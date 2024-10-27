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كنعان: الأرشيف الفلسطيني المنهوب شاهد على جرائم الاحتلال

10/27/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الوثيقة التاريخية المتصلة بتاريخ النكبة الفلسطينية بما فيها الأرشيف السمعي والبصري المنهوب من الاحتلال الإسرائيلي، يشكل في حقيقته إلى جانب توثيقه للتاريخ الحضاري الفلسطيني، شواهد وأدلة تُدين الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الاستعمار.
وأضاف كنعان في بيان بمناسبة“اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري” الذي صادف أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد حرق وسرقة محتويات المكتبات الفلسطينية العامة والعائلية الخاصة، منها مكتبة خليل السكاكيني (حي القطمون غرب القدس) التي نقلت للجامعة العبرية، ومكتبة إسحاق الحسيني التي كانت تضم 4000 كتاب ومخطوط، والمكتبة الخليلية في القدس التي كانت تحوي 7000 كتاب ومخطوط، وحرق مخازن شركة التوزيع الأردنية في القدس عام 1983.
وأشار إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية الأخطر منذ الغزو المغولي امتدت إلى خارج فلسطين كما حدث عند اجتياح لبنان عام 1982 حيث جرى نقل موجودات مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وإلى جانب ذلك فرضت حكومة الاحتلال قيوداً صارمة على المعرفة والثقافة الفلسطينية وشرّعت العديد من القوانين العنصرية مثل قانون عام بمنع استخدام اللغة العربية في المواصلات عام 2016 استكمالاً للحرب الثقافية القائمة على تهويد وعبرنة وأسرلة التعليم والمنهاج الفلسطيني، ومحاربة المحتوى الفلسطيني على المواقع الاعلامية والمنصات الإلكترونية وفرض رقابة عليها عام 2022، حيث خصصت حكومة الاحتلال وحدة (السايبر) الخاصة لتقديم بلاغات التقييد والحذف ضد المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي بلغت عام 2020 أكثر من 20 الف طلب، كما تسعى حكومة الاحتلال وإمعاناً في الاستعمار والتشويه الثقافي للهوية الفلسطيني بتسجيل التراث الفلسطيني باسمها لدى منظمة اليونسكو، وتعمل على عرقلة تسجيل أي تراث فلسطيني.
وأضاف، أن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وبكل أشكالها الوحشية ضد الإنسان والوجود والهوية والمقدسات والمؤسسات والأرشيف الفلسطيني، تبين للعالم الحر شراسة الاحتلال الرقمي وخطورة التشويه الثقافي ومحاولة ترويج الرواية الإسرائيلية الكاذبة، مشيرا إلى“أن اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري” مناسبة لتذكير العالم بضرورة حماية التراث الفلسطيني المنهوب والمدمر في غزة والقدس وكل مدن فلسطين المحتلة، والذي يجدر أن تتصدى له المنظمات الدولية المعنية بالثقافة وحمايته بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية الثقافة والتراث.
وأشار كنعان للجهود المبذولة بأرشفة التراث الفلسطيني من قبل الكثير من المؤسسات، بما في ذلك جهود منظمة اليونسكو والايسيسكو والالكسو وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية، والجهود الفردية غير الحكومية مثل أرشيف المتحف الرقمي الفلسطيني، وشبكة متاحف القدس (بيت الذاكرة) في عمّان، وأرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية والأرشيف الرقمي في جامعة بير زيت، وغيرها الكثير من الجهود المقدرة، والتي تنشط في مهمة مقدسة لحماية التراث الفلسطيني الذي يواجه حرب محو وتزييف وتحريف إسرائيلية.
وقال، من المعلوم أن التاريخ والثقافة الوطنية والقومية الأردنية وبما تتضمنه من علاقات أخوية وتضحيات تجاه القضية الفلسطينية، ساهمت في الحفاظ على الكثير من جوانب الثقافة الفلسطينية، تجسيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، فقد حرصت العديد من المؤسسات الوطنية على حفظ التراث الفلسطيني عبر إرشيفات رقمية، ومنها وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ومكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس وأرشيف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني والمكتبات الجامعية الحكومية والخاصة، إضافة إلى المتاحف والمكتبات العامة والخاصة.
وأكد أن رسالة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري تذكير بالثقافات التي تتعرض للإبادة والسرقة وفي مقدمتها الثقافة الفلسطينية، وزيادة التوعية والتثقيف بالمحتوى الثقافي الرقمي الفلسطيني ودعوة إنسانية إخلاقية لحماية حق الأجيال في تاريخها وحضارتها.
يشار إلى أن التراث السمعي والبصري يعتبر جزءا مهماً من الثقافة الحضارية لأي مجتمع، و يعد سجلا يدون التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليحفظ للأجيال هويتها وتاريخها والمتمثل بالتسجيلات الصوتية والصور المتحركة التي تعكس مسيرتهم الحضارية، من هنا اعتمد المؤتمر العام لليونسكو عام 2005 يوم 27 تشرين الأول“أكتوبر” من كل عام ليكون“اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري”، لزيادة التوعية بهذا النوع من التراث والحفاظ عليه-(بترا)

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