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شروط صعبة للاحتلال وتمسك حماس بموقفها.. هل تنجح مفاوضات الدوحة؟

10/27/2024 11:29:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - بعد توقف امتد لشهرين، استؤنفت أمس في العاصمة القطرية الدوحة مجددا، المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، كل ذلك بمشاركة أميركية ومصرية وصهيونية، قد تجري وقائعها في قطر.
وتشير تقديرات مراقبين إلى أن احتمال تحقيق اختراق في المفاوضات يبدو منخفضا، برغم بعض الآمال المعقودة على النجاح بتحريك المياه الراكدة من جديد، بيد أن حماس رفضت مؤخرا عرضا جديدا للاحتلال، يقضي بإبعاد قادتها من القطاع، في نطاق اتفاق لوقف إطلاق النار، وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
وفيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وسطاء عرب، بأن الاقتراح قدمه رئيس مخابرات الاحتلال (الموساد) ديفيد برنياع، في اجتماع مع مسؤولين مصريين الأسبوع الماضي، أكدت أن العرض قوبل بالرفض السريع من حماس.
وفيما تهدف محادثات الدوحة، لإقناع الاحتلال وحركة حماس، بالموافقة على وقف إطلاق نار في القطاع لمدة تقل عن شهر، تفصح تقديرات، بأنه بعد أن عدل رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو موقفه بعدم منح طاقمه المفاوض هامشا كافيا من الحرية، بخاصة بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وتحقيق ما يرى بأنه إنجازات عسكرية ميدانية، وفقا للصحيفة الأميركية، هو ما أتاح له أن يرسل وفدا بكامل هيئته برئاسة برنياع.
وفي هذا الإطار، يقول د. محمد الخزاعلة، إنه برغم جهود الوسطاء، ومن بينهم قطر، فيرجح بأن مساراتها لن تفضي حاليًا إلى أي نتائج ملموسة، على صعيد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف الخزاعلة "يعود السبب في ذلك، إلى طبيعة وقف إطلاق النار المراد الوصول إليه، والشروط المرتبطة به من جهة، كما أن نجاح الوساطات يعتمد أيضًا على سؤال أساسي: هل تريد إسرائيل فعليًا وقف إطلاق النار في الوقت الحالي؟".
وتابع: إن اليمين المتطرف في كيان الاحتلال الذي يقود الحكومة، وضع منذ اليوم الأول للحرب العدوانية على غزة، هدفًا رئيسا يتمثل بتدمير القدرات العسكرية للمقاومة، لكن قدرة حماس على الصمود حتى الآن، واستمرارها في المقاومة بغزة، ونجاحها المستمر بتكبيد الاحتلال خسائر متتالية، كلها عوامل ستدفع به - في ظل الدعم الأميركي والغربي المستمرين – لإفشال جهود الوساطة، حتى يحقق هدفه من الحرب، وهو القضاء على القدرة العسكرية للمقاومة.
وأتم الخزاعلة: ومع ذلك، جرى تداول ملامح صفقة يرغب بها الاحتلال كما أفصحت عنها وسائل إعلامه، تقوم على ركيزتين: خروج المقاومة وقياداتها من القطاع على نحو آمن، مقابل الإفراج عن أسراه. ومع ذلك، لا نتوقع بأن تقبل المقاومة بهذه الصفقة مهما كانت الضغوط حاليًا، بخاصة وأن اليمين في الكيان وحركة "نحالاه"، قد بدأوا جهودًا واسعة النطاق، تحضيرًا لمرحلة استيطان المناطق الشمالية في القطاع، معتقدين بأن المقاومة قد تقبل بالخروج منه، وبعدها، ستكون عملية استيطان من جهة وتهجير للفلسطييين من جهة أخرى، أمرا متاحا للكيان، والعمل عليه بحرية في غزة، ما دامت المقاومة لن تكون موجودة.
واستكمل: لذلك، نرى بأن المقاومة الفلسطينية في غزة، سترفض التجاوب مع أي جهود للوساطة من أجل وقف إطلاق النار، إذا كان الشرط هو خروجها من القطاع حاليًا، مقابل الإفراج عن الأسرى، ونتوقع بأن تبقى منفتحة على جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في حال تحاوب أو أبدى المحتل انفتاحا على الانسحاب الكامل من غزة ورفع الحصار تمهيدًا لعملية إعادة الإعمار.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، قال إن هذه المفاوضات وبسبب تدخل بعض الأطراف، ليست قرارا صرفا فقط لحماس أو للاحتلال، فالأطراف التي ستدير العملية التفاوضية مهمة جدا، بخاصة عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأميركية، وهي التي تمتلك مفاتيح الضغط على الاحتلال، كذلك فإن الطرف الآخر حماس، سيكون هناك من سيضغط عليها مثل مصر وقطر، بهدف التخفيف من الشروط، ويبدو بأن الظروف المحيطة في المنطقة وبهذه الحرب، قد تشكل فاعلا مهما جدا في الدفع لإنجاح مفاوضات الدوحة.
