الاتحاد من أجل المتوسط يناقش الوضع المقلق في المنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - تلتئم اليوم في مدينة برشلونة الإسبانية، إعمال المنتدى الإقليمي الـ9 للاتحاد من أجل المتوسط، إذ يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، بخاصة الوضع المقلق في المنطقة.
ويناقش الوزراء أيضا، معالجة إصلاح المنظمة، وهي العملية التي جرى إطلاقها في العام 2023، إذ سيوفر الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر حول كيفية المضي قدما في هذه القضايا على نحو جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.
ودعي للمنتدى ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد (43 دولة)، الذي يتراسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
ويستضيف الحدث وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في أسبانيا خوسيه مانويل الباريس، فيما يمثل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيسة مؤسسة آنا ليند، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي.
وفي ختام اعمال المنتدى، يعقد مؤتمر صحفي مشترك، يضم بوريل، والصفدي، وكامل.
ويعقد المنتدى، بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).
والاتحاد من أجل المتوسط، منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة، تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.
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