وسائل إعلام سورية: استهداف قاعدة التنف الأميركية بالمسيرات

قالت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، إن سرب من المسيرات استهدفت قاعدة القوات الأميركية في التنف، وإن القاعدة اعترضت 3 مسيرات ثم نفذت عمليات تمشيط واستطلاع.

كما أكدت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية أيضا سماع أصوات انفجارات في القاعدة الأمريكية، بحقل العمر النفطي بسوريا.

من جهته، قال مسؤول عسكري أمريكي: "ليس لدينا تقارير استخباراتية أو عملياتية تدعم المزاعم حول هجوم على قواتنا في التنف."

