافي العمل النيابي وأمل بتعزيز الإصلاح

10/27/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان - أثار إشراك الأحزاب في البرلمان، أسئلة قلقة منذ اللحظة التي تبلورت فيها خطط التحديث والإصلاح السياسي، حول مدى ما يمكن أن تحققه الأحزاب من أدوار في المجلس، تذهب الى تغيير الصورة النمطية للعمل التشريعي، وتقدم سياقا يترك المتشائمين من نجاح التجربة الديمقراطية على الهامش.
في هذا النطاق، فإن أصحاب الرؤى التشاؤمية، يستبقون الأحداث والوقائع، ولا يرون النصف الممتلئ من الكأس، فالأحزاب دخلت للبرلمان مع انتخابات مجلس النواب الـ20، وقد يشوب عملها بعض التحديات، لكن التجربة تستحق العمل، وهي تحمل بذار تباشير يؤمل منها نقل المجلس من أدائه النمطي في دورات سابقة، الى تغيير النظرة السائدة حوله بأداء جديد، وروح مختلفة، تعيد للعمل البرلماني وهجه.
آراء نواب وأمناء عامين للأحزاب، أظهرت أنه من الظلم الحكم بالفشل على قدرة الأحزاب الجديدة التي حصلت على مقاعد في المجلس بأي نوع من أنواع الفشل، فحكم كهذا، ما يزال مبكرا، لذا يبدون تفاؤلا وإن كان حذرا بنجاح التجربة الحزبية في البرلمان، وفق أحاديثهم لـ"الغد"، وبأنها ستتمكن من بلورة مشهد برلماني حيوي ومتوازن وفعال.
النائب د.ديمة طهبوب، قالت "إن نجاح الأحزاب الجديدة في مهمتها البرلمانية، يعتمد على قدرتها في صياغة تحالفاتها، وتشكيل كتلها"، مشيرة إلى أن الأخبار تفيد بأن أحزابا جديدة، ضمت إليها مترشحيها على القوائم المحلية، وأضافت بذلك أعضاء جددا لحجمها البرلماني، لافتة إلى أنه من المهم انتظامها في نطاق كتل وبرامج، يوجه عملها في المجلس لتحقيق سياساتها.
واعتبرت طهبوب، أن هذه المرحلة ستكون بمنزلة اختبار لقدرتها وقدرة كتلها على تقديم صورة إيجابية لفاعليتها تحت القبة، ولتطبيقات التحديث السياسي الذي يؤمل بأن يوصل البرلمان الى تشكيل الحكومات مستقبلا، مؤكدة "أن هذه الأحزاب يجب أن تكون جدية ومعنية بإنجاح تجربتها وتجربة العمل البرلماني الحزبي، وتلافي كل ما يمكنه عرقلتها أو إجهاضها".
الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة أبو علبة، عبرت عن تطلعها لنجاح تجربة المجلس، خصوصاً وأن الأردن يتعرض لتحديات، فرضتها الحرب الصهيونية على غزة ولبنان، سعيا لتنفيذ مشروعها الاستعماري على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جمعاء.
واعتبرت أبو علبة أن المجلس، يجب أن يكون مركزاً قيادياً في التصدي للمخاطر الكبرى التي تتعرض لها البلاد، عبر وضع تشريعات وقوانين وطرح سياسات اقتصادية ومعيشية توائم المرحلة، مرجحة بأن وجود الأحزاب فيه، سيوفر فرصة ثمينة جداً للارتقاء بآليات عمله كمجلس تشريعي، والانتقال به من مجلس النائب الواحد إلى مجلس الكتل البرلمانية السياسية الثابتة والمستقرة، بحيث تعبر الكتلة عن موقف الحزب السياسي أو الأحزاب المؤتلفة تجاه مجمل القضايا الوطنية.
وبالقدر الذي تنجح فيه الأحزاب، كما تضيف، بإدارة الشأن البرلماني، وكذلك إدارة علاقاتها مع الحكومة على أسس سياسية واضحة ومنحازة للشعب، وعبر آليات داخلية متطورة، بعيداً عن النجومية الفردية والاستعراض الخطابي، فإنها ستحقق نجاحاً يقاس بدرجة ثقة الناس بجدية البرلمان، واستعادة دوره الأساسي كما هو منصوص عليه في الدستور.
ومن وجهة نظر النائب د.تمارا ناصر الدين، فإن الأحزاب ستنجح بخلق حالة متوازنة في المجلس بتحالفاتها، وباستقطاب نواب غير حزبيين تحت مظلة الكتل النيابية. مرجحة أن تسعى لتنفيذ برامجها تحت القبة، لاستعادة ثقة المواطن بالمجلس، واستقطاب عدد أكبر من مؤيديها، بخاصة وأن معظمها جديد، لافتة إلى أنها لاحظت أن أحزابا شكلت مؤخراً لجانا للتباحث مع أحزاب أخرى.
وبينت الأمينة العامة لحزب العمال د.رولا الحروب، أن المشهد حالياً بالنسبة لبعض الأحزاب التي حالفها الحظ في الانتخابات، يتبلور بأنها تجمعت مع بعضها بعضا في كتل تضم أحزابا ومستقلين عدة، وهي ككتل تحاول تقديم أداء تشريعي وسياسي جيد، وأن تكون جاهزة لمواجهة كتل أخرى.
وأشارت الحروب إلى أن الأحزاب ستعلن عن نفسها في نطاق برامج توافقية، وستحاول تقديم أداء برلماني مختلف، وتكون بمنزلة طريق ثالث بين اليمين المحافظ واليمين الديني، في غياب أي وزن حقيقي لليسار بالمجلس.
وأكدت عدم يقينية الاعتقاد بأن مصير الأحزاب الجديدة في المجلس محكوم بالفشل، فالفشل والنجاح مردهما ما يعتور خطط وجهود الأحزاب من أخطاء خلال العمل، ومن المبكر جداً الحكم عليها بهذه الصيغ، خصوصاً وأن الدورة البرلمانية لم تبدأ بعد، وانتخابات الرئاسة للمجلس لم تحصل، وما تزال الأحزاب في طور المفاوضات حالياً بشان رئاسة اللجان، معتبرة أنه وبشكل عام، سيقدم هذا المجلس شيئاً جديداً للمواطنين، قد لا يكون بحجم ما يأملونه، لكنه بكل تأكيد سيقدم جديدا.

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