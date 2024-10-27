غرفة التشريع الثانية: نأي عن التجاذبات السياسية وتوازن في الأداء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان- خلال تاريخه الممتد منذ عهد الإمارة وحتى المملكة الرابعة، شهد الأردن تشكيل 29 مجلسا للأعيان، آخرها المجلس الحالي، الذي يتوقع بأن يعاد تشكيله أو تعبئة مقاعده في الأيام القليلة المقبلة.
لعبت مجالس الأعيان المشكلة خلال هذا التاريخ، دورا جوهريا في تجويد مخرجات القوانين، وكانت بمنزلة عين يقظة على التشريعات، فمارست دورها الدستوري المتمثل بالرقابة على مشاريع
القوانين المقرة من مجلس النواب، نظرا لما يتمتع به أعضاؤها من حنكة سياسية
وخبرة في العمل العام، ما ينعكس إيجابا على مستوى فهم ومعالجة النصوص القانونية التي يقرها مجلس الأمة بغرفتيه.
خلال تاريخ مجالس الأعيان، تعاقب على رئاستها: توفيق أبو الهدى، إبراهيم هاشم، سعيد المفتي، سمير الرفاعي، بهجت التلهوني، أحمد الطراونة، أحمد اللوزي، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، ورئيسه الحالي فيصل الفايز.
ينظر مجلس الأعيان؛ غرفة التشريع الثانية في مجلس الأمة، في القوانين التي تقرها الغرفة الأولى: مجلس النواب، وتتجلى صلاحياته بتعديلها ورفضها وإعادتها لـ"النواب"، ولطالما عقدت جلسات مشتركة بين المجلسين لفض الخلاف القانوني حول مواد قانونية.
ولـ"الأعيان" صلاحيات يتمتع بها "النواب"، باستثناء منح الثقة بالحكومة، أو حجب الثقة عنها، فيما عدا ذلك، لـ"الأعيان" الحق بالمراقبة والمساءلة واقتراح القوانين.
يجري تشكيل مجالس الأعيان بإرادة ملكية، من دون الحاجة لتنسيب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، وقد حرصت التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2016 على إبعاد هذه المجالس عن أي تجاذبات سياسية حزبية، أو حتى مشاحنات شخصية قد تؤثر على نوعية من يجري اختيارهم لعضوية المجلس.
كرس المشرع الدستوري الصلاحية التشريعية لـ"الأعيان" في التعديلات الدستورية للعام 2022، بحيث جرى تعديل المادة (64) من الدستور لصالح التوسع في الفئات التي يمكن اختيارها لعضوية المجلس، لتشمل: رؤساء وقضاة المحكمتين الإدارية العليا والعليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ومن شغلوا مناصب قيادية في الدولة.
يقول أستاذ الفقه القانوني في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، لـ "_" "إن من أهم العوامل التي أوصلت مجلس الأعيان إلى هذا المستوى التشريعي، الذي أصبح محط أنظار متابعين ومنشغلين في العمل العام، حالة الثبات والاستقرار في رئاسته، وتشكيلة المكتب الدائم فيه، وعضوية لجانه النيابية، التي يجري التوافق عليها كل سنتين من عمر المجلس، وتجنب الحاجة لإجراء الانتخابات، بحيث ساهم ذلك بالحفاظ على حالة الانسجام بين الأعضاء وعدم تعكير صفو العلاقات بينهم".
عمليا، تعد استمرارية مجالس الأعيان على هذا النهج التشريعي المتوازن مهمة، لارتباطها بطبيعة المجالس النيابية، وأولها المجلس الحالي الذي ضم مقاعد نيابية للأحزاب، ستجري زيادة عددها مع مرور الوقت، إذ يشهد "النواب" الحالي تمثيلا حزبيا بواقع 41 نائبا، بينما صرح بوجود 104 نواب حزبيين من أصل 138، هم إجماليه، ما يعزز من حضور مجلس الأعيان كضابط إيقاع تشريعي.
ويرى نصراوين، أن الوجود الحزبي في مجلس النواب له إيجابيات دستورية، متمثلة بتفعيل العمل المؤسسي في البرلمان، وإيجاد كتل وائتلافات نيابية، تكون الأساس في ممارسة دورها التشريعي والرقابي، ويعتقد بأن تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية، له تأثير مزدوج على العملية التشريعية، يجب الانتباه إليها، فكل حزب سيحاول ومن منطلق دستوري مشروع، عكس مبادئه وأهدافه الخاصة به على مشاريع القوانين التي ستقر، وترجمتها عبر النصوص المقترحة في مشاريع القوانين أمام "النواب"، وهنا، يظهر الدور الحيوي لـ"الأعيان" في التشريع، إذ سيكون صمام الأمان الذي سيوازن بين المصالح الحزبية للنواب المنتخبين، والمصلحة الوطنية العليا بإصدار القوانين وتعديلها.
تلك الرؤية يتفق معها الأكاديمي والنائب السابق أمجد آل خطاب، الذي يعتقد أن الدور المستقبلي الذي سيلعبه مجلس الأعيان حيوي وكبير جدا، بخاصة في ظل مرحلة حزبية متشابكة، تحتوي الكثير من التفاعلات الحزبية على الأرض، وأنه سيكون بمنزلة شريك حقيقي لـ"النواب" في التشريع والرقابة.
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