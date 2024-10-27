الأحزاب في البرلمان.. تفاؤل بتعافي العمل النيابي وأمل بتعزيز الإصلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان - أثار إشراك الأحزاب في البرلمان، أسئلة قلقة منذ اللحظة التي تبلورت فيها خطط التحديث والإصلاح السياسي، حول مدى ما يمكن أن تحققه الأحزاب من أدوار في المجلس، تذهب الى تغيير الصورة النمطية للعمل التشريعي، وتقدم سياقا يترك المتشائمين من نجاح التجربة الديمقراطية على الهامش.
في هذا النطاق، فإن أصحاب الرؤى التشاؤمية، يستبقون الأحداث والوقائع، ولا يرون النصف الممتلئ من الكأس، فالأحزاب دخلت للبرلمان مع انتخابات
مجلس النواب الـ20، وقد يشوب عملها بعض التحديات، لكن التجربة تستحق العمل، وهي تحمل بذار تباشير يؤمل منها نقل المجلس من أدائه النمطي في دورات سابقة، الى تغيير النظرة السائدة حوله بأداء جديد، وروح مختلفة، تعيد للعمل البرلماني وهجه.
آراء نواب وأمناء عامين للأحزاب، أظهرت أنه من الظلم الحكم بالفشل على قدرة الأحزاب الجديدة التي حصلت على مقاعد في المجلس بأي نوع من أنواع الفشل، فحكم كهذا، ما يزال مبكرا، لذا يبدون تفاؤلا وإن كان حذرا بنجاح التجربة الحزبية في البرلمان، وفق أحاديثهم لـ"الغد"، وبأنها ستتمكن من بلورة مشهد برلماني حيوي ومتوازن وفعال.
النائب د.ديمة طهبوب، قالت "إن نجاح الأحزاب الجديدة في مهمتها البرلمانية، يعتمد على قدرتها في صياغة تحالفاتها، وتشكيل كتلها"، مشيرة إلى أن الأخبار تفيد بأن أحزابا جديدة، ضمت إليها مترشحيها على القوائم المحلية، وأضافت بذلك أعضاء جددا لحجمها البرلماني، لافتة إلى أنه من المهم انتظامها في نطاق كتل وبرامج، يوجه عملها في المجلس لتحقيق سياساتها.
واعتبرت طهبوب، أن هذه المرحلة ستكون بمنزلة اختبار لقدرتها وقدرة كتلها على تقديم صورة إيجابية لفاعليتها تحت القبة، ولتطبيقات التحديث السياسي الذي يؤمل بأن يوصل البرلمان الى تشكيل الحكومات مستقبلا، مؤكدة "أن هذه الأحزاب يجب أن تكون جدية ومعنية بإنجاح تجربتها وتجربة العمل البرلماني الحزبي، وتلافي كل ما يمكنه عرقلتها أو إجهاضها".
الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة أبو علبة، عبرت عن تطلعها لنجاح تجربة المجلس، خصوصاً وأن الأردن يتعرض لتحديات، فرضتها الحرب الصهيونية على غزة ولبنان، سعيا لتنفيذ مشروعها الاستعماري على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جمعاء.
واعتبرت أبو علبة أن المجلس، يجب أن يكون مركزاً قيادياً في التصدي للمخاطر الكبرى التي تتعرض لها البلاد، عبر وضع تشريعات وقوانين وطرح سياسات اقتصادية ومعيشية توائم المرحلة، مرجحة بأن وجود الأحزاب فيه، سيوفر فرصة ثمينة جداً للارتقاء بآليات عمله كمجلس تشريعي، والانتقال به من مجلس النائب الواحد إلى مجلس الكتل البرلمانية السياسية الثابتة والمستقرة، بحيث تعبر الكتلة عن موقف الحزب السياسي أو الأحزاب المؤتلفة تجاه مجمل القضايا الوطنية.
وبالقدر الذي تنجح فيه الأحزاب، كما تضيف، بإدارة الشأن البرلماني، وكذلك إدارة علاقاتها مع الحكومة على أسس سياسية واضحة ومنحازة للشعب، وعبر آليات داخلية متطورة، بعيداً عن النجومية الفردية والاستعراض الخطابي، فإنها ستحقق نجاحاً يقاس بدرجة ثقة الناس بجدية البرلمان، واستعادة دوره الأساسي كما هو منصوص عليه في الدستور.
ومن وجهة نظر النائب د.تمارا ناصر الدين، فإن الأحزاب ستنجح بخلق حالة متوازنة في المجلس بتحالفاتها، وباستقطاب نواب غير حزبيين تحت مظلة الكتل النيابية. مرجحة أن تسعى لتنفيذ برامجها تحت القبة، لاستعادة ثقة المواطن بالمجلس، واستقطاب عدد أكبر من مؤيديها، بخاصة وأن معظمها جديد، لافتة إلى أنها لاحظت أن أحزابا شكلت مؤخراً لجانا للتباحث مع أحزاب أخرى.
وبينت الأمينة العامة لحزب العمال د.رولا الحروب، أن المشهد حالياً بالنسبة لبعض الأحزاب التي حالفها الحظ في الانتخابات، يتبلور بأنها تجمعت مع بعضها بعضا في كتل تضم أحزابا ومستقلين عدة، وهي ككتل تحاول تقديم أداء تشريعي وسياسي جيد، وأن تكون جاهزة لمواجهة كتل أخرى.
وأشارت الحروب إلى أن الأحزاب ستعلن عن نفسها في نطاق برامج توافقية، وستحاول تقديم أداء برلماني مختلف، وتكون بمنزلة طريق ثالث بين اليمين المحافظ واليمين الديني، في غياب أي وزن حقيقي لليسار بالمجلس.
وأكدت عدم يقينية الاعتقاد بأن مصير الأحزاب الجديدة في المجلس محكوم بالفشل، فالفشل والنجاح مردهما ما يعتور خطط وجهود الأحزاب من أخطاء خلال العمل، ومن المبكر جداً الحكم عليها بهذه الصيغ، خصوصاً وأن الدورة البرلمانية لم تبدأ بعد، وانتخابات الرئاسة للمجلس لم تحصل، وما تزال الأحزاب في طور المفاوضات حالياً بشان رئاسة اللجان، معتبرة أنه وبشكل عام، سيقدم هذا المجلس شيئاً جديداً للمواطنين، قد لا يكون بحجم ما يأملونه، لكنه بكل تأكيد سيقدم جديدا.
MENAFN27102024000072011014ID1108823023