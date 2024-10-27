مسؤول إسرائيلي: هاجمنا إيران بمقاتلات إف-35 القادرة على الإفلات من الرادار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في إيران أصبحت خارج
الخدمة.
وبحسب المسؤول نفسه، فإن "إسرائيل"
هاجمت إيران بمقاتلات إف-35 التي تتمتع بمهارة في الإفلات من الرادار.
وكانت إيران أكدت السبت أن دفاعاتها الجوية
تصدت بنجاح للهجوم الإسرائيلي، لكن 4 جنود قتلوا كما لحقت أضرار ببعض أنظمة الرادار،
وفقا لما أعلنته هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون
الرسمي.
وطالبت إيران بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
الدولي للنظر في الهجوم الإسرائيلي على أراضيها فجر السبت، ومحاسبة "تل أبيب"،
في حين أكد الاحتلال الإسرائيلي أنه اختار أهداف الهجوم مسبقا وفقا لمصالحه
الوطنية، وليس حسب الإملاءات الأميركية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن
بلاده تحتفظ بحقها في رد مناسب على ما وصفه بالانتهاك الخطير والعدوان الذي لا
يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان، مشيرا إلى أن 4 عسكريين قتلوا في
الهجوم الإسرائيلي.
ودعا الوزير الإيراني العالم إلى أن يتحد في
مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم السبت،
عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت فجرًا مع "أجسام طائرة صغيرة"
هاجمت شرقي العاصمة طهران.
وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي
"نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى الدفاعات الجوية
تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.
من جانبها، أعلنت "هيئة البث
الإسرائيلية" فجر السبت، انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد ساعات
من إعلان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "ضربات دقيقة" على أهداف عسكرية
إيرانية.
في الأثناء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه
أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مضيفا أن جميع طائراته التي نفذت الهجوم
عادت إلى قواعدها بسلام.
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