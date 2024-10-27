الشؤون السياسية هل تنجح في ربط الحكومة بالأحزاب ومجلس النواب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان - تتجه عيون المراقبين بعد تفحص نجاح نتاج العملية الانتخابية، نحو ما يمكن أن تقدمه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فعليا، لخلق روابط وصلات بين الأحزاب ومجلس النواب الـ20 والحكومة.
تساؤلات وملاحظات عديدة، كانت تحوم حول وادي صقرة، حيث مقر الوزارة هناك، وماهية عملها بالتحديد، وما إذا كان هناك تضارب أو تنافس بين عملها وما انيط بها من أدوار، أصبحت بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب.
هذه التساؤلات وغيرها حول مهمة الوزارة في المرحلة المقبلة ودورها في ان تكون ذات فاعلية في ظل نشوء أحزاب جديدة، وتوسع فكرة "الحزبية"، اتفق سياسيون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على أنهم يعولون جدا في المرحلة المقبلة على أن تتماشي مع مقتضيات التحديث السياسي.
وبحسب الوزير الأسبق للشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة، أشار إلى أنه في مستهل إجازة الحكومة للعمل الحزبي في تسعينيات القرن الماضي، ألحقت شؤون الأحزاب بوزارة الداخلية، ما أضفى على هذا الإلحاق انطباعا أمنيا، لكن مع تغيير قانون الانتخاب من الصوت الواحد إلى القائمة النسبية المفتوحة، نقلت هذه الشؤون إلى وزارة الشؤون السياسية، أما ملف شؤون النواب، فذهب إلى رئاسة الوزراء، الوحدة البرلمانية.
وأضاف الكلالدة، أن نظام وزارة الشؤون السياسية، الذي أقر في العام 2013، نقل صلاحية الأعمال البرلمانية وإدماج وزارة التنمية السياسية معها، ليكون أول وزير يتقلدها بعد ذلك، مبينا، أنه بعد إقرار قانون القائمة النسبية المفتوحة، ألحقت الأحزاب بالوزارة الجديدة، التي أصبح دورها يتمحور حول تنسيق وتسهيل ومتابعة الأعمال البرلمانية، وبناء صلة مع الحكومة، لافتا إلى أنه وبعد نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة، استمرت هذه العلاقة.
وأضاف تعليقا على تساؤل حول: هل سينشأ تنافس بين الهيئة والوزارة بشأن الأحزاب؟ قائلا "لا، لأن لكل جهة دورها، وهما دوران مختلفان، فالهيئة لتسجيل الأحزاب، لكن المعني بفتح منصة للحوار والمتابعة هو الوزارة".
وعن تقييمها لأداء وزارة الشؤون السياسية بإدارة ملف الأحزاب والمجلس، رأت النائب السابق ونائب الأمين العام لحزب "الميثاق الوطني" ريم بدران، انه يمكن النظر لعدة محاور أساسية في هذا الجانب، اذ اتبعت الوزارة جهودا لافتة لتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية لتفعيل قانون الأحزاب. لكن برغم ذلك فإن الأحزاب تواجه أحيانا، تحديات في بناء قواعد شعبية متينة وذات تمثيل فعال، ما يتطلب دعما أكبر من الوزارة لتعزيز البيئة الديمقراطية، وتعزيز اهتمام المواطنين بالأحزاب وثقتهم بها.
وأشارت بدران إلى أن الوزارة، لعبت دورا مهما في الإشراف على الانتخابات النيابية بالتنسيق مع الهيئة، وعبر ذلك، ساعدت بتطوير أطر قانونية وتنظيمية تحكم العملية الانتخابية، بما في ذلك ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وزيادة تمثيل الشباب والنساء.
وأضافت، أن الوزارة نفذت برامج ومبادرات لرفع الوعي السياسي بين المواطنين، بخاصة الشباب، لكن تأثير هذه البرامج، يحتاج للمراجعة، كي تتأكد من أنها تصل إلى شريحة واسعة في المجتمع، وتحقق نتائجها، مشيرة الى أن المطلوب من الوزارة في المرحلة المقبلة، هو التركيز على دعم الأحزاب الناشئة، بتوفير فرص أكبر لها، وتحقيق التواصل مع الجماهير، ومنحها فرصا للاطلاع على تجارب مشابهة في دول أخرى، والبحث في آليات توفير تمويلها لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
وأشار بدران، إلى الحاجة للتركيز على تمكين الشباب والنساء من العمل الحزبي والنيابي، عن طريق تنفيذ برامج مخصصة، ترسخ مشاركاتهم السياسية، فضلا عن أن الوزارة ذاتها، تحتاج لتفعيل آليات الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية والسياسية، لضمان استمرار نزاهة الانتخابات، وتحقيق رضا أكبر بين المواطنين في الانتخابات المقبلة.
وشددت، على أن المطلوب من الوزارة لعب دور أكبر في خلق مناخ يساعد على إنتاج حوار وطني بين الأحزاب، وهذا قد يتعزز بعقد مؤتمر وطني عام، يعنى بمراجعة وتطوير عمل الأحزاب، وتشارك فيه مؤسسات مجتمع مدني معنية، لخلق توافق حول القضايا الوطنية الأساسية.
النائب وأمين عام حزب العمل معتز أبو رمان، بين أن الوزارة تتحمل الدور الأساس في تنظيم عمل الأحزاب، وتأطير الرؤية الملكية بتحديث المنظومة السياسية عن طريق الفعاليات الحزبية بالمملكة، وتوثيق العلاقة التي كانت غائبة بين الحكومة والأحزاب، وهذا الدور المنوط بالوزارة حاليا، عزز من الارتباط السياسي بين الجانبين، ما يعد نقطة إيجابية للوزارة وبداية نشطة لعملها.
وأضاف أبو رمان، انه لفترة طويلة لم يكرس حضور الوزارة في وجدان المواطن.، لكن حاليا أصبحنا نرى أن ثقافة المواطن السياسية ترتفع، وشعوره بحقوقه ومواطنته بدأت تتبلور لديه، معتبرا بأن ذلك إيجابي.
من جهته، اعتبر الناطق الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، أنه منذ تحديث المنظومة السياسية، انتقلت صلاحية الإشراف على عمل الأحزاب الى الهيئة المستقلة، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن متابعتها، معتبرا أن دور الوزارة بتحديد العلاقة مع الأحزاب يتطلب توضيحا أكثر، لافتا إلى أن الحزب حاول في لقاءات متكررة مع وزراء متعاقبين، توضيح الأدوار المحددة في العلاقة مع الأحزاب، وتجسير علاقتها مع الحكومة، وفي اللقاء الأخير مع الوزارة، أعربوا عن رغبتهم بأن تحقق لهم هذا الدور على نحو أكبر، بان ترتب العلاقات بين الأحزاب، ليكون هناك دور حقيقي لها كوزارة شؤون سياسية.
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