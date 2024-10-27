حتى المرة التالية

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف



آفي اشكنازي 27/10/2024

في الشهر الأخير أصدرت وسائل الإعلام العربية وكذا الأميركية عشرات وربما مئات من المنشورات المختلفة حول الهجوم الإسرائيلي المرتقب في إيران. للأسف، هنا أيضا في إسرائيل انجرفوا وراء بعض هذه المنشورات. اما الآن فيمكن القول إن وسائل الإعلام العربية وكذا الأميركية لم تتعلم شيئا في السنة الأخيرة. فالجيش الإسرائيلي يعمل في السنة الأخيرة بشكل مرتب. يعمل في مبنى هجوم لنزع القدرات كي يسمح بنزع القدرات في المرحلة التالية أو الهجوم التالي. هكذا فكك حماس في غزة، هكذا نفذ حيال حزب الله في لبنان.

الجيش الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي، يعمل من الرأس وليس من البطن. فهو يهاجم ليس لغرض الهجوم، لغرض رفع شارة النصر على الحدث. هو يعمل بشكل محسوب. في كل هجوم ينفذه، فإنه في واقع الأمر يفتح الطريق لهجوم يمكن أن يأتي بعده وربما حتى لما بعد بعده.

تعالوا نأخذ لبنان وحزب الله كمثال لفكرة استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية. فعلى مدى سنة عمل الجيش الإسرائيلي على تآكل خلايا مضادات الدروع لدى حزب الله. بعد ذلك عمل على ضرب الكتلة الحرجة لـ"الصواريخ الغبية"، تلك الصواريخ التي بمسافة 30 كيلو مترا تقريبا والتي كانت العمود الفقري لحزب الله. بعد ذلك، وربما بالتوازي عمل الجيش الإسرائيلي على ضرب أجهزة النقليات والتسلح، في ظل ضرب المخازن، مسارات التسلح والقوة البشرية الخاصة بالجهاز. بالمناسبة، هذا ما فعله أيضا للقوة المقاتلة – وفكك منظومة القيادة، من العليا وحتى القادة الميدانيين في مستوى قادة السرايا وقادة الكتائب. وفقط بعد أن دحر الجيش الإسرائيلي هذه القدرات، انتقل إلى المراحل الأكثر تقدما من ضرب الأجهزة في الضاحية في بيروت، القيادة العليا، البنوك وغيرها.

والآن إلى إيران. جمعت إسرائيل على مدى أكثر من عقدين معلومات استخباراتية نوعية ساعدتها على بناء بنك أهداف، ما سمح لسلاح الجو ولمنظومات أخرى للتدرب على أهداف البنك. لكن عندما تبنى خطة هجومية من الجدير التوقف للحظة والدخول إلى رأس الجيش الإسرائيلي تحت قيادة الفريق هليفي. فبعد الهجوم الإيراني في 13 نيسان نفذ هجوم نسب لإسرائيل في إيران. حسب منشورات أجنبية، كان هدف الهجوم هو منظومات مضادات الطائرات المتطورة لدى إيران.

بنك الأهداف الإيرانية هائل. يدور الحديث عن دولة ضخمة مع قدرات تكنولوجية ومقدرات طبيعية عظيمة. لقد بنت إيران دفاعها في عدة منظومات مركزية لديها، بما فيها منظومات هجوم خارجية، من خلال حزب الله، حماس، الحوثيين في اليمن وميليشيات في كل أنواع الأماكن – من سورية والعراق وحتى الهند والشرق. في اللحظة التي دمرت إسرائيل فيها معظم هذه المنظومة في السنة الأخيرة، بقيت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية كذخر مهم، فيما إلى جانبه منظومات إنتاج الصواريخ والمُسيرات. بعدها توجد منظومات أخرى بعضها تعود لمنظومات الهجوم، بعضها مقدرات إستراتيجية وبعضها مقدرات إستراتيجية ليوم الدين، مثل المشروع النووي.

لقد قشر الجيش الإسرائيلي اليوم طبقة أخرى واعد نفسه للهجوم التالي. بمعنى، أنه أضر بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية – وبالمناسبة ليس فقط على أراضي إيران. فقد ضرب قدرات التسلح لمنظومات الصواريخ والمسيرات وأشار لمن ما يزال لم يتعلم طريقة عمل إسرائيل، ماذا ستكون المقدرات التالية التي سينزعها الجيش الإسرائيلي من إيران اذا ما واصلت العمل ضد إسرائيل.

ختاما، بدت إيران تفهم بأن في ليلة أول من أمس تعرضت لضربة لا تقل عن ضربة البيجر التي وقعت على حزب الله، وحددت بداية المرحلة الحاسمة في التفكيك العملياتي للمنظمة. زعماء إيران على أي حال سيجلسون اليوم ليعيدوا احتساب المسار، فيما أن للجيش الإسرائيلي منذ الآن المسار في خطة التوجيه.