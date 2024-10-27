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هل يخرج عمل النواب الجديد من الصورة إلى الفعل الحقيقي؟

10/27/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان - اعتادت عدسات المصورين الصحفيين في جلسات مجالس النواب المتعاقبة، أن تتجه صوب نواب يدرك بعضهم أنهم تحت عين الكاميرا، وبالتالي تصبح كلماتهم وخطاباتهم ومداخلاتهم عناوين تنتشر على وسائل الإعلام والفيديوهات القصيرة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين مثل: "شاهد ردة فعل النائب خلال جلسة قانون...".
هذه العادة كادت أن تصبح صفة لصيقة بعديد من النواب لمن يراقبون المشهد السياسي، حيث بات ينطبق عليهم مصطلح نواب "ردود الفعل"، أي أن مواقفهم لحظية، وكثير منها من أجل "الاستعراض الإعلامي"، وقليل منها يتجه إلى موقف مهم مؤطر ويتوخى نتائج على المدى الطويل.
على ذلك، يؤمل من أعضاء مجلس النواب العشرين، ضمن جملة الأمنيات، البعد عن إطار ردات الفعل السابقة واللحظية، التي لا يكون من هدف منها غير حب الظهور.
هذا ما يتوقعه النائب معتز أبو رمان، في حديثه لـ"الغد"، إذ يبين أن مجلس النواب العشرين هو نتاج لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، ونحن اليوم انتقلنا من الكتل التي تتشكل على أساس المصلحة إلى الكتل ذات الأساس البرامجي، وهذا بحد ذاته يعني أن ردات فعل النائب ينبغي أن تبنى على مرجعية وليس على ردة فعل.
ويضيف أبو رمان: "سابقا كان القرار مستقلا يخص النائب وحده، أما اليوم، فالقرار ذو مرجعية ومذهب حزبي وتنسيقات بين الكتل على مستوى تنظيمي أعلى من السابق، بل وحتى المستقلون الذين ليس لهم أي انتماء حزبي سيجدون أنفسهم مضطرين للانضمام إلى كتل حزبية، وبالتالي يغدو الطابع العام برامجيا يتبلور عن فكر مستمد من مشروع برنامج حزبي وليس من مشروع شخص واحد".
بيد أنه يؤكد أن ذلك لا يعني إلغاء الشخصنة، لكن الأرجح، وكما شهدنا انتخابات بمخرجات مفاجئة، فإن أداء البرلمان سيكون أكثر مؤسسية، لكن بشكل عام يبقى العبء الأكبر هو على مدى تدخل الحزب ومدى قدرته على أن يفرض دوره، كما الحال لدى نواب التيار الإسلامي الذين لديهم مرجعية واضحة، فهل ستكون الأحزاب الأخرى قادرة على ذلك؟
وبحسب رأي النائب السابق عمر العياصرة، سيخلو مجلس النواب الحالي، قطعا، من ردات الفعل الآنية ويتجه صوب أخذ زمام الأمور، لأن لديه ميزتين؛ الأولى أنه سيعمل بشكل جماعي من خلال الكتل البرلمانية، والثانية لأنه يشتمل على معارضة واسعة، إذ إن ربع أعضائه، تقريبا، ينتمون للمعارضة، وبالتالي فإن اشتباكهم مع الملفات كملف الصحة والغذاء والخدمات مع الإدارات الحكومية سيكون أكبر.
غير أن العياصرة يستدرك: "لكن هل سيرقى أداء المجلس إلى مستوى الطموح؟ شخصيا أستبعد ذلك"، مشيرا إلى أنه "لن تكون هناك انعطافة رئيسية كبيرة تتعلق بهذه الملفات، لكن سيكون هناك تحسن فقط، ولن نشهد مأسسة لعملية اقتراح التشريعات".
ويضيف: "المجالس تعمل على ردات الفعل بشكل عام، لكن المجلس الحالي سيكون أفضل من غيره، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى مرحلة مجلس النواب الرقابي والتشريعي المنشود".
أما النائب السابق والأمين العام لحزب "العمال" الدكتورة رولا الحروب، فدعت إلى اتباع نهج جديد والاستغناء عن النهج القديم، لافتة إلى أهمية تعامل النواب الحاليين مع ملفات مهمة بطريقة بعيدة عن ردات الفعل، مثل ملفي الثقة بالحكومة والموازنة، يمثل تحديا كبيرا، مؤكدة أن إدارة هذا المشهد ونتائجه سترسل برسائل قوية إلى الشارع الأردني حول ما إذا كان يحق له أن يأمل بحصول تغيير، وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية والطريقة التي ستناقش بها، حيث يؤمل ألا تتم بالطريقة التقليدية التي لا تقدم ولا تؤخر، بل المطلوب من النواب أن يتيحوا مساحة لإحداث تغييرات فيها.
ودعت إلى أن ترتقي خطابات النواب تحت القبة إلى الحديث عن التحديات الاقتصادية وربطها بالموازنة، متسائلة ما إذا كان سيسود الخطاب الخدمي المعهود، والعبثي أحيانا فقط من أجل الكلام، مطالبة بالتعامل مع الأسئلة والاستجوابات بجدية، ومعتبرة أنه لم تكن هناك جدية في التعامل مع الملف الرقابي طيلة السنوات الماضية، والمهم اليوم أن يلمس المواطن تغييرا على طريقة طرح السؤال، والاستجواب.
من جانبه، بين الأمين العام لحزب "النهج" الدكتور فوزان البقور، أن الدور المأمول والمنتظر من مجلس النواب العشرين أن يكون مجلسا تشريعيا ورقابيا، وباحثا حول التشريعات الرئيسية التي تدخل في إطار خدمات الصحة والغذاء والتعليم، وسائر القطاعات التي تؤرق المواطن.
واعتبر البقور أن هناك تحديات جمة تواجه هذا المجلس، خصوصا في ما يتعلق بالتجانس المنتظر بين التيارات الحزبية داخله، وكلنا نعلم أن هنالك تيارا أصبح أكثر قوة، وهو التيار المعارض -إذا جاز التعبير- وهذا بحد ذاته يوجد علامة استفهام حول ما إذا يحق للمعارض أن يكون داخل السلطة، بحسب تساؤله.
ويتابع: "فالتيار الإسلامي والتيار المحافظ المعتدل سيسببان في المرحلة الأولى من حياة المجلس صعوبة في التجانس أو وضع خطة عمل وأولويات تتجه نحو التشريع والرقابة في كل من قطاع الصحة والغذاء والخدمات"، ذاهبا إلى أن "هناك أولوية لأحد التيارين باتجاه القضايا الخارجية، وأهمها غزة ولبنان وموقف الأردن منها، الأمر الذي سيشتت المجلس".
وأعرب البقور عن أمله بأن يصل المجلس، بشكل سريع، إلى التجانس، وأن تكون أولوياته ملفات المواطن الذي ينتظر نقلة حقيقية فيها، كملف الصحة، لافتا إلى أنه سيجد المجلس أمام طاولته عددا كبيرا من التحديات التي تفرض نفسها على الشأن الخارجي، الأمر الذي سيؤثر على القضايا الداخلية وينتج عنها ردات فعل لا أكثر ولا أقل، قائلاً: "نأمل أن تتخذ التيارات الحزبية خطة عمل تضع حلول لاختلالات الخدمات".

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