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قواعد اللعب تغيرت

10/27/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






يوآف ليمور 27/10/2024

في إسرائيل يجملون الهجوم على إيران؛ نجاح عملياتي مع إمكانية كامنة مهمة لتغيير إستراتيجي في المعركة بين الدولتين. لقد كانت أهداف الهجوم محدودة منذ البداية، فقد اختارت إسرائيل ألا تضرب مواقع النووي أو أهدافا للبنى التحتية بل مجرد أهداف عسكرية كي تبقي على معادلة واضحة حيال إيران، وأساسا كي تقلص دافعها للرد. وعليه، فقد نفذ الهجوم في الليل في ظل الامتناع عن الإصابة بالمواطنين.
من منشورات في وسائل الإعلام الدولية يتبين أن أهداف الهجوم كانت من نوعين: أولا – بطاريات الدفاع الجوي الأكثر تطورا لدى إيران، من طراز اس 300. والثاني – مصانع لإنتاج صواريخ أرض أرض – من الطراز الذي أطلق على إسرائيل في 1 أكتوبر وفي 14 نيسان. والسبب للتركيز على هذين الهدفين واضحا: بدون بطاريات الدفع الجوي (التي أصيبت احداها في هجمة الرد من سلاح الجو في نيسان والباقي في ليل السبت) بقيت إيران مكشوفة، وإسرائيل يمكنها عمليا ان تهاجمها مرة أخرى متى تقرر، بعد أن قلصت التهديد الأساس على سلاح الجو؛ اما الضربة لمنظومات انتاج الصواريخ فستجعل من الصعب على إيران الإبقاء على وتيرة عالية من التسلح وستلزمها بتقنين الذخيرة في المعركة في الهجوم القريب.
في إسرائيل استعدوا لرد إيراني فوري على الهجوم ومنظومات الدفاع الجوي دخلت في حالة تأهب قصوى. لكن كلما مرت الساعات تبين أن طهران لا ترد من البطن، وتأخذ الوقت كي تقرر اذا ما وكيف سترد. البيانات التي صدرت عن طهران في أنه تم اعتراض معظم الهجوم وان طائرات سلاح الجو لن تتسلل الى المجال الجوي الإيراني استهدفت خلق مجال للنفي يسمح لإيران أإلا ترد أو أن ترد بشكل محدود.
من المتوقع أن تبقى حالة التأهب على حالها حتى في الأيام القادمة الى أن تتبين نوايا إيران. من خلف الكواليس، تمارس الولايات المتحدة ودول أخرى ضغطا شديدا على طهران للامتناع عن الرد لاجل عدم الانجرار الى تصعيد إقليمي. في واشنطن يخشون من اشتعال عشية الانتخابات للرئاسة، واساسا – من ارتفاع في أسعار النفط في حالة التصعيد.
رغم أنه من السابق لأوانه إجمال جولة الضربات هذه، يمكن لإسرائيل أن تتشجع منها حتى الآن، لخمسة أسباب: الأول لأن سلاح الجو نجح في أن ينفذ إحدى العمليات الأكثر نجاحا في تاريخه، والذي ضم نحو 140 طائرة من أنواع مختلفة. اما الهجوم نفسه فاستهدف 20 موقعا، وحسب التقارير يبدو أن بعضها ضرب من بعيد وبعضها الآخر من مسافة قريبة، أي، بخلاف الزعم الإيراني، أثبتت الطائرات الإسرائيلية تفوقا جويا مطلقا في سماء إيران بينما طائرات سلاح الجو الإيراني أبقت على مسافة آمنة وامتنعت عن الدخول الى معارك جوية.
السبب الثاني هو الضربة العميقة والناجحة لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، التي لم تمكن من إعادة بناء البطاريات المصابة او تلقي جديدة غيرها لأن روسيا تبقي الآن كل بطاريات الـ "اس 300" لنفسها كي تدافع عن نفسها ضد أوكرانيا. وهذا يبقي الإيرانيين مع منظومة دفاع جوي محدودة، من المعقول أن قسما منها أيضا دمر الآن.
السبب الثالث هو التعاون المكثف والناجح مع الجيش الأميركي. في الجانب الهجومي، كان سلاح الجو مطالبا بان يمر عبر سماء "أميركية" (في العراق أساسا) كان مطلوبا تنسيق عملياتي بين الطرفين منعا للخلل. تجربة الماضي تفيد بان مثل هذا التنسيق تضمن أيضا أشكالا أخرى من التعاون في مجالات الاستعلامات والإنقاذ دون صلة بنشر بطاريات الدفاع الجوي ضد الصواريخ من طراز فاد في إسرائيل.
السبب الرابع هو الإسناد الدولي الواسع الذي أعطي لإسرائيل للهجوم. معقول أنهم في جميعها صفقوا لإسرائيل وأملوا بنجاحها. يمكن لإسرائيل أن تجير هذا الدعم لخطوات أوسع ضد إيران، إذا ما هاجمتها هذه مرة أخرى.
السبب الخامس هو أن الهجوم خلق ظاهرا الظروف لقطع العلاقة المباشرة بين إيران والقتال في لبنان وفي غزة. فقد كان هذا هو احد الأهداف الأساس التي وضعتها إسرائيل لنفسها: ان تضرب إيران وتردعها دون الانجرار الى حرب شاملة وواسعة ضدها. إذا امتنعت إيران بالفعل عن الرد أو ردت بشكل محدود يمكن لإسرائيل أن تجمل هذا كإنجاز. أما منشآت النووي فستكون مطالبة بأن تعالجها بشكل منفرد في المستقبل، بشكل مباشر وبالتنسيق مع الإدارة الجديدة التي ستنتخب في واشنطن.

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