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الاحتلال يشن حملة لهدم ومصادرة ممتلكات المقدسيين

10/27/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- سارع الاحتلال إلى تطويق مدينة القدس المحتلة وتعزيز إجراءات العسكرية في أحيائها، والبدء بشن حملة موسّعة لهدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم، عقب عملية دهس فلسطينية في بلدة حزما في القدس المحتلة.
وتتزامن عملية القدس مع أخرى نفذها فلسطيني في قلب الكيان الصهيوني، فقد صدم فلسطيني بشاحنة كان يقودها حافلة قرب محطة ركاب بجوار قاعدة غليلوت العسكرية في تل أبيب والتي تضم كذلك مقرا للموساد.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء أول تحرك لاستئناف مفاوضات الدوحة لتبادل الأسرى، بحضور أميركي، بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار. وفي القدس المحتلة فرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً حول المدينة ونشرت المزيد من عناصرها في أحيائها وبمحيط المسجد الأقصى المبارك، وقمعت شرطة الاحتلال أيّ تحرك فلسطيني مناهض لعدوانها.
وقالت حركة "حماس" إن عملية الدهس التي وقعت قرب مقر "الموساد" شمال "تل أبيب"، تعدّ رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، ومجازره الوحشية المتواصلة في شمال قطاع غزة، حيث تُرتَكَب أبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء".
وأكدت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن الشعب الفلسطيني مستمر في تحدّيه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية، ومواصلة مسيرة المقاومة، حتى كسر إرادة العدو الفاشي ودحره، وتدفيعه ثمن جرائمه الوحشية بحقّ الشعب الفلسطيني".
ودعت الحركة "إلى تكثيف التصدي والمواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، مشددة على أهمية الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إعلاء صوته في وجه العدوان الصهيوني وفي الحرّية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أهمية العملية التي استهدفت جنوداً وضباطاً من وحدة الاستخبارات العسكرية الصهيونية في "تل أبيب"، ووصفتها بأنها "رد طبيعي" على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المقاوم.
وأعلنت الحركة، في تصريح أمس، أن العملية تأتي تأكيداً على صمود الشعب الفلسطيني واستمراره في مقاومة الاحتلال، مؤكدة حق الشعب في الدفاع عن نفسه ضد العدوان المتواصل.
وقد أسفرت العملية، عن مقتل ثمانية جنود من جيش الاحتلال وإصابة 50 آخرين منهم، من بينهم 15 في حالة خطرة، وذلك بعد أن قامت شاحنة بدهسهم أثناء طريقهم إلى قواعدهم العسكرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع قفزة غير مسبوقة في أعداد الإخطارات التي تصدرها سلطات الاحتلال لهدم وإزالة المنشآت السكنية والتجارية الفلسطينية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، بهدف التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال سلمت منذ عام 2015 حتى أمس، أكثر من 7783 إصداراً، ما يفوق كل قرارات الهدم والإزالة التي صدرت منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وتركزت معظم هذه الإخطارات، بحسب الهيئة الفلسطينية، في القدس المحتلة، وفي محافظة الخليل بـ 2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ 1101 إخطاراً، ثم محافظة رام الله 887 إخطاراً، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطاراً.
وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في تصريح له إن سلطات الاحتلال تهدف إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض الفلسطينية من أجل السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وأوضح، في تصريح له، إن الاحتلال يستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها (ج) في ظل سيطرته على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية.
وأكّد شعبان، أن "العام المنصرم (2023) سجل رقماً قياسيا في عدد الإخطارات، والتي بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة".
وأفاد بأن "الاحتلال بدأ بالتسلل إلى المناطق المصنفة (ب)، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديداً في برية بيت لحم والقدس، عبر تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب) وفق اتفاقية أوسلو".
وقال شعبان إن "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تشكل أداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً"، وفق قوله.
وبالتزامن؛ بدأت في الدوحة، أمس مباحثات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى حضرها من جانب الاحتلال رئيس جهاز الموساد الصهيوني، "دافيد برنياع"، بالاضافة الى ممثلين عن حركة حماس، بحضور أميركي.
وتعتبر تلك المباحثات، الاولى تأتي بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، في عملية عدوانية للاحتلال ضد قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام الاحتلال، إن "برنياع" سيلتقي رئيس المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، والمسؤولين في قطر، في محاولة لوضع مخطط جديد لصفقة الأسرى، على وقع بيان أصدرته عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة اتهم رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بالمماطلة.
وقد تجمعت عائلات أسرى الاحتلال أمام مقر وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال للمطالبة من "نتنياهو" بإنجاح المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى.
ويأتي ذلك بينما يتواصل التوغل والقصف الصهيوني لمختلف مناطق محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي جيش الاحتلال لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
فقد طال عدوان عنيف يوم أمس بيت لاهيا ومخيمي جباليا والبريج شمال ووسط قطاع غزة، فضلا عن استهداف شواطئ خان يونس ومخيم النصيرات بالزوارق الحربية والقصف المدفعي، وخلف عدوان الاحتلال أمس 50 شهيدا، بينهم 3 صحفيين، وعشرات الجرحى.

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