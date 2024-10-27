مسؤول إسرائيلي: هاجمنا إيران بمقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من الرادار

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في إيران أصبحت خارج الخدمة.



وبحسب المسؤول نفسه، فإن "إسرائيل" هاجمت إيران بمقاتلات إف-35 التي تتمتع بمهارة في الإفلات من الرادار.



وكانت إيران أكدت السبت أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح للهجوم الإسرائيلي، لكن 4 جنود قتلوا كما لحقت أضرار ببعض أنظمة الرادار، وفقا لما أعلنته هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي.



وطالبت إيران بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في الهجوم الإسرائيلي على أراضيها فجر السبت، ومحاسبة "تل أبيب"، في حين أكد الاحتلال الإسرائيلي أنه اختار أهداف الهجوم مسبقا وفقا لمصالحه الوطنية، وليس حسب الإملاءات الأميركية.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحتفظ بحقها في رد مناسب على ما وصفه بالانتهاك الخطير والعدوان الذي لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان، مشيرا إلى أن 4 عسكريين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.



ودعا الوزير الإيراني العالم إلى أن يتحد في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت فجرًا مع "أجسام طائرة صغيرة" هاجمت شرقي العاصمة طهران.



وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.



من جانبها، أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" فجر السبت، انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية إيرانية.



في الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفا أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام.

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