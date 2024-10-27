العمل: 8329 شكوى عمالية في 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان- استقبلت منصة "حماية" 8329 شكوى عمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب تقرير مديرية التفتيش في وزارة العمل.
ووفقا للبيانات تبين أن2884 شكوى من العدد الإجمالي تمت تسويتها وتحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و372 شكوى ما زالت قيد الإجراء.
واحتلت شكوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 3241 شكوى.
وشكلت شكوى عدم دفع الأجور نسبة 39 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة في تلك الفترة.
وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول لحل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل لحل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 451. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 458، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 270.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 191، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 51، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 93، أما عدد الشكاوى بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار بلغ 3 شكاوى.
وأظهرت البيانات أن فرق التفتيش نفذت زيارات تفتيشية لـ21540 منشأة خلال أول تسعة أشهر، كان منها 16 حملة تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة، وحررت خلالها 3436 مخالفة و4765 إنذارا.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية تبين أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ 8500 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وحول جهود الوزارة بالحد من عمل الأطفال أظهرت البيانات أن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 215 حالة، كان منهم 12 أنثى، و86 طفلا من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية المصرية.
في حين قامت المديرية بتحرير131 مخالفة و139 إندارا، بحق المنشآت المخالفة بقسم عمل الأطفال.
فيما بلغ عدد حالات الأطفال العاملين المحولة بناء على برتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل خلال الأشهر التسعة الأولى حالتين.
واستقبلت الوزارة 38 بلاغاً عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال gov الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية 17 جلسة رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.
فيما قامت فرق التفتيش بزيارة 89 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 64 مخالفة و92 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.
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