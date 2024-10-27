مصدر بمكتب نتنياهو يتوقع إقرار قانونين لوقف عمل الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية
عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتوقع إقرار
قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في "القدس
الشرقية" وغزة والضفة الغربية المحتلة.
وبدأ استهداف ومحاولة إنهاء وجود الأونروا عام
2017، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أن القدس بشطريها الغربي
والشرقي عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، لكن حملة التحريض الإسرائيلية على
الوكالة الدولية تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووصل الحال الآن إلى مصادقة لجنة الشؤون الخارجية
والأمن في الكنيست، مؤخرا، على مشروع قانون قطع العلاقات بين "إسرائيل"
وأونروا، وعلى اتخاذ "سلطة أراضي إسرائيل" خطوة ببناء 1440 وحدة سكنية
مكان مقر الوكالة في حي الشيخ جرّاح بالقدس، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.
وبادر إلى قانون قطع العلاقة مجموعة من أعضاء
الكنيست؛ هم يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا" ودان إيلوز وحانوخ
ميليبتزكي من حزب "الليكود"، ورون كاتس من حزب "هناك مستقبل".
وبمجرد المصادقة على القانون بالقراءتين
الثانية والثالثة في الكنيست، فإن "إسرائيل" ستلغي الوضع الدبلوماسي
للوكالة وموظفيها وهذا سيلغي بدوره الحصانة والمزايا الضريبية، كما سيقطع قنوات
التواصل بين مسؤولي أونروا والمسؤولين الإسرائيليين.
ويقع مقر أونروا الرئيس، والذي من المقرر إقامة
مستوطنة مكانه، في حي الشيخ جراح المقدسي، وبُني على أرض تقدر مساحتها بعدة دونمات
(الدونم يساوي ألف متر مربع).
ويتبع الوكالة الدولية في محافظة القدس مخيمان
للاجئين؛ هما مخيم شعفاط شرقي المدينة وتأسس عام 1965 ويضم ما يقارب 16 ألفا و419
لاجئا مسجلا في سجلات الوكالة، ومخيم قلنديا للاجئين شمالي المدينة والذي تأسس عام
1949، ويضم نحو 16 ألفا و344 لاجئا مسجلا، وفقا لبيانات موقع أونروا الإلكتروني.
كما يدرس نحو 1800 طالب مقدسي على مقاعد 6
مدارس تتبع أونروا في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين
المسجلين يتلقون الخدمات الطبية المجانية في عيادة الوكالة في البلدة القديمة
بالقدس.
MENAFN27102024000072011014ID1108822998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.