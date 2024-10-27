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دور اللجان النيابية والكتل يرسي تطوير العمل البرلماني

10/27/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - تعتبر اللجان الـ20 الدائمة في مجلس النواب، المطبخ التشريعي للنواب، وتبرز في هذا النطاق تعتبر "القانونية" و"الاقتصاد" و"المالية" كأهم اللجان بينها، وبرغم تطور أداء اللجان، لكن يتطلب الأمر تطوير أدائها لينسجم مع التحديات الراهنة وتعزيز ثقة المواطن بالبرلمان، بإرساء الشفافية، وضمان تدفق المعلومات، وترسيخ نهج التشاركية بين اللجان والقواعد الانتخابية، وكذلك بين اللجان وأصحاب المصلحة، ومأسسة التواصل مع المجتمع عبر موقع المجلس الإلكتروني، للاطلاع على الآراء والملاحظات التي تقدم حول مشاريع القوانين المعروضة على اللجان.
حاليا، تحتفظ لجان المجلس في ادراجها بـ27 مشروع قانون وقانون مؤقت، بعضها يعود الى القرن الماضي، بالإضافة لـ7 اقتراحات بقانون، وقد أدرجت "القانونية" 3 مشاريع قوانين، هي: "التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة لعام 2016"، و"الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019"، و"معدل نقابة أطباء الاسنان لسنة 2020"، كما يوجد 3 قوانين مؤقتة تشترك فيها اللجنتان القانونية والاقتصاد والاستثمار، وهم: "مؤقت تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003"، ومؤقت معلومات الائتمان لسنة 2002"، و"مؤقت المعلومات الائتمانية لسنة 2010".
اما "الاقتصاد والاستثمار" ففي ادراجها 11 مشروع قانون وقانون مؤقت وهي: "مؤقت مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1966"، و"مؤقت معدل لقانون الشركات لسنة 2002"، ومؤقت معدل لقانون الشركات لسنة 2002" أيضا، و"مؤقت معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية لسنة 2002"، و"مؤقت غرف التجارة"، ومؤقت معدل لقانون الضريبة الإضافية لسنة 1993"، و"مؤقت معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009"، ومؤقت معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس لسنة 2010"، ومؤقت التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2010"، ومؤقت مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019"، و"قانون تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية لسنة 2020".
كما في أدراج "الإدارية" 6 قوانين مؤقتة جميعها تتعلق بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وهي القوانين المؤقتة ذات الأرقام 79، 13، 47، 16، 18، و26 على التوالي، وتعود للسنوات 1966، 1967، 1973،1975، 1978، و1979. بينما يوجد في أدراج "الزراعة" مشروع قانون واحد، هو "غرفة زراعة الأردن لسنة 2008" وفي "الطاقة والثروة المدنية" قانونان مؤقتان هما "الكهرباء العام لسنة 2002" و"معدل لقانون الكهرباء العام لسنة 2003"، بينما يوجد في "الخدمات العامة والنقل" قانون واحد هو "معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020".
كما يوجد 3 قوانين مؤقتة في ادراج "مشتركة القانونية والاقتصاد" هي "مؤقت تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003"، و"مؤقت معلومات الائتمان لسنة 1993"، و"مؤقت لسنة المعلومات الائتمانية 2010".
اما الاقتراحات بقانون وعددها 7، فيوجد 6 منها في ادراج مجلس النواب ومقترح واحد في ادراج "الاقتصاد"، وتلك المقترحات هي "بقانون لتطبيق العادات والتقاليد العشائرية لسنة 2021"، و"قانون متضمن تعديل مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الشرعية "و"القضاء الإداري" و"التنفيذ"، و"بقانون يتضمن مشروع لإلغاء قانون منع الجرائم"، وبقانون يتضمن إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية"، و"بقانون لإلغاء أو تعديل على قانون منع الارهاب"، و"بقانون يتضمن تعديل لقانون استقلال القضاء"، وبقانون يتضمن تعديل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".
وبحسب ما يفيد نص المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس، تتألف اللجنة الدائمة من 11 عضواً حداً أعلى و5 أعضاء حداً أدنى، يجري التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل، وإذا لم يتوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من بداية كل دورة عادية، ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر، ولا يجوز ان يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم، وإذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام المادة.

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