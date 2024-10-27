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العمل: 8329 شكوى عمالية في 9 أشهر

10/27/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- استقبلت منصة "حماية" 8329 شكوى عمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير مديرية التفتيش في وزارة العمل.
ووفقا للبيانات تبين أن2884 شكوى من العدد الإجمالي تمت تسويتها وتحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و372 شكوى ما زالت قيد الإجراء.
واحتلت شكوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 3241 شكوى.
وشكلت شكوى عدم دفع الأجور نسبة 39 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة في تلك الفترة.
وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول لحل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل لحل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 451. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 458، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 270.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 191، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 51، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 93، أما عدد الشكاوى بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار بلغ 3 شكاوى.
وأظهرت البيانات أن فرق التفتيش نفذت زيارات تفتيشية لـ21540 منشأة خلال أول تسعة أشهر، كان منها 16 حملة تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة، وحررت خلالها 3436 مخالفة و4765 إنذارا.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية تبين أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ 8500 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وحول جهود الوزارة بالحد من عمل الأطفال أظهرت البيانات أن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 215 حالة، كان منهم 12 أنثى، و86 طفلا من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية المصرية.
في حين قامت المديرية بتحرير131 مخالفة و139 إندارا، بحق المنشآت المخالفة بقسم عمل الأطفال.
فيما بلغ عدد حالات الأطفال العاملين المحولة بناء على برتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل خلال الأشهر التسعة الأولى حالتين.
واستقبلت الوزارة 38 بلاغاً عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال gov الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية 17 جلسة رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.
فيما قامت فرق التفتيش بزيارة 89 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 64 مخالفة و92 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

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