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قوات الاحتلال تقتحم جنين

10/27/2024 11:28:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين، مدينة جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز عددا من الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال داهم عددا من المحال التجارية في الشارع المذكور.

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