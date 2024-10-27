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الاتحاد من أجل المتوسط يناقش الوضع المقلق في المنطقة

10/27/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - تلتئم اليوم في مدينة برشلونة الإسبانية، إعمال المنتدى الإقليمي الـ9 للاتحاد من أجل المتوسط، إذ يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، بخاصة الوضع المقلق في المنطقة.
ويناقش الوزراء أيضا، معالجة إصلاح المنظمة، وهي العملية التي جرى إطلاقها في العام 2023، إذ سيوفر الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر حول كيفية المضي قدما في هذه القضايا على نحو جماعي في مواجهة التوترات الإقليمية.
ودعي للمنتدى ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد (43 دولة)، الذي يتراسه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
ويستضيف الحدث وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في أسبانيا خوسيه مانويل الباريس، فيما يمثل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيسة مؤسسة آنا ليند، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي.
وفي ختام اعمال المنتدى، يعقد مؤتمر صحفي مشترك، يضم بوريل، والصفدي، وكامل.
ويعقد المنتدى، بعد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي ينظمه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed).
والاتحاد من أجل المتوسط، منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة، تتناول التنمية الشاملة والمستدامة، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.

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