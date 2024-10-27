استشهاد 168 مسعفا في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأحد، إن
168 شهيدا من المسعفين سقطوا وأصيب 275 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على
البلاد.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب
الله، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر
2023، وسعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل
مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما
بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة
وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي
جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم
الخسائر، حسب مراقبين.
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