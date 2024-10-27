الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأحد، أن 2672 شهيدا و12 ألفا و468 مصابا سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.



ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.