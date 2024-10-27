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هل انصاع الاحتلال للطلب الأميركي بضربة مقننة لإيران أم كانت له حساباته الخاصة

10/27/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- رغم أن عددا من الخبراء رأوا أن طبيعة هجمات الكيان الإسرائيلي المحتل، على عدد من الأهداف داخل إيران، يشير إلى أن حكومة تل أبيب استجابت للتحذيرات والمطالب الأميركية، رأى آخرون أن لدى كيان الاحتلال حسابات أخرى، قد تكون وراء عدم ردها الواسع الذي توعدت به على مدى الأسابيع الماضية.
الطلب من الاحتلال بتجنب التصعيد، وعدم ضرب مرافق تصدير النفط أو منشآت البرنامج النووي الإيراني، جاء على لسان أكثر من مسؤول في الإدارة الأميركية، أبرزها الرئيس جو بايدن.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إسرائيل أحاطت واشنطن مسبقا بالهجمات، وأنه لم يكن هناك أي تورط أميركي في العملية.
ويرى محللون أن طول الفترة التي استغرقها الكيان المحتل والتي تقارب 3 أسابيع، كان بسبب الجدل الذي استمر طويلا حول شكل الرد، والمحذورات التي سيتبعها برد إيراني، خشي الكثير من قادة الاحتلال العسكريين، أن يتبع برد إيراني قوي يطال بنى عسكرية، فاعلة في العدوان على غزة ولبنان، ومن شأنها أن تؤثر على المواجهات الحالية.
ويقول محللون إن التأخر كان كذلك محاولة من الاحتلال لإيجاد طريقة لجر الولايات المتحدة في عملية الرد، لعدم قدرة الاحتلال وحده على إحداث ضربة موجعة لإيران إلا أن البيت الأبيض نأى بنفسه عن ذلك، لحساسية الأمر، وبسبب المعركة الشرسة للسباق نحو البيت الأبيض التي يخوضها الديمقراطيون بمرشحتهم كاميلا هاريس، بمواجهة الجمهوري دونالد ترامب، وكانت حساباتهم أن ضربة قوية لإيران ستكلفهم الكثير انتخابيا.
ويرى محللون أن ضربة مؤلمة من طهران لكيان الاحتلال أسهل بكثير وأقل تكلفة من ضربة مشابهة من قبل الاحتلال، بسبب ضيق المساحة المؤلمة في الكيان المحتل، والتي تنحسر فيها مصالحه الاقتصادية ومرافقه الحيوية، وقواعده العسكرية، فيما المساحة شاسعة في إيران، لن يستطيع الاحتلال التأثير فيها دون مشاركة أميركية حلم فيها بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت إن رد إسرائيل "تجنب المناطق المأهولة بالسكان وركز فقط على الأهداف العسكرية، على عكس الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي استهدف أكبر مدينة في إسرائيل من حيث عدد السكان". لكنه أضاف أن هدف واشنطن هو "تسريع الدبلوماسية وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، "أن هذا رد منضبط من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأوضح أن الجيش من ناحية، كان تحت ضغط من الحكومة الإسرائيلية الحالية لإثبات أن إسرائيل لديها القدرة والإرادة للرد على وابل الصواريخ السابق الذي جاء من إيران، ومن ناحية أخرى، تعرض القادة العسكريون الإسرائيليون لضغوط من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين لعدم تصعيد التوترات بين إسرائيل وإيران إلى الحد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة.
واتفق خبير الشؤون الإيرانية جودت بهجت، المحاضر بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، مع الطرح السابق، وقال إن "الهجوم الإسرائيلي كان محدودا وكان يهدف إلى إرسال رسالة بدلا من التسبب في أضرار جسيمة".
وعلى عكس هجوم نيسان (أبريل)، والذي رأى جودت أن الاحتلال اضطر إلى تجنب استخدام المجال الجوي لعدة دول عربية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد زار عدة دول عربية، في الأسابيع القليلة الماضية، وتلقى تأكيدات بأنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم على إيران. كما أصدرت كل من السعودية والإمارات على الفور بيانات تدين الهجوم الإسرائيلي، "فيبدو أنهم ينأون بأنفسهم عن إسرائيل"، يتابع الخبير.
