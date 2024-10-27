حتى المرة التالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
معاريف
آفي اشكنازي 27/10/2024
في الشهر الأخير أصدرت وسائل الإعلام العربية وكذا الأميركية عشرات وربما مئات من المنشورات المختلفة حول الهجوم الإسرائيلي المرتقب في إيران. للأسف، هنا أيضا في إسرائيل انجرفوا وراء بعض هذه المنشورات. اما الآن فيمكن القول إن وسائل الإعلام العربية وكذا الأميركية لم تتعلم شيئا في السنة الأخيرة. فالجيش الإسرائيلي يعمل في السنة الأخيرة بشكل مرتب. يعمل في مبنى هجوم لنزع القدرات كي يسمح بنزع القدرات في المرحلة التالية أو الهجوم التالي. هكذا فكك حماس في غزة، هكذا نفذ حيال حزب الله في لبنان.
الجيش الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي، يعمل من الرأس وليس من البطن. فهو يهاجم ليس لغرض الهجوم، لغرض رفع شارة النصر على الحدث. هو يعمل بشكل محسوب. في كل هجوم ينفذه، فإنه في واقع الأمر يفتح الطريق لهجوم يمكن أن يأتي بعده وربما حتى لما بعد بعده.
تعالوا نأخذ لبنان وحزب الله كمثال لفكرة استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية. فعلى مدى سنة عمل الجيش الإسرائيلي على تآكل خلايا مضادات الدروع لدى حزب الله. بعد ذلك عمل على ضرب الكتلة الحرجة لـ"الصواريخ الغبية"، تلك الصواريخ التي بمسافة 30 كيلو مترا تقريبا والتي كانت العمود الفقري لحزب الله. بعد ذلك، وربما بالتوازي عمل الجيش الإسرائيلي على ضرب أجهزة النقليات والتسلح، في ظل ضرب المخازن، مسارات التسلح والقوة البشرية الخاصة بالجهاز. بالمناسبة، هذا ما فعله أيضا للقوة المقاتلة – وفكك منظومة القيادة، من العليا وحتى القادة الميدانيين في مستوى قادة السرايا وقادة الكتائب. وفقط بعد أن دحر الجيش الإسرائيلي هذه القدرات، انتقل إلى المراحل الأكثر تقدما من ضرب الأجهزة في الضاحية في بيروت، القيادة العليا، البنوك وغيرها.
والآن إلى إيران. جمعت إسرائيل على مدى أكثر من عقدين معلومات استخباراتية نوعية ساعدتها على بناء بنك أهداف، ما سمح لسلاح الجو ولمنظومات أخرى للتدرب على أهداف البنك. لكن عندما تبنى خطة هجومية من الجدير التوقف للحظة والدخول إلى رأس الجيش الإسرائيلي تحت قيادة الفريق هليفي. فبعد الهجوم الإيراني في 13 نيسان نفذ هجوم نسب لإسرائيل في إيران. حسب منشورات أجنبية، كان هدف الهجوم هو منظومات مضادات الطائرات المتطورة لدى إيران.
بنك الأهداف الإيرانية هائل. يدور الحديث عن دولة ضخمة مع قدرات تكنولوجية ومقدرات طبيعية عظيمة. لقد بنت إيران دفاعها في عدة منظومات مركزية لديها، بما فيها منظومات هجوم خارجية، من خلال حزب الله، حماس، الحوثيين في اليمن وميليشيات في كل أنواع الأماكن – من سورية والعراق وحتى الهند والشرق. في اللحظة التي دمرت إسرائيل فيها معظم هذه المنظومة في السنة الأخيرة، بقيت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية كذخر مهم، فيما إلى جانبه منظومات إنتاج الصواريخ والمُسيرات. بعدها توجد منظومات أخرى بعضها تعود لمنظومات الهجوم، بعضها مقدرات إستراتيجية وبعضها مقدرات إستراتيجية ليوم الدين، مثل المشروع النووي.
لقد قشر الجيش الإسرائيلي اليوم طبقة أخرى واعد نفسه للهجوم التالي. بمعنى، أنه أضر بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية – وبالمناسبة ليس فقط على أراضي إيران. فقد ضرب قدرات التسلح لمنظومات الصواريخ والمسيرات وأشار لمن ما يزال لم يتعلم طريقة عمل إسرائيل، ماذا ستكون المقدرات التالية التي سينزعها الجيش الإسرائيلي من إيران اذا ما واصلت العمل ضد إسرائيل.
ختاما، بدت إيران تفهم بأن في ليلة أول من أمس تعرضت لضربة لا تقل عن ضربة البيجر التي وقعت على حزب الله، وحددت بداية المرحلة الحاسمة في التفكيك العملياتي للمنظمة. زعماء إيران على أي حال سيجلسون اليوم ليعيدوا احتساب المسار، فيما أن للجيش الإسرائيلي منذ الآن المسار في خطة التوجيه.
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