وسائل إعلام سورية: استهداف قاعدة التنف الأميركية بالمسيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، إن سرب من المسيرات استهدفت قاعدة القوات الأميركية في التنف، وإن القاعدة اعترضت 3 مسيرات ثم نفذت عمليات تمشيط واستطلاع.
كما أكدت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية أيضا سماع أصوات انفجارات في القاعدة الأمريكية، بحقل العمر النفطي بسوريا.
من جهته، قال مسؤول عسكري أمريكي: "ليس لدينا تقارير استخباراتية أو عملياتية تدعم المزاعم حول هجوم على قواتنا في التنف."
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