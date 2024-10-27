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مصدر بمكتب نتنياهو يتوقع إقرار قانونين لوقف عمل الأونروا

10/27/2024 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتوقع إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في "القدس الشرقية" وغزة والضفة الغربية المحتلة.
وبدأ استهداف ومحاولة إنهاء وجود الأونروا عام 2017، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن القدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، لكن حملة التحريض الإسرائيلية على الوكالة الدولية تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووصل الحال الآن إلى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، مؤخرا، على مشروع قانون قطع العلاقات بين "إسرائيل" وأونروا، وعلى اتخاذ "سلطة أراضي إسرائيل" خطوة ببناء 1440 وحدة سكنية مكان مقر الوكالة في حي الشيخ جرّاح بالقدس، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وبادر إلى قانون قطع العلاقة مجموعة من أعضاء الكنيست؛ هم يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" ودان إيلوز وحانوخ ميليبتزكي من حزب "الليكود"، ورون كاتس من حزب "هناك مستقبل".

وبمجرد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، فإن "إسرائيل" ستلغي الوضع الدبلوماسي للوكالة وموظفيها وهذا سيلغي بدوره الحصانة والمزايا الضريبية، كما سيقطع قنوات التواصل بين مسؤولي أونروا والمسؤولين الإسرائيليين.

ويقع مقر أونروا الرئيس، والذي من المقرر إقامة مستوطنة مكانه، في حي الشيخ جراح المقدسي، وبُني على أرض تقدر مساحتها بعدة دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع).

ويتبع الوكالة الدولية في محافظة القدس مخيمان للاجئين؛ هما مخيم شعفاط شرقي المدينة وتأسس عام 1965 ويضم ما يقارب 16 ألفا و419 لاجئا مسجلا في سجلات الوكالة، ومخيم قلنديا للاجئين شمالي المدينة والذي تأسس عام 1949، ويضم نحو 16 ألفا و344 لاجئا مسجلا، وفقا لبيانات موقع أونروا الإلكتروني.

كما يدرس نحو 1800 طالب مقدسي على مقاعد 6 مدارس تتبع أونروا في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين المسجلين يتلقون الخدمات الطبية المجانية في عيادة الوكالة في البلدة القديمة بالقدس.

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