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ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 182

10/27/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 182 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
وفي اليوم الـ388 من العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد 53 فلسطينيا في قصف للاحتلال على القطاع منذ فجر الأحد.

فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين ودبابة ميركافا في جباليا. وبثت مشاهد لاشتباك مع جنود الاحتلال بأحد مباني جباليا.

MENAFN27102024000072011014ID1108823005

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