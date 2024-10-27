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على عتبة يوم الحسم.. ترامب وهاريس رهينا ناخبي الولايات المتأرجحة

10/27/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - تسعى كامالا هاريس ودونالد ترامب لجذب أصوات في مختلف الولايات الأميركية المتأرجحة في نهاية الأسبوع ما قبل الأخيرة للحملة الانتخابية.
وقبل أقل من 9 أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي وعلى وقع تنافس محتدم، نظم الخصمان تجمعات انتخابية في ميشيغن خلال اليومين الماضيين وهي إحدى ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث مع ويسكونسن وبنسلفانيا التي يعتبرها الديمقراطيون حاسمة للمضي نحو الفوز في انتخابات الخامس من تشرين أوتل (نوفمبر) المقبل.
وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحين للسباق في أيامه الأخيرة، ومع إدلاء أكثر من 35 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم مبكرا، في استحقاق قد يوصل للمرة الأولى امرأة إلى سدة الرئاسة أو قائدا أعلى للقوات المسلحة سيكون الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ البلاد.
وتتمحور إستراتيجية هاريس جزئيا حول إيجاد شرخ بين الجمهوريين المعتدلين وترامب الذي يصر على توصيف بعض الأميركيين بأنهم "أعداء".
وحذر ترامب من أنه إذا فاز بالرئاسة فإن الذين مارسوا تزويرا في الانتخابات "سيحاكَمون بأقصى ما ينص عليه القانون، بما يشمل أحكاما مطولة بالحبس".
وفور انتهاء تجمع مفعم بالحماسة نظم في تكساس وشاركت فيه المغنية بيونسيه وسلط الضوء على قيود يفرضها الجمهوريون على الإجهاض، توجهت هاريس إلى كالامازو في ميشيغن حيث تسعى لجذب ناخبين بالاعتماد على إحدى أكثر شخصيات الحزب الديموقراطي تألقا، السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.
وأعربت ميشيل أوباما أول من عن "خوفها الحقيقي" من وصول ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، وذلك في حديثها خلال تجمع حاشد إلى جانب هاريس التي قالت عنها إنها ستكون "رئيسة استثنائية".
وقالت ميشيل أوباما في خطاب "كل آمالي المتعلقة بكامالا مصحوبة أيضا بخوف حقيقي، الخوف على بلدنا، الخوف على أطفالنا، الخوف مما ينتظرنا إذا نسينا ما هو على المحك في هذه الانتخابات". وأضافت "إذا أردنا أن نساعد هذا البلد على طي صفحة سياسات الكراهية والانقسام، فلا يمكننا أن نجلس مكتوفين ونتذمر".
وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد شارك مع هاريس الخميس الماضي في تجمع انتخابي نظم في ولاية جورجيا.
وهاريس البالغة 60 عاما شاركت أمس في تجمع انتخابي في فيلادلفيا، المدينة الأكبر في بنسلفانيا، كبرى الولايات المتأرجحة والتي من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية.
أما ترامب، الذي اكتسح ولايات الجدار الأزرق الثلاث في فوزه بالرئاسة في العام 2016 قبل أن يعيدها جو بايدن للديمقراطيين بعد أربع سنوات، فيخطط لاستعادة واحدة أو أكثر من الولايات الثلاث والفوز بما يسمى الولايات المتأرجحة الأخرى في الجنوب والتي تطلق عليها تسمية "حزام الشمس"، للعودة إلى البيت الأبيض.
وفي حين قد يقتصر الفارق على بضعة آلاف الأصوات في الولايات المتأرجحة حيث التنافس على أشده، نظم ترامب تجمعات أول من أمس في ميشيغن وبنسلفانيا، قد تكون حاسمة للمعركة الانتخابية.
وفي ميشيغن، كثف ترامب هجماته ضد منافسته الديموقراطية في كل الاتجاهات، قائلا في مدينة نوفي إن هاريس "لا يمكن أن تكون رئيسة. إنها أضعف وأغبى من أن تُمثل أميركا على المسرح الدولي".
وأضاف: "هل يمكنكم أن تتخيلوا أن تتعامل مع الرئيس الصيني أو الروسي؟ لا أحد يحترمها، ولا أحد يأخذها على محمل الجد".
وفي هذه الضاحية الكبيرة في ديترويت، دعا ترامب عمالا في مجال صناعة السيارات إلى المنصة، واعدا إياهم بـ"إعادة الوظائف"، خصوصا من خلال إلغاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية. وقال "في وقت قصير، ستكون لديكم وظائف أكثر من أي وقت مضى".
يأتي ذلك عقب بث مقابلة مطولة مع ترامب امتدت ثلاث ساعات مع جو روغان، مُعد البودكاست الأشهر في الولايات المتحدة، سعيا لجذب جمهوره.
وليل أمس نظم ترامب تجمعا انتخابيا لمناصريه في ماديسون سكوير غاردن، الساحة الشهيرة في قلب نيويورك ذات الأغلبية الديمقراطية.
وتساءل محللون عن سبب تنظيم ترامب التجمع الانتخابي في مسقط رأسه نيويورك على الرغم من أن حظوظه للفوز بالولاية شبه معدومة.
وقد يكون الملياردير الجمهوري ونجم تلفزيون الواقع السابق يسعى من خلال ذلك لإظهار أنه قادر على ملء ساحة كبرى في معقل للديموقراطيين، بمناصريه.
لكن ناقدين، بمن فيهم منافسة ترامب في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون، أشاروا إلى أن ماديسون سكوير غاردن سبق أن كانت مسرحا لمسيرة مؤيدة للنازية في العام 1939 نظمتها مجموعة موالية لأدولف هتلر.
وشدد ترامب في التجمع الانتخابي في ميشيغان على أن كلينتون "قالت إنه (التجمع) أشبه بثلاثينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى تصريحات أدلت بها في اليوم السابق على شبكة "سي ان ان"، وقال "لا ليس كذلك، لا. إنه ما يسمى جعل أميركا عظيمة مجددا".-(وكالات)

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