بدوره، اعتبر خبير الشؤون الإستراتيجية ومدير مؤسسة دراسات دول الخليج جورجيو كافيرو، أن عدم قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية يخبر أن عمليتها كانت محدودة ومقيدة إلى حد ما.
وقال إن الإسرائيليين هاجموا منشآت الجمهورية الإسلامية الصاروخية والرادار والدفاع الجوي، ومن غير الواضح ما إذا كانت قدرة إيران على الدفاع عن نفسها من عمليات مماثلة تقوم بها إسرائيل قد تعرضت للخطر بسبب الهجوم.
ومن جانبه، يقول تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، والخبير حاليا بالمعهد العربي بواشنطن، والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، إن "الهجمات كانت محدودة، ربما بسبب مطالبة الولايات المتحدة التي ارتأت التركيز فقط على الأهداف العسكرية وليس المنشآت النووية أو النفطية"، مضيفا أن واشنطن تخشى من اتساع نطاق الصراع في المنطقة بما يستدعي معه تدخلا أميركيا مباشرا. ورجح تشارلز دان أن عدم رد إيران قد يوقف الهجمات المتبادلة عند هذا الحد. وأضاف "تحاول واشنطن جاهدة تجنب المزيد من التصعيد المزعزع للاستقرار، الذي يمكن أن يجرها للتدخل المباشر".
في حين اعتبر السفير ماك أن موقف واشنطن يتفق مع دعم الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس طويل الأمد للدفاع عن إسرائيل إلى جانب معارضتهما لحرب إقليمية أوسع. "إذ يمكن أن يستخدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس حربا إقليمية لمهاجمة إدارة بايدن- هاريس كجزء من الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة".
وأشار الخبير جودت، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية، وتدعو- إلى جانب أوروبا ودول أخرى- إلى وقف التصعيد. معتبرا أن حربا شاملة بين إيران وإسرائيل من شأنها أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط بأكمله بشكل كبير، وترفع أسعار النفط وتضر بالمصالح الوطنية الأميركية الرئيسة.
واعتبر كافيرو أن قيام الحكومة الإيرانية بالتقليل من أهمية هذا الهجوم الإسرائيلي المحدود، يزيل عنه احتمالية أن يكون مقدمة لحرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقال "سيعتمد الكثير على ما إذا كانت إسرائيل ستتبع المزيد من الهجمات، أو أن تقرر إيران الرد عسكريا".
لا تريد إدارة بايدن- هاريس أن تنجر واشنطن إلى حرب كارثية في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام مباشرة، يؤكد كافيرو، وأن البيت الأبيض يأمل ألا تتسبب هذه الضربة في أي تصعيد في الأعمال العدائية الإقليمية قبل 9 أيام من انتخابات الشهر المقبل خوفا من أن يكون ترامب هو المستفيد من هذه الفوضى العنيفة، حسب تعبيره.
واعتبر دان أن أمام إيران 3 بدائل، وسيتعين عليها اختيار إحداها وهي، رد كبير عبر المزيد من الصواريخ الباليستية، مما من شأنه أن يثير تصعيدا إسرائيليا كبيرا، أو عدم القيام بأي شيء، وهو ما قد يبدو سلبيا، او هجوم صاروخي صغير نسبيا وطائرة بدون طيار يمكن أن تسقطها إسرائيل جانبا، ولكن يمكن أن تشير إليه إيران كرد مبرر.
ويستدرك المحلل ذاته أن البديل الثالث يظل محفوفا بالمخاطر طبقا لتفسير كلا الجانبين له كجزء من اللعبة. ويتابع أنه يمكن أن يتجنب ذلك المزيد من التصعيد، طالما أن هناك اتفاقا واضحا بشأن قواعد اللعبة.
وخلص جودت إلى كون الحرب الشاملة مع خصم أقوى ليست في مصلحة إيران. وأن هذا لا يعني أن العداء بين البلدين سينتهي، بل من المرجح أن تستمر المواجهة خاصة في المجال السيبراني وتستمر في الارتفاع والانحسار وستتخذ أشكالا مختلفة.
في حين أكد السفير ماك أن هناك إجماعا بين الخبراء الأميركيين على أن "إيران لا تريد حربا إقليمية".-(وكالات)

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