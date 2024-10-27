الحساب أغلق

أسرة التحرير 27/10/2024

ليلة أول من أمس هاجمت إسرائيل في إيران وهكذا "أغلقت الحساب" على هجمة الصواريخ الإيرانية على حدودها في 1 أكتوبر. ينبغي الأمل في أن ترى إيران أيضا الأمور على هذا النحو، ولن ترى في رد إسرائيل هجوما يلزم برد من جانبها وهكذا دواليك حتى حرب إقليمية شاملة.

مع إغلاق الحساب مع إيران يمكن لإسرائيل أن تدعي "صورة نصر" في هذه الجبهة أيضا. فتنضم هذه الى "البوم النصر" لها في قطاع غزة وفي الشمال. في غزة قتلت إسرائيل معظم المسؤولين عن هجمة 7 أكتوبر بما في ذلك زعيم حماس يحيى السنوار وفككت معظم القدرات العسكرية للمنظمة. كما قتلت إسرائيل معظم قيادة حزب الله وعلى رأسها حسن نصرالله. لدى إسرائيل توجد "صور نصر" بما يكفي ويزيد، لكن ماذا تساوي هذه إذا كانت تواظب على رفضها الإعلان عن النصر وترجمته إلى إنجازات إستراتيجية؟

على إسرائيل أن تتطلع الى وقف الحرب في كل الجبهات، وإعطاء تفويض حقيقي لطاقم المفاوضات لصفقة المخطوفين في المحادثات التي يفترض أن تستأنف أخيرا اليوم في قطر، بعد توقف لشهرين. اذا واصلت إسرائيل القتال في الشمال وفي الجنوب دون هدف سياسي، مثلما تقاتل حتى الآن، فإنها ستترك المخطوفين لمصيرهم نهائيا، وسيتعين عليها أن تعتاد على حصاد القتلى الإسرائيليين اليومي الذي أصبح عادة سوداء. في الأيام الأخيرة قتل 15 إسرائيليا: 10 جنود احتياط في حادثتين في جنوب لبنان، 3 جنود في الخدمة الإلزامية في قطاع غزة ومواطنان عربيان بنار الصواريخ في قرية في الجليل.

كما انه لا يمكن لإسرائيل أن تدهور غزة أعمق من ذلك في الكارثة الإنسانية. عدد القتلى في غزة، الذي تجاوز الـ 40 الفا، وعددا لا يحصى من الجرحى، اليتامى، المرضى، اللاجئين، الجوع، الأمراض والدمار المطلق. كل هذه يجب أن تتوقف. هذه الحرب يجب أن تنتهي.

لكن من جهة الحكومة تسمع أصواتا أخرى. شعارات خاوية على لسان رئيس الوزراء نتنياهو تترافق وتطلعات إمبريالية لحركة التفوق اليهودي التي يمثلها في الحكومة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ورفاقهما. هؤلاء لن يرغبوا في وقف الحرب أبدا، بل باحتلال المزيد من الأراضي، بإقامة المستوطنات وطرد الفلسطينيين. في السنة القادمة يريدون إجراء إحاطات في غوش قطيف – التي من ناحيتهم إقامتها المتجددة هي هدف حرب يفوق في أهميته إعادة المخطوفين.

محظور الموافقة على ذلك. محظور أن يواصل الإسرائيليون دفع الثمن بحياتهم على جنون الائتلاف ومحظور للكارثة في غزة أن تتواصل بسبب اعتبارات البقاء السياسي. هذا هو الوقت لصفقة مخطوفين ولوقف الحرب.