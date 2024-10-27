الاحتلال يشن حملة لهدم ومصادرة ممتلكات المقدسيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- سارع الاحتلال إلى تطويق مدينة القدس المحتلة وتعزيز إجراءات العسكرية في أحيائها، والبدء بشن حملة موسّعة لهدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم، عقب عملية دهس فلسطينية في بلدة حزما في القدس المحتلة.
وتتزامن عملية القدس مع أخرى نفذها فلسطيني في قلب الكيان الصهيوني، فقد صدم فلسطيني بشاحنة كان يقودها حافلة قرب محطة ركاب
بجوار قاعدة غليلوت العسكرية في تل أبيب والتي تضم كذلك مقرا للموساد.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء أول تحرك لاستئناف مفاوضات الدوحة لتبادل الأسرى، بحضور أميركي، بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار. وفي القدس المحتلة فرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً حول المدينة ونشرت المزيد من عناصرها في أحيائها وبمحيط المسجد الأقصى المبارك، وقمعت شرطة الاحتلال أيّ تحرك فلسطيني مناهض لعدوانها.
وقالت حركة "حماس" إن عملية الدهس التي وقعت قرب مقر "الموساد" شمال "تل أبيب"، تعدّ رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، ومجازره الوحشية المتواصلة في شمال قطاع غزة، حيث تُرتَكَب أبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء".
وأكدت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن الشعب الفلسطيني مستمر في تحدّيه لآلة القتل والإرهاب الصهيونية، ومواصلة مسيرة المقاومة، حتى كسر إرادة العدو الفاشي ودحره، وتدفيعه ثمن جرائمه الوحشية بحقّ الشعب الفلسطيني".
ودعت الحركة "إلى تكثيف التصدي والمواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، مشددة على أهمية الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إعلاء صوته في وجه العدوان الصهيوني وفي الحرّية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أهمية العملية التي استهدفت جنوداً وضباطاً من وحدة الاستخبارات العسكرية الصهيونية في "تل أبيب"، ووصفتها بأنها "رد طبيعي" على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المقاوم.
وأعلنت الحركة، في تصريح أمس، أن العملية تأتي تأكيداً على صمود الشعب الفلسطيني واستمراره في مقاومة الاحتلال، مؤكدة حق الشعب في الدفاع عن نفسه ضد العدوان المتواصل.
وقد أسفرت العملية، عن مقتل ثمانية جنود من جيش الاحتلال وإصابة 50 آخرين منهم، من بينهم 15 في حالة خطرة، وذلك بعد أن قامت شاحنة بدهسهم أثناء طريقهم إلى قواعدهم العسكرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع قفزة غير مسبوقة في أعداد الإخطارات التي تصدرها سلطات الاحتلال لهدم وإزالة المنشآت السكنية والتجارية الفلسطينية في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، بهدف التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال سلمت منذ عام 2015 حتى أمس، أكثر من 7783 إصداراً، ما يفوق كل قرارات الهدم والإزالة التي صدرت منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وتركزت معظم هذه الإخطارات، بحسب الهيئة الفلسطينية، في القدس المحتلة، وفي محافظة الخليل بـ 2110 إخطارات، تليها محافظة بيت لحم بـ 1101 إخطاراً، ثم محافظة رام الله 887 إخطاراً، ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطاراً.
وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في تصريح له إن سلطات الاحتلال تهدف إلى تنفيذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض الفلسطينية من أجل السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.
وأوضح، في تصريح له، إن الاحتلال يستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها (ج) في ظل سيطرته على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية.
وأكّد شعبان، أن "العام المنصرم (2023) سجل رقماً قياسيا في عدد الإخطارات، والتي بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة".
وأفاد بأن "الاحتلال بدأ بالتسلل إلى المناطق المصنفة (ب)، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديداً في برية بيت لحم والقدس، عبر تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب) وفق اتفاقية أوسلو".
وقال شعبان إن "الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تشكل أداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً"، وفق قوله.
وبالتزامن؛ بدأت في الدوحة، أمس مباحثات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى حضرها من جانب الاحتلال رئيس جهاز الموساد الصهيوني، "دافيد برنياع"، بالاضافة الى ممثلين عن حركة حماس، بحضور أميركي.
وتعتبر تلك المباحثات، الاولى تأتي بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، في عملية عدوانية للاحتلال ضد قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام الاحتلال، إن "برنياع" سيلتقي رئيس المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، والمسؤولين في قطر، في محاولة لوضع مخطط جديد لصفقة الأسرى، على وقع بيان أصدرته عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة اتهم رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بالمماطلة.
وقد تجمعت عائلات أسرى الاحتلال أمام مقر وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال للمطالبة من "نتنياهو" بإنجاح المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى.
ويأتي ذلك بينما يتواصل التوغل والقصف الصهيوني لمختلف مناطق محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي جيش الاحتلال لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
فقد طال عدوان عنيف يوم أمس بيت لاهيا ومخيمي جباليا والبريج شمال ووسط قطاع غزة، فضلا عن استهداف شواطئ خان يونس ومخيم النصيرات بالزوارق الحربية والقصف المدفعي، وخلف عدوان الاحتلال أمس 50 شهيدا، بينهم 3 صحفيين، وعشرات الجرحى.
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