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الشؤون السياسية هل تنجح في ربط الحكومة بالأحزاب ومجلس النواب؟

10/27/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان - تتجه عيون المراقبين بعد تفحص نجاح نتاج العملية الانتخابية، نحو ما يمكن أن تقدمه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فعليا، لخلق روابط وصلات بين الأحزاب ومجلس النواب الـ20 والحكومة.
تساؤلات وملاحظات عديدة، كانت تحوم حول وادي صقرة، حيث مقر الوزارة هناك، وماهية عملها بالتحديد، وما إذا كان هناك تضارب أو تنافس بين عملها وما انيط بها من أدوار، أصبحت بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب.
هذه التساؤلات وغيرها حول مهمة الوزارة في المرحلة المقبلة ودورها في ان تكون ذات فاعلية في ظل نشوء أحزاب جديدة، وتوسع فكرة "الحزبية"، اتفق سياسيون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على أنهم يعولون جدا في المرحلة المقبلة على أن تتماشي مع مقتضيات التحديث السياسي.
وبحسب الوزير الأسبق للشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة، أشار إلى أنه في مستهل إجازة الحكومة للعمل الحزبي في تسعينيات القرن الماضي، ألحقت شؤون الأحزاب بوزارة الداخلية، ما أضفى على هذا الإلحاق انطباعا أمنيا، لكن مع تغيير قانون الانتخاب من الصوت الواحد إلى القائمة النسبية المفتوحة، نقلت هذه الشؤون إلى وزارة الشؤون السياسية، أما ملف شؤون النواب، فذهب إلى رئاسة الوزراء، الوحدة البرلمانية.
وأضاف الكلالدة، أن نظام وزارة الشؤون السياسية، الذي أقر في العام 2013، نقل صلاحية الأعمال البرلمانية وإدماج وزارة التنمية السياسية معها، ليكون أول وزير يتقلدها بعد ذلك، مبينا، أنه بعد إقرار قانون القائمة النسبية المفتوحة، ألحقت الأحزاب بالوزارة الجديدة، التي أصبح دورها يتمحور حول تنسيق وتسهيل ومتابعة الأعمال البرلمانية، وبناء صلة مع الحكومة، لافتا إلى أنه وبعد نقل ملف الأحزاب للهيئة المستقلة، استمرت هذه العلاقة.
وأضاف تعليقا على تساؤل حول: هل سينشأ تنافس بين الهيئة والوزارة بشأن الأحزاب؟ قائلا "لا، لأن لكل جهة دورها، وهما دوران مختلفان، فالهيئة لتسجيل الأحزاب، لكن المعني بفتح منصة للحوار والمتابعة هو الوزارة".
وعن تقييمها لأداء وزارة الشؤون السياسية بإدارة ملف الأحزاب والمجلس، رأت النائب السابق ونائب الأمين العام لحزب "الميثاق الوطني" ريم بدران، انه يمكن النظر لعدة محاور أساسية في هذا الجانب، اذ اتبعت الوزارة جهودا لافتة لتعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية لتفعيل قانون الأحزاب. لكن برغم ذلك فإن الأحزاب تواجه أحيانا، تحديات في بناء قواعد شعبية متينة وذات تمثيل فعال، ما يتطلب دعما أكبر من الوزارة لتعزيز البيئة الديمقراطية، وتعزيز اهتمام المواطنين بالأحزاب وثقتهم بها.
وأشارت بدران إلى أن الوزارة، لعبت دورا مهما في الإشراف على الانتخابات النيابية بالتنسيق مع الهيئة، وعبر ذلك، ساعدت بتطوير أطر قانونية وتنظيمية تحكم العملية الانتخابية، بما في ذلك ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وزيادة تمثيل الشباب والنساء.
وأضافت، أن الوزارة نفذت برامج ومبادرات لرفع الوعي السياسي بين المواطنين، بخاصة الشباب، لكن تأثير هذه البرامج، يحتاج للمراجعة، كي تتأكد من أنها تصل إلى شريحة واسعة في المجتمع، وتحقق نتائجها، مشيرة الى أن المطلوب من الوزارة في المرحلة المقبلة، هو التركيز على دعم الأحزاب الناشئة، بتوفير فرص أكبر لها، وتحقيق التواصل مع الجماهير، ومنحها فرصا للاطلاع على تجارب مشابهة في دول أخرى، والبحث في آليات توفير تمويلها لتمكينها من القيام بمسؤولياتها.
وأشار بدران، إلى الحاجة للتركيز على تمكين الشباب والنساء من العمل الحزبي والنيابي، عن طريق تنفيذ برامج مخصصة، ترسخ مشاركاتهم السياسية، فضلا عن أن الوزارة ذاتها، تحتاج لتفعيل آليات الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية والسياسية، لضمان استمرار نزاهة الانتخابات، وتحقيق رضا أكبر بين المواطنين في الانتخابات المقبلة.
وشددت، على أن المطلوب من الوزارة لعب دور أكبر في خلق مناخ يساعد على إنتاج حوار وطني بين الأحزاب، وهذا قد يتعزز بعقد مؤتمر وطني عام، يعنى بمراجعة وتطوير عمل الأحزاب، وتشارك فيه مؤسسات مجتمع مدني معنية، لخلق توافق حول القضايا الوطنية الأساسية.
النائب وأمين عام حزب العمل معتز أبو رمان، بين أن الوزارة تتحمل الدور الأساس في تنظيم عمل الأحزاب، وتأطير الرؤية الملكية بتحديث المنظومة السياسية عن طريق الفعاليات الحزبية بالمملكة، وتوثيق العلاقة التي كانت غائبة بين الحكومة والأحزاب، وهذا الدور المنوط بالوزارة حاليا، عزز من الارتباط السياسي بين الجانبين، ما يعد نقطة إيجابية للوزارة وبداية نشطة لعملها.
وأضاف أبو رمان، انه لفترة طويلة لم يكرس حضور الوزارة في وجدان المواطن.، لكن حاليا أصبحنا نرى أن ثقافة المواطن السياسية ترتفع، وشعوره بحقوقه ومواطنته بدأت تتبلور لديه، معتبرا بأن ذلك إيجابي.
من جهته، اعتبر الناطق الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، أنه منذ تحديث المنظومة السياسية، انتقلت صلاحية الإشراف على عمل الأحزاب الى الهيئة المستقلة، وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن متابعتها، معتبرا أن دور الوزارة بتحديد العلاقة مع الأحزاب يتطلب توضيحا أكثر، لافتا إلى أن الحزب حاول في لقاءات متكررة مع وزراء متعاقبين، توضيح الأدوار المحددة في العلاقة مع الأحزاب، وتجسير علاقتها مع الحكومة، وفي اللقاء الأخير مع الوزارة، أعربوا عن رغبتهم بأن تحقق لهم هذا الدور على نحو أكبر، بان ترتب العلاقات بين الأحزاب، ليكون هناك دور حقيقي لها كوزارة شؤون سياسية.

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