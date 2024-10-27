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انتخابات رئاسة النواب وعضوية المكتب الدائم.. عنوان مرحلة سياسية حساسة

10/27/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- يجمع مراقبون على أن الانتخابات النيابية الأخيرة ستشكل تاريخا نيابيا جديدا، حيث أظهرت النتائج فوز الأحزاب بـ104 مقاعد من عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 138 مقعدا، فيما بلغ عدد الأحزاب التي حصلت على مقعد أو أكثر 13 حزبا، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات كل الأطراف المشاركة والمراقبة.
ويرون أن ما أفرزته نتائج الانتخابات ينبغي أن ينعكس على تشكيلة المكتب الدائم ورئاسة المجلس، ويعتقدون أن المرحلة المقبلة مختلفة عما سبقتها، وأن المجلس العشرين ينظر إليه باعتباره مكملا لما انقطع من مجالس نيابية سابقة كانت مضرب مثل لأوساط سياسية، مثل الحادي عشر والرابع عشر، كما يعتقدون أن المكتب الدائم ورئاسة المجلس سيخضعان لتلك الرؤية المعيارية.
وينظر متابعون لمجلس النواب الحالي بتفاؤل لجهة تغيير نظرة المواطنين للمجالس النيابية، ويعتقدون أن تعزيز وتطوير العمل البرلماني يرتكزان بشكل أساسي على أداء كتله وانسجامها، لا سيما وأنها الأداة الوحيدة للعمل الجماعي داخل مجلس النواب، آملين أن تعمل هذه الكتل على تعزيز تماسك الأعضاء، ووضع برامج تنسجم مع متطلبات المرحلة، وأن نشهد إبان مناقشة الموازنة والثقة كلمة وخطابا موحدا، وأن تعبر الكلمات عن آراء وتوجهات أعضاء الكتل.
ويقول محللون إن المجلس الجديد على طاولته ملفات عدة، أبرزها وأهمها ما يتعلق بما يجري في الإقليم من تطورات ستضعه أمام تحديات جمة، ولهذا فإن الرئيس المقبل للمجلس ومكتب المجلس الدائم يتوجب أن تكون لديهما قدرة ودراية كافية لإدارة المشهد من دون خدش لصورة المجلس، وبما يكفل التوازن المطلوب.
كما أن وجود أحزاب بتلاوين مختلفة تحت القبة، وطريقة تعامل تلك الأحزاب مع الملفات، وأولها انتخابات رئاسة المجلس والثقة والموازنة وغيرها، من شأنها إعادة ثقة الناس والناخبين بمجلس النواب، وهذه الثقة تتعزز عندما يشاهد الناخب طريقة تفاعل المجلس مع الملفات العالقة والآنية، وطريقة مناقشة الثقة والموازنة، وقبل ذلك طريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، فإذا تمت إدارة المرحلة المقبلة برؤية مختلفة، فإن ذلك سيرفع لاحقا من إقبال الناس على صناديق الاقتراع، ويرفع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة.
جدير بالذكر أن العديد من الأحزاب السياسية تمثل في مجلس النواب العشرين، إذ حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا، منها 17 على القائمة العامة، و14 على القائمة المحلية، وحصل حزب الميثاق على 21 مقعدا، منها 4 مقاعد على القائمة العامة، و17 على قائمة محلية، وحزب إرادة 20 مقعدا منها 3 مقاعد عامة و17 محلية، وحزب تقدم 8 مقاعد، منها 3 على العامة و5 محلية، والحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد، منها 3 عامة و4 محلية، وحزب عزم 5 مقاعد، منها 2 عامة و3 محلية.
كما حصل حزب تيار الاتحاد الوطني على 5 مقاعد، منها 3 عامة و2 محلية، وحزبا الأرض المباركة والعمال على مقعدين لكل منهما على القائمة العامة، وحصل كل من حزبي نماء والعمل على مقعد واحد لكل منهما في القائمة العامة، والحزب المدني الديمقراطي وحزب الشباب على مقعد واحد لكل منهما في الدوائر المحلية.
وبدأت الأحزاب السياسية بتشكيل كتلها النيابية بهدوء، وأخذت تمهد لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة المجلس، كما شكلت لجان عمل للتواصل مع كتل أخرى والوصول إلى تفاهمات على عضوية المكتب الدائم واللجان النيابية.
إذن، عملية جس النبض بدأت، لكن ذلك سيبقى يراوح مكانه لمعرفة توجهات الكتل، وسيتعمق مع الوقت رويدا رويدا، وخاصة بعد ظهور تشكيلة مجلس الأعيان ورئيسه. وتلوح في الأفق حتى الآن أسماء 9 مرشحين مفترضين للموقع، وستتقلص الأسماء كلما اقتربنا من موعد انطلاق الدورة العادية المقررة في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
والمرشحون المفترضون حتى الآن هم النائب أحمد الصفدي من كتلة حزب الميثاق، فيما تبرز أسماء أخرى من الكتلة ذاتها، وهم النواب: مازن القاضي، نصار القيسي، إبراهيم الطراونة وعلي الخلايلة، كما يبرز اسم النائب خميس عطية كمرشح عن كتلة حزب إرادة، ويتردد أيضا اسم النائب أحمد هميسات من الكتلة الحزبية ذاتها.
أما من كتلة الحزب الوطني الإسلامي، فيبرز اسم النائب مصطفى العماوي، فيما يتردد بأن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يتوجهون لترشيح النائب صالح العرموطي لرئاسة المجلس.
والمرشحون للرئاسة يتشاورن في المرحلة الحالية مع النواب، ومن ثم سيعودون لأحزابهم للحصول على دعم الكتلة قبل الإعلان رسميا عن الترشح، ولهذا فإن من المؤكد أن حزب الميثاق سيعلن عن تسمية مرشح واحد فقط، وكذلك بالنسبة لحزب إرادة، ولذلك يرجح أن يبقى في ميدان المنافسة كلما اقترب موعد الدورة العادية 3-4 مرشحين فقط، وربما يتقلص العدد إلى اثنين.
وفي المجمل، فإن أولى مهام المجلس الجديد ستكون انتخاب رئيس له وتشكيل مكتبه الدائم، وصياغة الرد على خطبة العرش ورفعه إلى جلالة الملك، وانتخاب اللجان الدائمة التي يتشكل منها المجلس، ومن ثم يشرع المجلس بعمله التشريعي والرقابي.

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