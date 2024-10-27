اجتماع في الدوحة من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة

اجتماع في الدوحة من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
10/27/2024 11:28:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم الأحد في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
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