قوات الاحتلال تقتحم جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين،
مدينة جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر
محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع
الناصرة.
وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز عددا من
الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.
ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال داهم عددا من
المحال التجارية في الشارع المذكور.
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