شهيد وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مواصي رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بجروح، ليلة
الأحد/ الاثنين،
في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية، باستشهاد
مواطن وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي، غرب مدينة
رفح.
كما نسف جيش الاحتلال منازل شمال شرق مخيم
البريج، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف
للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأحد، 25 منهم شمال القطاع. (وفا)
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