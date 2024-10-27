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اجتماع في الدوحة من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة

10/27/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم الأحد في الدوحة لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

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