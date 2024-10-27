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شهيد وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مواصي رفح

10/27/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، ليلة الأحد/ الاثنين، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي، غرب مدينة رفح.

كما نسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد، 25 منهم شمال القطاع. (وفا)

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