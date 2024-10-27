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غرفة التشريع الثانية: نأي عن التجاذبات السياسية وتوازن في الأداء

10/27/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- خلال تاريخه الممتد منذ عهد الإمارة وحتى المملكة الرابعة، شهد الأردن تشكيل 29 مجلسا للأعيان، آخرها المجلس الحالي، الذي يتوقع بأن يعاد تشكيله أو تعبئة مقاعده في الأيام القليلة المقبلة.
لعبت مجالس الأعيان المشكلة خلال هذا التاريخ، دورا جوهريا في تجويد مخرجات القوانين، وكانت بمنزلة عين يقظة على التشريعات، فمارست دورها الدستوري المتمثل بالرقابة على مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب، نظرا لما يتمتع به أعضاؤها من حنكة سياسية وخبرة في العمل العام، ما ينعكس إيجابا على مستوى فهم ومعالجة النصوص القانونية التي يقرها مجلس الأمة بغرفتيه.
خلال تاريخ مجالس الأعيان، تعاقب على رئاستها: توفيق أبو الهدى، إبراهيم هاشم، سعيد المفتي، سمير الرفاعي، بهجت التلهوني، أحمد الطراونة، أحمد اللوزي، زيد الرفاعي، طاهر المصري، عبد الرؤوف الروابدة، ورئيسه الحالي فيصل الفايز.
ينظر مجلس الأعيان؛ غرفة التشريع الثانية في مجلس الأمة، في القوانين التي تقرها الغرفة الأولى: مجلس النواب، وتتجلى صلاحياته بتعديلها ورفضها وإعادتها لـ"النواب"، ولطالما عقدت جلسات مشتركة بين المجلسين لفض الخلاف القانوني حول مواد قانونية.
ولـ"الأعيان" صلاحيات يتمتع بها "النواب"، باستثناء منح الثقة بالحكومة، أو حجب الثقة عنها، فيما عدا ذلك، لـ"الأعيان" الحق بالمراقبة والمساءلة واقتراح القوانين.
يجري تشكيل مجالس الأعيان بإرادة ملكية، من دون الحاجة لتنسيب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، وقد حرصت التعديلات الدستورية التي أقرت في العام 2016 على إبعاد هذه المجالس عن أي تجاذبات سياسية حزبية، أو حتى مشاحنات شخصية قد تؤثر على نوعية من يجري اختيارهم لعضوية المجلس.
كرس المشرع الدستوري الصلاحية التشريعية لـ"الأعيان" في التعديلات الدستورية للعام 2022، بحيث جرى تعديل المادة (64) من الدستور لصالح التوسع في الفئات التي يمكن اختيارها لعضوية المجلس، لتشمل: رؤساء وقضاة المحكمتين الإدارية العليا والعليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ومن شغلوا مناصب قيادية في الدولة.
يقول أستاذ الفقه القانوني في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، لـ "_" "إن من أهم العوامل التي أوصلت مجلس الأعيان إلى هذا المستوى التشريعي، الذي أصبح محط أنظار متابعين ومنشغلين في العمل العام، حالة الثبات والاستقرار في رئاسته، وتشكيلة المكتب الدائم فيه، وعضوية لجانه النيابية، التي يجري التوافق عليها كل سنتين من عمر المجلس، وتجنب الحاجة لإجراء الانتخابات، بحيث ساهم ذلك بالحفاظ على حالة الانسجام بين الأعضاء وعدم تعكير صفو العلاقات بينهم".
عمليا، تعد استمرارية مجالس الأعيان على هذا النهج التشريعي المتوازن مهمة، لارتباطها بطبيعة المجالس النيابية، وأولها المجلس الحالي الذي ضم مقاعد نيابية للأحزاب، ستجري زيادة عددها مع مرور الوقت، إذ يشهد "النواب" الحالي تمثيلا حزبيا بواقع 41 نائبا، بينما صرح بوجود 104 نواب حزبيين من أصل 138، هم إجماليه، ما يعزز من حضور مجلس الأعيان كضابط إيقاع تشريعي.
ويرى نصراوين، أن الوجود الحزبي في مجلس النواب له إيجابيات دستورية، متمثلة بتفعيل العمل المؤسسي في البرلمان، وإيجاد كتل وائتلافات نيابية، تكون الأساس في ممارسة دورها التشريعي والرقابي، ويعتقد بأن تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية، له تأثير مزدوج على العملية التشريعية، يجب الانتباه إليها، فكل حزب سيحاول ومن منطلق دستوري مشروع، عكس مبادئه وأهدافه الخاصة به على مشاريع القوانين التي ستقر، وترجمتها عبر النصوص المقترحة في مشاريع القوانين أمام "النواب"، وهنا، يظهر الدور الحيوي لـ"الأعيان" في التشريع، إذ سيكون صمام الأمان الذي سيوازن بين المصالح الحزبية للنواب المنتخبين، والمصلحة الوطنية العليا بإصدار القوانين وتعديلها.
تلك الرؤية يتفق معها الأكاديمي والنائب السابق أمجد آل خطاب، الذي يعتقد أن الدور المستقبلي الذي سيلعبه مجلس الأعيان حيوي وكبير جدا، بخاصة في ظل مرحلة حزبية متشابكة، تحتوي الكثير من التفاعلات الحزبية على الأرض، وأنه سيكون بمنزلة شريك حقيقي لـ"النواب" في التشريع والرقابة.

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