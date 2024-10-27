ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 182

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد
الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 182 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على
القطاع.
وفي اليوم الـ388 من العدوان الإسرائيلي على
غزة، استشهد 53 فلسطينيا في قصف
للاحتلال على القطاع منذ فجر الأحد.
فيما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة
جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين ودبابة ميركافا في جباليا. وبثت مشاهد لاشتباك مع
جنود الاحتلال بأحد مباني جباليا.
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