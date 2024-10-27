هل يخرج عمل النواب الجديد من الصورة إلى الفعل الحقيقي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان - اعتادت عدسات المصورين الصحفيين في جلسات مجالس النواب المتعاقبة، أن تتجه صوب نواب يدرك بعضهم أنهم تحت عين الكاميرا، وبالتالي تصبح كلماتهم وخطاباتهم ومداخلاتهم عناوين تنتشر على وسائل الإعلام والفيديوهات القصيرة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
تحت عناوين مثل: "شاهد ردة فعل النائب خلال جلسة قانون...".
هذه العادة كادت أن تصبح صفة لصيقة بعديد من النواب لمن يراقبون المشهد السياسي، حيث بات ينطبق عليهم مصطلح نواب "ردود الفعل"، أي أن مواقفهم لحظية، وكثير منها من أجل "الاستعراض الإعلامي"، وقليل منها يتجه إلى موقف مهم مؤطر ويتوخى نتائج على المدى الطويل.
على ذلك، يؤمل من أعضاء مجلس النواب العشرين، ضمن جملة الأمنيات، البعد عن إطار ردات الفعل السابقة واللحظية، التي لا يكون من هدف منها غير حب الظهور.
هذا ما يتوقعه النائب معتز أبو رمان، في حديثه لـ"الغد"، إذ يبين أن مجلس النواب العشرين هو نتاج لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، ونحن اليوم انتقلنا من الكتل التي تتشكل على أساس المصلحة إلى الكتل ذات الأساس البرامجي، وهذا بحد ذاته يعني أن ردات فعل النائب ينبغي أن تبنى على مرجعية وليس على ردة فعل.
ويضيف أبو رمان: "سابقا كان القرار مستقلا يخص النائب وحده، أما اليوم، فالقرار ذو مرجعية ومذهب حزبي وتنسيقات بين الكتل على مستوى تنظيمي أعلى من السابق، بل وحتى المستقلون الذين ليس لهم أي انتماء حزبي سيجدون أنفسهم مضطرين للانضمام إلى كتل حزبية، وبالتالي يغدو الطابع العام برامجيا يتبلور عن فكر مستمد من مشروع برنامج حزبي وليس من مشروع شخص واحد".
بيد أنه يؤكد أن ذلك لا يعني إلغاء الشخصنة، لكن الأرجح، وكما شهدنا انتخابات بمخرجات مفاجئة، فإن أداء البرلمان سيكون أكثر مؤسسية، لكن بشكل عام يبقى العبء الأكبر هو على مدى تدخل الحزب ومدى قدرته على أن يفرض دوره، كما الحال لدى نواب التيار الإسلامي الذين لديهم مرجعية واضحة، فهل ستكون الأحزاب الأخرى قادرة على ذلك؟
وبحسب رأي النائب السابق عمر العياصرة، سيخلو مجلس النواب الحالي، قطعا، من ردات الفعل الآنية ويتجه صوب أخذ زمام الأمور، لأن لديه ميزتين؛ الأولى أنه سيعمل بشكل جماعي من خلال الكتل البرلمانية، والثانية لأنه يشتمل على معارضة واسعة، إذ إن ربع أعضائه، تقريبا، ينتمون للمعارضة، وبالتالي فإن اشتباكهم مع الملفات كملف الصحة والغذاء والخدمات مع الإدارات الحكومية سيكون أكبر.
غير أن العياصرة يستدرك: "لكن هل سيرقى أداء المجلس إلى مستوى الطموح؟ شخصيا أستبعد ذلك"، مشيرا إلى أنه "لن تكون هناك انعطافة رئيسية كبيرة تتعلق بهذه الملفات، لكن سيكون هناك تحسن فقط، ولن نشهد مأسسة لعملية اقتراح التشريعات".
ويضيف: "المجالس تعمل على ردات الفعل بشكل عام، لكن المجلس الحالي سيكون أفضل من غيره، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى مرحلة مجلس النواب الرقابي والتشريعي المنشود".
أما النائب السابق والأمين العام لحزب "العمال" الدكتورة رولا الحروب، فدعت إلى اتباع نهج جديد والاستغناء عن النهج القديم، لافتة إلى أهمية تعامل النواب الحاليين مع ملفات مهمة بطريقة بعيدة عن ردات الفعل، مثل ملفي الثقة بالحكومة والموازنة، يمثل تحديا كبيرا، مؤكدة أن إدارة هذا المشهد ونتائجه سترسل برسائل قوية إلى الشارع الأردني حول ما إذا كان يحق له أن يأمل بحصول تغيير، وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية والطريقة التي ستناقش بها، حيث يؤمل ألا تتم بالطريقة التقليدية التي لا تقدم ولا تؤخر، بل المطلوب من النواب أن يتيحوا مساحة لإحداث تغييرات فيها.
ودعت إلى أن ترتقي خطابات النواب تحت القبة إلى الحديث عن التحديات الاقتصادية وربطها بالموازنة، متسائلة ما إذا كان سيسود الخطاب الخدمي المعهود، والعبثي أحيانا فقط من أجل الكلام، مطالبة بالتعامل مع الأسئلة والاستجوابات بجدية، ومعتبرة أنه لم تكن هناك جدية في التعامل مع الملف الرقابي طيلة السنوات الماضية، والمهم اليوم أن يلمس المواطن تغييرا على طريقة طرح السؤال، والاستجواب.
من جانبه، بين الأمين العام لحزب "النهج" الدكتور فوزان البقور، أن الدور المأمول والمنتظر من مجلس النواب العشرين أن يكون مجلسا تشريعيا ورقابيا، وباحثا حول التشريعات الرئيسية التي تدخل في إطار خدمات الصحة والغذاء والتعليم، وسائر القطاعات التي تؤرق المواطن.
واعتبر البقور أن هناك تحديات جمة تواجه هذا المجلس، خصوصا في ما يتعلق بالتجانس المنتظر بين التيارات الحزبية داخله، وكلنا نعلم أن هنالك تيارا أصبح أكثر قوة، وهو التيار المعارض -إذا جاز التعبير- وهذا بحد ذاته يوجد علامة استفهام حول ما إذا يحق للمعارض أن يكون داخل السلطة، بحسب تساؤله.
ويتابع: "فالتيار الإسلامي والتيار المحافظ المعتدل سيسببان في المرحلة الأولى من حياة المجلس صعوبة في التجانس أو وضع خطة عمل وأولويات تتجه نحو التشريع والرقابة في كل من قطاع الصحة والغذاء والخدمات"، ذاهبا إلى أن "هناك أولوية لأحد التيارين باتجاه القضايا الخارجية، وأهمها غزة ولبنان وموقف الأردن منها، الأمر الذي سيشتت المجلس".
وأعرب البقور عن أمله بأن يصل المجلس، بشكل سريع، إلى التجانس، وأن تكون أولوياته ملفات المواطن الذي ينتظر نقلة حقيقية فيها، كملف الصحة، لافتا إلى أنه سيجد المجلس أمام طاولته عددا كبيرا من التحديات التي تفرض نفسها على الشأن الخارجي، الأمر الذي سيؤثر على القضايا الداخلية وينتج عنها ردات فعل لا أكثر ولا أقل، قائلاً: "نأمل أن تتخذ التيارات الحزبية خطة عمل تضع حلول لاختلالات الخدمات".
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