وأضاف الماضي، إن ما يعيشه الاحتلال حاليا، بخاصة بعد فتحه جبهة في الشمال بجنوب لبنان لن تكن آثارها عليه سهلة، لذا قد يعجل بالمفاوضات، ويوافق على وقف لإطلاق النار أو البدء بوقفها في غزة، متطلعا الى التفرغ لاستكمار حربه على جنوب لبنان، في نطاق اعتقاده بأنه حقق ما يريده في القطاع، لكن يبقى حال أسراه وقضيتهم التي تتداعى داخل المجتمع الصهيوني، لذا سيسعى للاتفاق على هذه المعضلة.
وأتم "حتى هذه المفاوضات، ونحن هنا لا تتكلم عن الأسرى فقط، بل وعن وقف إطلاق النار، وما إذا كان هناك مشروع متكامل لليوم التالي، يوافق عليه الاحتلال وحماس معا، يتضمن استبعاد حماس من أن تكون فاعلا أساسيا في القطاع، وتحديدا في الجانب السياسي أم لا؟ وهذه بالطبع قضية مهمة جدا، يجب التركيز عليها، وأعتقد بأن المصريين والقطريين لديهم بعض الأفكار التي يمكن أن تطرح على حركة حماس بهذا الخصوص.
وأضاف الماضي، "إن الولايات المتحدة نجحت بالضغط على الاحتلال في ضبط رده على إيران، لذلك يمكن أيضا أن تؤثر عن طريق مدير استخباراتها الموجود في هذه المفاوضات بالضغط على الاحتلال للقبول بمفاوضات ما مرة أخرى".
وتابع: أعتقد بأن الطرفين أمام اختيارات صعبة، لكنها بالتأكيد ستكون ضاغطة جدا، بخاصة في الجانب المتعلق بحماس، إذ على حماس أن تدرك بأن الفلسطينيين في القطاع هم الخاسرون، والإبادة الجماعية التي تحدث هناك، تستحق التنازل في بعض الملفات، وهذا لن يؤثر على فكرة مقاومة الاحتلال في السنوات المقبلة، إذ لا بد من إعادة إنتاج أفكار جديدة تحمي الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تحقق بعض الشروط، وليس كل الشروط التي كانت تطالب بها حركة حماس.
وتوقع الماضي، بأن تكون هناك حلحلة في الموقف، وحراك قد يؤدي إلى نوع من أنواع وقف إطلاق النار، وإلا سيستمر الاحتلال صراحة في غيه، وسيستمر بحشر الشعب الفلسطيني في القطاع، بزوايا سيكون من الصعب تحملها أكثر مما تحمل الفلسطينيون في آخر 13 شهرا.
وفي السياق، قال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، إنه يجب تقديم تنازلات مؤلمة لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في القطاع، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية وحدها، لن تحقق أهداف الحرب.
بدوره، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن نجاح مفاوضات الدوحة يعتمد على مدى نجاح قوات الاحتلال بتحسين الوضع الميداني، بعد محاولات متكررة منذ أكثر من 24 يوما لتحقيق إنجاز في العملية البرية، محاولا أن يمتلك أوراقا تفاوضية جيدة إذا جلس على طاولة المفاوضات، ما يشير إلى أن الوضع القائم لا يمكن قبول الاحتلال بالجلوس على طاولة المفاوضات في وضع ميداني سيئ، لم ينجح خلاله بإعادة سكان مستعمرات الشمال المحتل على أقل تقدير.
وأضاف أبوزيد، أن جولة التصعيد الميداني تترافق مع مفاوضات الدوحة، ما يعني بأن الجميع يريد رفع الكلف على الآخر في محاولة لفرض شروطه على طاولة المفاوضات، في حين أن تصريحات جنرالات الاحتلال بقرب انتهاء العملية العسكرية جنوب لبنان، في محاولة للتخلص من التورط عبر إعطاء اشارة بضرورة فتح المسار التفاوضي، لكن ذلك يعطي الاحتلال مزيدا من الوقت لتحسين الواقع العملياتي، ما يفسر بأن الاحتلال يطالب بالتفاوض تحت النار وحزب الله يطالب بوقف النار أولا ثم التفاوض.
يشار إلى أن جولات المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس تتعثر منذ أكثر من 11 شهرا تقريبا، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوبي ووسط غزة، بينما تطالب حماس بانسحابه الكامل من غزة وعودة النازحين دون قيد.

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