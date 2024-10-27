Monday, 28 October 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسائل إعلام سورية: استهداف قاعدة التنف الأميركية بالمسيرات

10/27/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، إن سرب من المسيرات استهدفت قاعدة القوات الأميركية في التنف، وإن القاعدة اعترضت 3 مسيرات ثم نفذت عمليات تمشيط واستطلاع.

كما أكدت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية أيضا سماع أصوات انفجارات في القاعدة الأمريكية، بحقل العمر النفطي بسوريا.

من جهته، قال مسؤول عسكري أمريكي: "ليس لدينا تقارير استخباراتية أو عملياتية تدعم المزاعم حول هجوم على قواتنا في التنف."

MENAFN27102024000072011014ID1108823006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث